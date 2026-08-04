เพจดังย้ำ “ไอ้เกมส์” ยังไม่พ้นคุก เหลือโทษอีก 30 ปี
เพจ Drama-addict ย้ำ นายวันชัย แสงขาว ผู้ต้องโทษคดีฆาตกรรมน้องแก้ม ยังถูกคุมขังที่เรือนจำกลางบางขวาง มีกำหนดพ้นโทษในปี 2600
เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict เตือนประชาชนอีกครั้ง หลังพบข้อมูลคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถานะของ นายวันชัย แสงขาว หรือ เกมส์ ผู้ต้องโทษคดีฆาตกรรมเด็กหญิงวัย 13 ปีบนรถไฟ โดยยืนยันว่าเจ้าตัวยังไม่ได้รับการปล่อยตัว และยังเหลือโทษจำคุกอีกประมาณ 30 ปี
เพจดังระบุว่า ประเด็นนี้มีการแก้ข่าวมาแล้วหลายครั้ง ขณะที่กรมราชทัณฑ์เคยชี้แจงอย่างเป็นทางการว่า นายวันชัยยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางบางขวาง ไม่ได้พ้นโทษในเร็ววันนี้ตามที่มีการแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์
ข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 ระบุว่า นายวันชัยรับโทษมาตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 รวมระยะเวลา 11 ปี 10 เดือน 22 วัน และยังเหลือโทษอีก 30 ปี 11 เดือน 22 วัน โดยมีกำหนดพ้นโทษวันที่ 13 พฤษภาคม 2600
ย้อนรอย 12 ปี คดีน้องแก้มบนรถไฟ
คดีนี้เกิดขึ้นคืนวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 เด็กหญิงกชกร พิทักษ์จำนง หรือ “น้องแก้ม” อายุ 13 ปี เดินทางกลับบ้านพร้อมครอบครัวด้วยขบวนรถเร็วที่ 174 สายนครศรีธรรมราช กรุงเทพฯ ก่อนหายตัวไปจากตู้นอนระหว่างการเดินทาง
การสอบสวนพบว่า นายวันชัย ซึ่งขณะนั้นเป็นพนักงานรถนอน อายุ 22 ปี ดื่มเบียร์และเสพยาบ้าก่อนก่อเหตุ เขาเข้าไปทำร้ายและล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงภายในโบกี้ จากนั้นโยนร่างออกจากหน้าต่างรถไฟบริเวณสถานีวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หลังก่อเหตุ นายวันชัยนำเครื่องนอนและสัมภาระบางส่วนของผู้เสียหายไปทิ้งเพื่อทำลายหลักฐาน ก่อนนำโทรศัพท์มือถือของเด็กหญิงไปขายต่อ ภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านรับซื้อโทรศัพท์กลายเป็นหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การจับกุม
ตำรวจจับกุมนายวันชัยและนายณัฐกรณ์ ชำนาญ พนักงานทำความสะอาดในขบวนรถไฟเดียวกัน โดยนายวันชัยรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุ ส่วนนายณัฐกรณ์ถูกดำเนินคดีในฐานะผู้สนับสนุน ก่อนกลับคำให้การในชั้นศาลและยืนยันว่าไม่ได้ร่วมก่อเหตุ
วันที่ 30 กันยายน 2557 ศาลจังหวัดหัวหินพิพากษาประหารชีวิตนายวันชัย พร้อมสั่งจำคุกนายณัฐกรณ์ 4 ปี ศาลเห็นว่าคำรับสารภาพของนายวันชัยเกิดจากการจำนนต่อพยานหลักฐาน ไม่ใช่การสำนึกผิด และไม่มีเหตุให้ลดโทษ
ต่อมาศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ก่อนที่นายวันชัยจะยื่นคำร้องไม่ใช้สิทธิฎีกา ทำให้คดีถึงที่สุดและต้องรับโทษประหารชีวิต
ย้อนคดีเลว “ไอ้เกมส์” ข่มขืนน้องแก้ม โยนรถไฟ จากโทษประหาร สู่ลดโทษ
จากโทษประหาร เหลือจำคุก 42 ปี
หลังคดีถึงที่สุด นายวันชัยได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษทั่วไป 2 ครั้ง ซึ่งใช้กับผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์ ไม่ใช่การลดโทษให้เฉพาะบุคคล
ครั้งแรกในปี 2562 โทษประหารชีวิตถูกเปลี่ยนเป็นจำคุกตลอดชีวิต ต่อมาในปี 2567 มีการลดโทษเหลือจำคุก 42 ปี 10 เดือน 9 วัน
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปตีความผิดและแชร์ต่อว่า นายวันชัยติดคุกเพียง 12 ปี หรือได้รับการปล่อยตัวแล้ว จนกรมราชทัณฑ์ต้องออกมาปฏิเสธ พร้อมยืนยันว่าเขายังคงรับโทษตามคำพิพากษาและคำสั่งอภัยโทษ
ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือ “บุ๋ม” ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งติดตามคดีนี้มาตั้งแต่ต้น เคยโพสต์ยืนยันข้อมูลในทิศทางเดียวกัน และขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานราชการก่อนแชร์ต่อ
คดีน้องแก้มยังถูกพูดถึงทุกครั้งที่สังคมถกเถียงเรื่องโทษประหารชีวิตและการพระราชทานอภัยโทษ โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลบางส่วนถูกตัดออกจากบริบท จนทำให้คนเข้าใจผิดว่าผู้ต้องโทษได้รับการปล่อยตัว ทั้งที่ยังต้องถูกคุมขังอีกหลายสิบปี
ปัจจุบัน การประหารชีวิตครั้งล่าสุดในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายธีรศักดิ์ หลงจิ ผู้ต้องโทษคดีฆาตกรรมชิงทรัพย์ ถูกประหารด้วยการฉีดสารพิษที่เรือนจำกลางบางขวาง และยังเป็นการประหารชีวิตครั้งล่าสุดตามข้อมูลในเอกสารต้นทาง
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