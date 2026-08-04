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พ่อใจเหี้ยม! ใช้เครื่องเป่าใบไม้แกล้งลูกวัย 6 เดือน ดับอนาถ อ้างทำไปเพราะความสนุก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 23:00 น.

พ่อใจเหี้ยม! ใช้เครื่องเป่าใบไม้แกล้งลูกวัย 6 เดือน ดับอนาถ อ้างทำไปเพราะความสนุก ตำรวจพบหลักฐานคลิปวิดีโอทำร้ายลูกหลายครั้ง

เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจขึ้นที่รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเจ้าหน้าที่อัยการได้ยื่นฟ้อง เจมส์ เวสเทอร์เวลต์ ที่ 3 (James Westervelt III) วัย 38 ปี ในข้อหาฆาตกรรม หลังจากเขาใช้เครื่องเป่าใบไม้เป่าใส่ลูกชาย วัย 6 เดือน จนลูกเสียชีวิตในที่สุด โดยคำกล่าวอ้างของ เจมส์ ทำเอาคนที่ทราบข่าวรับไม่ได้อย่างยิ่ง ว่า “เขาเห็นว่าทำแบบนั้นแล้วมันตลกดี”

ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคม 2024 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินว่ามีทารกชายวัย 6 เดือนหมดสติภายในบ้านพัก เจ้าหน้าที่จึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล แต่เด็กทารกกลับเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ผลชันสูตรระบุสาเหตุการเสียชีวิต หมอวินิจฉัยว่า เด็กเป็น Shaken Baby Syndrome คืออาการเลือดออกในสมองและสมองได้รับความเสียหาย จากการที่ศีรษะของเด็กทารกถูกจับเขย่าอย่างรุนแรง

ขณะที่ตัวผู้เป็นพ่อได้ให้การอ้างกับพนักงานสอบสวนอย่างหน้าตาเฉยว่า เขาใช้เครื่องเป่าใบไม้กับลูกน้อยเพราะ “คิดว่ามันตลกดี” นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังพบหลักฐานสำคัญเป็นคลิปวิดีโอในโทรศัพท์ ซึ่งเผยให้เห็นว่าเวสเทอร์เวลต์เคยใช้เครื่องมือทำสวนดังกล่าวจ่อที่ใบหน้าของลูกน้อยมาหลายครั้งแล้ว

ล่าสุดอัยการได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีในข้อหาฆาตกรรม และระบุว่าอาจมีการพิจารณาตั้งข้อหาเพิ่มเติมในภายหลัง ขณะที่สื่อต่างประเทศอย่าง The Independent ได้ติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าต่อไป

พ่อใจเหี้ยม! ใช้เครื่องเป่าใบไม้แกล้งลูกวัย 6 เดือน ดับอนาถ อ้างทำไปเพราะความสนุก-1

พ่อใจเหี้ยม! ใช้เครื่องเป่าใบไม้แกล้งลูกวัย 6 เดือน ดับอนาถ อ้างทำไปเพราะความสนุก-2
ภาพจาก : FB Drama-addict

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อ้างอิงจาก : independent

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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