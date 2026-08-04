จิน จรินทร์ เสียใจ ณิริน ไม่อยากหน้าเหมือนพ่อ ยันไม่เคยทอดทิ้ง ภูมิใจในตัวลูกมาก

จิน จรินทร์ ยอมรับเสียใจหลัง น้องณิริน บอกไม่อยากหน้าเหมือนพ่อ ไม่เข้าใจคนตั้งโพลโหวตสนุกปาก ย้ำไม่ใช่เรื่องเล่น ‘กวาง’ แฟนสาวแจงปมร้องไห้เพราะสงสารฝ่ายชาย
กลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลมีเดีย หลัง น้องณิริน ลูกสาวของ หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ และ จิน จรินทร์ ธรรมวัฒนะ ไลฟ์สดกับแม่ ช่วงหนึ่งหนิงอ่านคอมเมนต์ชาวเน็ตที่ทักว่าลูกสาวหน้าเหมือนพ่อ จนลูกสาวเอ่ยปากว่าไม่อยากหน้าเหมือน ก่อนจะโทรศัพท์ไปหาพ่อกลางไลฟ์สด
หลังเป็นกระแสข่าวไม่นาน จิน จรินทร์ ไลฟ์สดกับ กวาง รติชา แฟนสาว ยอมรับว่าเสียใจ เพราะณิรินคือชีวิตของเขา คนเป็นพ่อย่อมอยากให้ลูกหน้าเหมือนตัวเองอยู่แล้ว จึงถามลูกไปว่าพ่อเสียใจ ทำไมไม่อยากเหมือนพ่อ หลังทราบข่าวที่เกิดขึ้นแล้วและได้โทรศัพท์คุยกับลูก ยืนยันว่าลูกไม่ได้ทำอะไรผิด ตอนที่โทรคุยกันน้องเล่าให้ฟังว่าเพิ่งไลฟ์สด มีคนบอกว่าหน้าเหมือนพ่อเลยรู้สึกเสียใจ ตอนแรกไม่รู้ว่ากำลังไลฟ์สดอยู่ เข้าใจว่าจบไปแล้ว
“คือผมเนี่ยลูกจะหน้าเหมือนหรือไม่เหมือน เราก็อยากให้ลูกหน้าเหมือนเราอยู่แล้ว ทุกคนก็อยากให้ลูกหน้าเหมือนเราถูกไหม แต่พอโทรมาเราก็บอกว่าไม่เป็นไร ถ้าทุกคนได้ยินเสียงผมใช่ไหม แต่ตรงนั้นผมได้คุยกับน้องไปแล้วเมื่อเช้า เพิ่งจะทราบว่ามีการมานั่งโหวตกันด้วย เราคิดว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องมาเล่นกัน เราก็เสียใจ บอกเขาว่าณิรินพ่อเสียใจนะ ทำไมไม่อยากเหมือนพ่อ
บอกเลยว่าณิรินก็คือชีวิตของจิน ที่ออกมาพูดตรงนี้เพราะไม่ทราบจริง ๆ ว่าไลฟ์อยู่ ไม่ได้ต้องการพูดให้ใครเสียหายเลย แต่พูดในหลักความเป็นจริงว่าเราก็เสียใจเป็น แต่ว่าตรงนั้นคุยกันจบไปแล้ว เพียงแต่การมานั่งเล่นโหวตกัน ผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่อง และต้องยืนยันตรงนี้ว่าไม่ได้มีปัญหากันสักคนนะ
เราตกลงกันว่าไม่อยากลูกเราเป็นข่าว เขาก็บอกเขาไม่อยากเป็นข่าว เราก็เลยตกลงกับเขาว่าพ่อจะไม่พูดถึงหนู หนูก็จะไม่พูดถึงพ่อนะ เพราะตอนนี้เขาเป็นศิลปินแล้ว เราก็ตกลงแบบนี้มาตลอด เมื่อวานที่โทรมาไม่เป็นไร แต่ที่มานั่งโหวตกัน ผมไม่รู้ว่าจะนั่งโหวตกันทำไม
เราภูมิใจกับเขามาก ไม่อยากให้เขามีข่าวอะไร เราพยายามที่จะเงียบ อยากจะทำทุกอย่างใหม่ บอกเลยว่าไม่เคยทอดทิ้ง”
ขณะที่สาวกวางเผยว่า “ใครจะคิดยังไงเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคลเลย เพราะที่ผ่านมากวางถือว่ากวางเข้ามาตรงนี้ กวางก็ไม่ได้ผิดอะไร แล้วกวางก็ไม่ได้ไปยุ่งด้วยในเรื่องของพ่อลูก เพราะว่ามันเป็นเรื่องของพ่อกับลูก แต่เมื่อกี้ที่กวางร้องไห้เพราะว่ามันมีบางคำที่พูดแล้วมันรู้สึกสะกิดใจกวาง วันนี้พี่จินเขาเครียดและเสียใจ เราก็แค่อยู่กับเขา เพิ่งเห็นข่าวกับเขาเหมือนกัน เราก็เลยเสียใจที่เขาเสียใจนะ แล้วแต่ว่าใครจะคิดยังไงเลย เพราะว่ากวางไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย ถ้ามันมีมีไปนานแล้ว แล้วกวางก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับน้อง คือเรื่องของลูกก็คือเรื่องของลูก กวางไม่เคยเข้ามาก้าวก่ายเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัว
สำหรับกวางเราเข้าใจหัวอกเขาทุกอย่าง อันนี้มันเป็นเรื่องของเขา”
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