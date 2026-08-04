ไวรัลเดือด! สาวเกาหลีแฉร้านอิซากายะฟุกุโอกะไม่ล้างแก้วเบียร์ ชาวเน็ตญี่ปุ่นสวนกลับ
แฉคลิปวิดีโอจากผู้ใช้ X ชาวเกาหลีใต้ที่กล่าวหาว่าร้านอิซากายะในฟุกุโอกะไม่ล้างแก้วเบียร์ กลายเป็นไวรัลข้ามประเทศ ก่อนชาวเน็ตญี่ปุ่นอธิบายว่าเป็นขั้นตอนล้างเบื้องต้นก่อนเข้าเครื่องล้างจาน
คลิปวิดีโอที่อ้างว่าถ่ายจากร้านอิซากายะแห่งหนึ่งในเมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น กลายเป็นประเด็นไวรัลข้ามประเทศ หลังผู้ใช้ X ชาวเกาหลีใต้ที่ใช้ชื่อบัญชี 뱃살공주 โพสต์ข้อความระบุว่า ‘ร้านอิซากายะที่ฟุกุโอกะไม่ล้างแก้วเลย ผิดหวังในญี่ปุ่นมาก’ พร้อมคลิปที่แสดงขั้นตอนการล้างแก้วเบียร์ในร้าน จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ความสะอาดของร้านอาหารญี่ปุ่นในหมู่ชาวเกาหลีใต้อย่างกว้างขวาง
อย่างไรก็ตาม ฝั่งชาวเน็ตญี่ปุ่นออกมาชี้แจงว่าขั้นตอนในคลิปดังกล่าวเป็นเพียงการล้างเบื้องต้นก่อนนำแก้วเข้าเครื่องล้างจานอัตโนมัติ ซึ่งเป็นขั้นตอนมาตรฐานของร้านอาหารในญี่ปุ่น ไม่ใช่การล้างครั้งสุดท้าย พร้อมโต้กลับด้วยข้อความทำนองว่าคนเกาหลีใต้อาจไม่คุ้นเคยกับเครื่องล้างจาน ทำให้ประเด็นดังกล่าวกลายเป็นการถกเถียงข้ามพรมแดนที่มีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและโต้แย้งจำนวนมากบนแพลตฟอร์ม X
กรณีนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้และผู้ประกอบการร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นประเด็นอ่อนไหวอยู่บ่อยครั้ง จากความแตกต่างทางวัฒนธรรมการรับประทานอาหารและมาตรฐานความสะอาดที่รับรู้ไม่ตรงกัน ทำให้ดราม่าลักษณะนี้มักบานปลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างอย่างรวดเร็วบนโซเชียลมีเดีย
ทั้งนี้ มีรายงานว่ากระแสดังกล่าวติดเทรนด์บน X ในฝั่งญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน แต่ยังไม่มีการยืนยันชื่อหรือที่ตั้งของร้านอิซากายะในคลิปอย่างเป็นทางการ และยังไม่มีหน่วยงานด้านสาธารณสุขของญี่ปุ่นออกมาชี้แจงในประเด็นนี้เพิ่มเติม
韓国人「福岡の居酒屋がコップを全然洗ってない！日本にはがっかりだ！」と投稿し、韓国で日本汚いと大炎上中。
なお日本人ユーザーからは
「まさか韓国人は食洗機知らないのか？」
と冷笑されてる模様。
あなたはこの炎上どう思った？pic.twitter.com/L1vcYP85jy
— テラドロ太郎（37） (@teradorotaro) August 2, 2026
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