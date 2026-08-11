การเงินเศรษฐกิจ

วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 69 ธนาคารหยุดไหม สาขาในห้างเปิดกี่โมง เช็กที่นี่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 07:34 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 07:35 น.
วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 69 ธนาคารหยุดไหม สาขาในห้างเปิดหรือเปล่า เช็กที่นี่

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2569 วันแม่แห่งชาติ เป็นวันหยุดธนาคารตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย สาขานอกห้างปิดทำการ แต่สาขาในห้างสรรพสินค้ายังเปิดให้บริการตามปกติ

12 สิงหาคม 2569 ธนาคารหยุดไหม

คำตอบคือ หยุด วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2569 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ถูกกำหนดให้เป็นวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งปี 2569 มีวันหยุดธนาคารรวมทั้งสิ้น 19 วัน

ปีนี้วันที่ 12 สิงหาคม ตรงกับวันพุธ เป็นวันทำการปกติกลางสัปดาห์ จึงไม่มีการประกาศวันหยุดชดเชยเพิ่มเติม ต่างจากปีที่วันสำคัญไปตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์

หมายความว่าสัปดาห์นั้นธนาคารจะเปิดทำการวันจันทร์ที่ 10 และวันอังคารที่ 11 สิงหาคม หยุดวันพุธที่ 12 สิงหาคม แล้วกลับมาเปิดตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม

ธนาคารสาขาในห้างสรรพสินค้าเปิดไหม

เปิดตามปกติ เพราะวันหยุดธนาคารมีผลกับ สาขาทั่วไปที่อยู่นอกห้างสรรพสินค้า เป็นหลัก ซึ่งจะปิดให้บริการทั้งวัน

ส่วนสาขาที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ทั่วไปเปิดให้บริการทุกวันอยู่แล้ว รวมถึงวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยยึดเวลาเปิด-ปิดตามห้างที่สาขานั้นตั้งอยู่

เวลาทำการของสาขาในห้างโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 10.00 หรือ 10.30 น. ถึง 19.00 หรือ 20.00 น. ขึ้นอยู่กับธนาคารและทำเลของห้างแต่ละแห่ง แนะนำให้ตรวจสอบสาขาที่จะไปใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารหรือคอลเซ็นเตอร์อีกครั้งก่อนเดินทาง เพราะบางสาขาอาจมีเวลาทำการเฉพาะที่ต่างออกไป

ช่องทางที่ใช้ได้ตามปกติ 24 ชั่วโมง

แม้สาขานอกห้างจะปิด แต่ธุรกรรมส่วนใหญ่ยังทำได้ผ่านช่องทางดิจิทัลตามปกติ ได้แก่

  • แอปพลิเคชันโมบายแบงก์กิ้งของแต่ละธนาคาร ทั้งโอนเงิน จ่ายบิล เติมเงิน และพร้อมเพย์
  • ตู้เอทีเอ็มและตู้ฝากถอนเงินสดอัตโนมัติ
  • อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
  • คอลเซ็นเตอร์ของธนาคาร

ธุรกรรมที่ควรจัดการให้เสร็จก่อนวันหยุด

สิ่งที่ต้องระวังคือธุรกรรมที่ต้องอาศัยรอบการทำงานของระบบธนาคาร ซึ่งจะไม่เดินในวันหยุด

  • เช็ค การนำเช็คเข้าบัญชีในวันหยุดจะยังไม่เข้าสู่กระบวนการเรียกเก็บ ต้องรอวันทำการถัดไป
  • การโอนเงินระหว่างประเทศ และธุรกรรมที่ต้องผ่านการตรวจสอบเอกสาร มักเริ่มดำเนินการในวันทำการถัดไป
  • การชำระหนี้หรือค่างวดที่ครบกำหนดตรงวันหยุด ควรตรวจสอบเงื่อนไขกับสถาบันการเงินล่วงหน้า
  • ธุรกรรมที่ต้องเซ็นเอกสารตัวจริง เช่น เปิดบัญชีบางประเภท ยื่นกู้ หรือจดจำนอง ต้องทำที่สาขาในวันทำการ

สำหรับใครที่ต้องใช้เงินสดจำนวนมากในช่วงวันหยุดยาว แนะนำให้เบิกถอนล่วงหน้าตั้งแต่วันอังคารที่ 11 สิงหาคม เพราะเงินสดในตู้เอทีเอ็มบางจุดอาจหมดเร็วกว่าปกติในวันหยุดนักขัตฤกษ์

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 ส.ค. 2569 07:34 น.| อัปเดต: 11 ส.ค. 2569 07:35 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com
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