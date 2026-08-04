พ่อแม่ต้องรู้! ผู้ประกันตน รับเงินอุดหนุนเด็ก สูงสุด 1,600 บาท/เดือน เช็กวิธีรับสิทธิที่นี่

พ่อแม่ต้องรู้! ผู้ประกันตน รับเงินสงเคราะห์บุตร-เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด สูงสุด 1,600 บาท/เดือน เช็กวิธีและเงื่อนไขรับสิทธิที่นี่
สำนักงานประกันสังคม เผยว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 รับเงินสงเคราะห์บุตร 1,000 บาท/เดือน โดยเงื่อนไขการรับสิทธิมีดังต่อไปนี้
- สถานะผู้ประกันตน : ต้องเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 หรือ มาตรา 39
- การจ่ายเงินสมทบ : ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
- เงื่อนไขตัวบุตร : ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)
- อายุของบุตร : ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์
หมายเหตุ : กรณีที่เป็นผู้ประกันตนทั้งพ่อและแม่ จะต้องเลือกใช้สิทธิฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น
ผู้ประกันตนจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 1,000 บาท ต่อบุตร 1 คน และจำกัดคราวละไม่เกิน 3 คน
การหมดสิทธิรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร
- เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
- บุตรเสียชีวิต
- ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น
- ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
ผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องได้ด้วยตนเอง ที่ระบบ e-Self Service บนเว็บไซต์ประกันสังคม และติดต่อสอบถามข้อมูลประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ขณะที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ เปิดให้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
คุณสมบัติผู้ปกครอง
- เป็นบิดา – มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้ดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิด
- เด็กแรกเกิดต้องอาศัยอยู่ด้วย
- อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (สมาชิกในครัวเรือนต้องมีรายได้เฉลี่ย ไม่เกิน 100,000/คน/ปี)
คุณสมบัติเด็กทารก
- มีอายุไม่เกิน 6 ปี
- มีสัญชาติไทย
- อาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
- ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ/เอกชน ตามที่ประกาศกำหนด
การลงทะเบียน
- หน่วยรับลงทะเบียน
- กรุงเทพมหานคร
- ศาลาว่าการเมืองพัทยา
- องค์การบริหารส่วนตำบล /เทศบาล
เอกสารประกอบการลงทะเบียน ณ หน่วยรับลงทะเบียน
- แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
- แบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02)
- สำเนา สูติบัตรเด็กแรกเกิด
- บัตรประจำตัวประชาชน(Smart Card) ของผู้ปกครอง
- หนังสือรับรองเงินเดือน/รับรองรายได้ ของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน ที่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานประจำ พนักงานบริษัทพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ
- สำเนาเอกสาร/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ บัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะหรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และ 2
ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน
แอปพลิเคชัน ThaID
- ลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยถ่ายภาพบัตรประชาชนและสแกนใบหน้าผ่านระบบ ThaID ผ่านสมาร์ทโฟน
- ลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ โดยนำบัตรประชาชนและสมาร์ทโฟน ไปสำนักทะเบียนที่ออกบัตรประชาชนทั่วประเทศ
แอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”
เตรียมไฟล์เอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้
- หลักฐานในการรับรองสถานะครัวเรือน พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงถึงสถานะหรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และ ผู้รับรองคนที่ 2
- หนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองรายได้ของสมาชิกทุกคน ที่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานประจำ พนักงานบริษัท พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ
หมายเหตุ : เฉพาะไฟล์ .pdf หรือ .jpg เท่านั้น
รับเงินอุดหนุน 600 บาท/คน/เดือน ผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน เลือกเมนู “การตรวจสอบสิทธิ” ในแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” และ ระบบตรวจสอบสิทธิ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
- ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน 082 091 7245 / 083 431 3533 / 082 037 9767 / 065 731 3199 / 02 651 6902 / 02 651 6534 / 02 651 6920
- สายด่วน ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) 1300 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
- Facebook กรมกิจการเด็กและเยาวชน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานเขต, เมืองพัทยา, เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล)
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