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เปิดปาก 2 ไอ้หื่นฉุดหญิงหวังขืนใจกลางดึก สารภาพสิ้น เมาแล้วมีอารมณ์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 13:40 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 13:41 น.
เปิดปาก 2 ไอ้หื่นฉุดหญิงหวังขืนใจกลางดึก สารภาพสิ้น เมาแล้วมีอารมณ์
ภาพจาก : FB ชุมชนข่าวขอนแก่น, เจ๊ม้อย v+﻿

เปิดปาก 2 ไอ้หื่นฉุดหญิงหวังขืนใจกลางสวนสาธารณะ แจ้งความกลบเกลื่อนอ้าง ถูกขโมยของมีค่า จำนนหลักฐานวงจนปิด สารภาพสิ้น เมาแล้วมีอารมณ์

จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก ชุมชนข่าวขอนแก่น โพสต์คลิปที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดบริเวณสวนสาธารณะริมบึงสวาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ปรากฎภาพชัดเจนนาที 2 ชายหื่นใช้กำลังพยายามฉุดลากร่างของหญิงสาวรายหนึ่ง อายุ 39 ปี เพื่อหวังจะขืนใจในห้องน้ำของตู้ยามภายในบึงสวาง แต่ฝ่ายหญิงพยายามขัดขืน สู้สุดใจ เคราะห์ดีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจขี่รถผ่านมาพอดี เหยื่อสาวจึงถูกปล่อยตัว ส่วน 2 โจ๋รีบวิ่งหนีเข้าไปในป่า

เปิดปาก 2 ไอ้หื่นฉุดหญิงหวังขืนใจกลางดึก สารภาพสิ้น เมาแล้วมีอารมณ์-2
ภาพจาก : FB ชุมชนข่าวขอนแก่น

ต่อมาในคืนเดียวกัน แต่คนละช่วงเวลา นายไปป์ วัย 21 ปี ได้เข้ามาแจ้งความ อ้างถูกชิงโทรศัพท์มือถือ มีเงินสดด้วย บริเวณใกล้จุดเกิดเหตุ

ตำรวจเริ่มปฏิบัติการ ตรวจสอบวงจรปิด พบภาพชายวัยรุ่น 2 คน ซึ่งคนนั้นก็คือ นายไปป์ ที่เข้ามาแจ้งความถูกชิงโทรศัพท์ กับเพื่อนรัก นายฟลุ๊ค กำลังฉุดเหยื่อสาวเข้าห้องน้ำชัดเจน

เมื่อนายไปป์และนายฟลุ๊ค ได้เห็นคลิป ที่ทางตำรวจให้ดูถึงกับหน้าถอดสี จำนนต่อหลักฐาน สุดท้าย นายไปป์ สารภาพว่า “คืนที่เกิดเหตุนั่งดื่มกับนายฟลุ๊คจนเมา แล้วขี่รถจักรยานยนต์ไปเรื่อย ๆ จนพบเหยื่อสาวนั่งอยู่ริมบึงคนเดียว รู้สึกมีอารมณ์ จึงเข้าไปพูดคุย หลังจากนั้น ช่วยกันจับตัวสาวคนดังกล่าว และพยายามดึงเข้าในห้องน้ำ แต่เหยื่อสาวพยายามขัดขืน พอดีกับตำรวจขับผ่านจึงปล่อยตัวและหนีเข้าป่า และที่เข้าแจ้งความแกล้งเป็นผู้เสียหายเพราะกลัวความผิดและคิดว่าตำรวจจะไม่ทราบเรื่อง”

เปิดปาก 2 ไอ้หื่นฉุดหญิงหวังขืนใจกลางดึก สารภาพสิ้น เมาแล้วมีอารมณ์-1
ภาพจาก : FB ชุมชนข่าวขอนแก่น

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อ้างอิงจาก : FB ชุมชนข่าวขอนแก่น

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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