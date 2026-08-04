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คลิปโซเชียล ผู้อพยพกระโดดจากรถทหารสเปนขณะถูกส่งตัวกลับ ท่ามกลางวิกฤตเซวตาระอุ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 21:01 น.

คลิปผู้อพยพกระโดดออกจากรถบรรทุกทหารระหว่างกระบวนการเนรเทศที่เมืองเซวตา ดินแดนสเปนในแอฟริกาเหนือ ท่ามกลางวิกฤตผู้อพยพครั้งใหญ่ที่มีผู้ข้ามพรมแดนกว่า 60,000 คนในรอบไม่กี่วัน

คลิปวิดีโอไวรัลที่เผยแพร่ในบัญชี X ของสื่อยุโรปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา แสดงให้เห็นเหตุการณ์ที่ผู้อพยพคนหนึ่งกระโดดออกจากรถบรรทุกทหารสเปนระหว่างกระบวนการเนรเทศที่เมืองเซวตา ดินแดนปกครองตนเองของสเปนบนชายฝั่งแอฟริกาเหนือ ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตผู้อพยพครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีของพื้นที่นี้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันวันที่และตัวตนของผู้อพยพในคลิปอย่างเป็นทางการจากทางการสเปน

สถานการณ์ที่เซวตาเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา หลังมีผู้อพยพมากถึง 60,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชายหนุ่มชาวโมร็อกโก ข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกเข้าสู่เซวตาโดยการว่ายน้ำหรือเดินเลียบแนวชายฝั่ง ซึ่งมีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดในเมือง ทำให้ผู้ว่าการเซวตาต้องร้องขอให้รัฐบาลกลางประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ล่าสุดทางการสเปนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากการพยายามข้ามแดนแล้วอย่างน้อย 34 ราย และตัวเลขยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

หนึ่งในปัจจัยที่เชื่อว่าเป็นตัวกระตุ้นคือคำตัดสินของศาลฎีกาสเปนเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่ระบุว่ากฎหมายไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้อพยพที่ว่ายน้ำเข้าเซวตาหรือเมลิยากลับทันทีโดยไม่ผ่านกระบวนการทางกฎหมาย ส่งผลให้มีข้อความแพร่กระจายในโซเชียลมีเดียชักชวนให้ผู้คนเดินทางข้ามพรมแดนมากขึ้น ขณะที่รัฐบาลสเปนกล่าวหาขบวนการค้ามนุษย์ว่าใช้ประโยชน์จากคำตัดสินนี้ปลุกกระแสการอพยพ ด้านเอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำสเปนยืนยันว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยไม่ใช่ความต้องการของฝ่ายโมร็อกโก

นายกรัฐมนตรีสเปน เปโดร ซานเชซ เดินทางลงพื้นที่เซวตาด้วยตนเอง พร้อมสั่งส่งกองทัพและตำรวจเข้าเสริมกำลัง และติดตั้งแนวกั้นลอยน้ำยาว 500 เมตรนอกชายฝั่งเพื่อสกัดการข้ามแดนเพิ่มเติม ขณะเดียวกันฝ่ายค้านในสเปนและยุโรปใช้สถานการณ์นี้โจมตีนโยบายผู้อพยพที่เป็นมิตรของรัฐบาลซานเชซ ทำให้ประเด็นนี้ยังเป็นที่ถกเถียงทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันสถานการณ์ที่เซวตายังคงตึงเครียด ทางการสเปนระบุว่ากำลังเร่งดำเนินกระบวนการส่งตัวผู้อพยพที่ไม่มีสิทธิ์ทางกฎหมายกลับประเทศต้นทาง ขณะที่ยังต้องติดตามว่าคลิปที่กระโดดจากรถทหารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้หรือไม่

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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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