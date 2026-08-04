เปิดปาก 2 ไอ้หื่นฉุดหญิงหวังขืนใจกลางดึก สารภาพสิ้น เมาแล้วมีอารมณ์
เปิดปาก 2 ไอ้หื่นฉุดหญิงหวังขืนใจกลางสวนสาธารณะ แจ้งความกลบเกลื่อนอ้าง ถูกขโมยของมีค่า จำนนหลักฐานวงจนปิด สารภาพสิ้น เมาแล้วมีอารมณ์
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก ชุมชนข่าวขอนแก่น โพสต์คลิปที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดบริเวณสวนสาธารณะริมบึงสวาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ปรากฎภาพชัดเจนนาที 2 ชายหื่นใช้กำลังพยายามฉุดลากร่างของหญิงสาวรายหนึ่ง อายุ 39 ปี เพื่อหวังจะขืนใจในห้องน้ำของตู้ยามภายในบึงสวาง แต่ฝ่ายหญิงพยายามขัดขืน สู้สุดใจ เคราะห์ดีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจขี่รถผ่านมาพอดี เหยื่อสาวจึงถูกปล่อยตัว ส่วน 2 โจ๋รีบวิ่งหนีเข้าไปในป่า
ต่อมาในคืนเดียวกัน แต่คนละช่วงเวลา นายไปป์ วัย 21 ปี ได้เข้ามาแจ้งความ อ้างถูกชิงโทรศัพท์มือถือ มีเงินสดด้วย บริเวณใกล้จุดเกิดเหตุ
ตำรวจเริ่มปฏิบัติการ ตรวจสอบวงจรปิด พบภาพชายวัยรุ่น 2 คน ซึ่งคนนั้นก็คือ นายไปป์ ที่เข้ามาแจ้งความถูกชิงโทรศัพท์ กับเพื่อนรัก นายฟลุ๊ค กำลังฉุดเหยื่อสาวเข้าห้องน้ำชัดเจน
เมื่อนายไปป์และนายฟลุ๊ค ได้เห็นคลิป ที่ทางตำรวจให้ดูถึงกับหน้าถอดสี จำนนต่อหลักฐาน สุดท้าย นายไปป์ สารภาพว่า “คืนที่เกิดเหตุนั่งดื่มกับนายฟลุ๊คจนเมา แล้วขี่รถจักรยานยนต์ไปเรื่อย ๆ จนพบเหยื่อสาวนั่งอยู่ริมบึงคนเดียว รู้สึกมีอารมณ์ จึงเข้าไปพูดคุย หลังจากนั้น ช่วยกันจับตัวสาวคนดังกล่าว และพยายามดึงเข้าในห้องน้ำ แต่เหยื่อสาวพยายามขัดขืน พอดีกับตำรวจขับผ่านจึงปล่อยตัวและหนีเข้าป่า และที่เข้าแจ้งความแกล้งเป็นผู้เสียหายเพราะกลัวความผิดและคิดว่าตำรวจจะไม่ทราบเรื่อง”
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อ้างอิงจาก : FB ชุมชนข่าวขอนแก่น
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