การเงินเศรษฐกิจ

พ่อแม่ต้องรู้! ผู้ประกันตน รับเงินอุดหนุนเด็ก สูงสุด 1,600 บาท/เดือน เช็กวิธีรับสิทธิที่นี่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 13:33 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 13:33 น.
พ่อแม่ต้องรู้! ผู้ประกันตน รับเงินอุดหนุนเด็ก สูงสุด 1,600 บาท/เดือน เช็กวิธีรับสิทธิที่นี่

พ่อแม่ต้องรู้! ผู้ประกันตน รับเงินสงเคราะห์บุตร-เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด สูงสุด 1,600 บาท/เดือน เช็กวิธีและเงื่อนไขรับสิทธิที่นี่

สำนักงานประกันสังคม เผยว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 รับเงินสงเคราะห์บุตร 1,000 บาท/เดือน โดยเงื่อนไขการรับสิทธิมีดังต่อไปนี้

  • สถานะผู้ประกันตน : ต้องเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 หรือ มาตรา 39
  • การจ่ายเงินสมทบ : ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
  • เงื่อนไขตัวบุตร : ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)
  • อายุของบุตร : ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์

หมายเหตุ : กรณีที่เป็นผู้ประกันตนทั้งพ่อและแม่ จะต้องเลือกใช้สิทธิฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น

ผู้ประกันตนจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 1,000 บาท ต่อบุตร 1 คน และจำกัดคราวละไม่เกิน 3 คน

การหมดสิทธิรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร

  • เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
  • บุตรเสียชีวิต
  • ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น
  • ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

ผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องได้ด้วยตนเอง ที่ระบบ e-Self Service บนเว็บไซต์ประกันสังคม และติดต่อสอบถามข้อมูลประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

FB/ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office

ขณะที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ เปิดให้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

คุณสมบัติผู้ปกครอง

  • เป็นบิดา – มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้ดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิด
  • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยอยู่ด้วย
  • อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (สมาชิกในครัวเรือนต้องมีรายได้เฉลี่ย ไม่เกิน 100,000/คน/ปี)

คุณสมบัติเด็กทารก

  • มีอายุไม่เกิน 6 ปี
  • มีสัญชาติไทย
  • อาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
  • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ/เอกชน ตามที่ประกาศกำหนด

การลงทะเบียน

  • หน่วยรับลงทะเบียน
  • กรุงเทพมหานคร
  • ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  • องค์การบริหารส่วนตำบล /เทศบาล

เอกสารประกอบการลงทะเบียน ณ หน่วยรับลงทะเบียน

  • แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
  • แบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02)
  • สำเนา สูติบัตรเด็กแรกเกิด
  • บัตรประจำตัวประชาชน(Smart Card) ของผู้ปกครอง
  • หนังสือรับรองเงินเดือน/รับรองรายได้ ของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน ที่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานประจำ พนักงานบริษัทพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ
  • สำเนาเอกสาร/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ บัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะหรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และ 2

ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน ThaID

  • ลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยถ่ายภาพบัตรประชาชนและสแกนใบหน้าผ่านระบบ ThaID ผ่านสมาร์ทโฟน
  • ลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ โดยนำบัตรประชาชนและสมาร์ทโฟน ไปสำนักทะเบียนที่ออกบัตรประชาชนทั่วประเทศ

แอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”

เตรียมไฟล์เอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้

  • หลักฐานในการรับรองสถานะครัวเรือน พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงถึงสถานะหรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และ ผู้รับรองคนที่ 2
  • หนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองรายได้ของสมาชิกทุกคน ที่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานประจำ พนักงานบริษัท พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ

หมายเหตุ : เฉพาะไฟล์ .pdf หรือ .jpg เท่านั้น

รับเงินอุดหนุน 600 บาท/คน/เดือน ผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน เลือกเมนู “การตรวจสอบสิทธิ” ในแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” และ ระบบตรวจสอบสิทธิ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน 082 091 7245 / 083 431 3533 / 082 037 9767 / 065 731 3199 / 02 651 6902 / 02 651 6534 / 02 651 6920
  • สายด่วน ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) 1300 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
  • Facebook กรมกิจการเด็กและเยาวชน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานเขต, เมืองพัทยา, เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 13:33 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 13:33 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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