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เร่งล่า 2 มือปืนบุกยิงสรรพสามิตมายอ เจ็บ 1 ราย คาดปมแค้นบุหรี่ไม่เสียภาษี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 13:58 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 13:58 น.
คนร้ายขี่จักรยานยนต์บุกยิงสำนักงานสรรพสามิตปัตตานี

ด่วน! คนร้ายขี่จักรยานยนต์บุกยิงสำนักงานสรรพสามิตปัตตานี สาขามายอ ประชาชนบาดเจ็บ 1 ราย คาดปมเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาคดีจำหน่ายบุหรี่ไม่เสียภาษี เร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 11.40 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) รับแจ้งเหตุคนร้าย 2 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าสำนักงานสรรพสามิตปัตตานี สาขามายอ หมู่ 5 ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ก่อนใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปภายในอาคารและรีบหลบหนีไป ทำให้มีประชาชนบาดเจ็บ 1 ราย คือ นางนุรหายาตี (สงวนนามสกุล) และตัวอาคารสำนักงานพังเสียหาย

จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิตได้จับกุมผู้ต้องหาคดีจำหน่ายบุหรี่ที่ไม่ได้เสียภาษีในพื้นที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ก่อนนำตัวมายังสำนักงานสรรพสามิตปัตตานี สาขามายอ เพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย

กระทั่งภายหลังเดินทางมาถึงสำนักงานประมาณ 10 นาที มีคนร้ายจำนวน 2 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาบริเวณหน้าสำนักงาน ก่อนใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปภายในอาคารแล้วหลบหนีไป

ขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที่และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเรียบร้อยแล้ว พร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบกล้องวงจรปิด เพื่อสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อคดี สามารถแจ้งข้อมูลเพื่อนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ สายด่วน กอ.รมน.ภาค 4 สน. 1341 หรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คนร้ายก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงสำนักงานสรรพสามิตปัตตานี สาขามายอ-3
ภาพจาก Facebook : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
คนร้ายก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงสำนักงานสรรพสามิตปัตตานี สาขามายอ-2
ภาพจาก Facebook : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
คนร้ายก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงสำนักงานสรรพสามิตปัตตานี สาขามายอ
ภาพจาก Facebook : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

ข้อมูลจาก : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 13:58 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 13:58 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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