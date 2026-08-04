ข่าวกีฬาฟุตบอล

ดูบอลสด ฟิลิปปินส์ พบ ไทย ชิงแชมป์อาเซียน 2026 ลิงก์ดูออนไลน์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 19:25 น.
ดูบอลสด ฟิลิปปินส์ พบ ไทย ชิงแชมป์อาเซียน 2026 ลิงก์ดูออนไลน์

ทีมชาติไทย สวมชุดขาว บุกเยือนฟิลิปปินส์ ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 หรือ ASEAN Hyundai Cup 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดที่ 3

เกมนี้มีความหมาย ไทยเก็บชัยเหนือลาวและมาเลเซียมาแล้ว ถ้าชนะอีกนัดจะทำให้ช้างศึกซึ่งนำกลุ่มบีอยู่แล้ว เข้าใกล้ตั๋วรอบน็อกเอาต์แบบเกือบสมบูรณ์ ส่วนฟิลิปปินส์อยู่อันดับ 4 ตามหลัง 3 คะแนน การชนะหน้าแฟนบอลตัวเองจะดันอันดับขึ้นมาทันที

ถ่ายทอดสด ฟิลิปปินส์ พบ ไทย อาเซียนคัพ 2026

  • วันและเวลา: 4 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น.
  • สนาม: นิว คลาร์ก ซิตี้ แอธเลติก ประเทศฟิลิปปินส์
  • โทรทัศน์: True Sports 2 ช่อง 667 และ True Ball Thai 1
  • ช่องทางออนไลน์: แอปพลิเคชัน TrueVisions Now (เมนู LIVE)
ภาพจาก: ช้างศึก

อันดับโลกล่าสุด

ฟิลิปปินส์ อันดับ 135
ไทย อันดับ 94

ผลงานที่ผ่านมา

ไทย (2 นัด ชนะ 2 ยิง 7 เสีย 0)

  • บุกชนะลาว 5-0 (25 ก.ค.)
  • เปิดบ้านชนะมาเลเซีย 2-0 (1 ส.ค.)

ทีมของแอนโธนี ฮัดสัน ยังไม่เสียประตูเลยในทัวร์นาเมนต์ เกมล่าสุด ยศกร บูรพา ยิงจุดโทษก่อนหมดครึ่งแรก 7 นาที และธีรศักดิ์ เผยพิมาย ทำประตูที่สองในนาทีที่ 56 พาไทยชนะมาเลเซีย 2-0 ที่ราชมังคลากีฬาสถาน

ฟิลิปปินส์ (2 นัด ชนะ 1 แพ้ 1 ยิง 5 เสีย 5)

  • เปิดบ้านแพ้เมียนมา 1-4 (28 ก.ค.)
  • บุกชนะลาว 4-1 (1 ส.ค.)

นัดเปิดสนามเป็นบทเรียนหนักของทีม ฟิลิปปินส์ครองบอลถึง 62% แต่ยิงเข้ากรอบแค่ 2 ครั้ง ขณะที่เมียนมายิงเข้ากรอบ 8 ครั้ง และต้องจ่ายราคาแพงจากความผิดพลาดในแนวรับ คาร์เลส กัวดราต กุนซือชาวสเปน โยนความผิดส่วนหนึ่งให้ฝนที่ตกหนักในเกมนั้น

เกมกับลาวเป็นการแก้ตัวที่ได้ผล ลาวขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่ 7 จากจังหวะที่ควินซี คัมเมอราด ผู้รักษาประตูทำบอลหลุดมือข้ามเส้น แต่ใบแดงของเพ็ดดาวัน สมสนิด ในนาทีที่ 14 ทำให้ลาวเสียเปรียบ ก่อนจอห์น ลูเซโร ตีเสมอหลังพักครึ่ง ตามด้วยการทำเข้าประตูตัวเองของเวียงไซ ไซดาวง จุดโทษของจาร์วีย์ กาโยโซ และลูกโหม่งช่วงท้ายของไดสุเกะ ซาโตะ

Lineup 11 ตัวจริง ฟุตบอลทีมชาติไทย พบ ฟิลิปปินส์

1 กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล (GK) (C)
2 ณัฐพงษ์ สายริยา
3 พรรษา เหมวิบูลย์
5 เสกสรรค์ ราตรี
8 ทศวรรษ ลิ้มวรรณเสถียร
10 วรชิต กนิตศรีบำเพ็ญ
11 ชวัลวิทย์ แซ่เล้า
12 วาริส ชูทอง
18 เจะฮานาฟี มามะ
19 ปกเกล้า อนันต์
24 วันชัย จารุนงคราญ

 

ความพร้อมล่าสุด

ฟิลิปปินส์ขาดตัวหลักยกชุด

ปัญหาใหญ่ที่สุดของเจ้าบ้านไม่ได้อยู่ในสนาม เนื่องจากศึกชิงแชมป์อาเซียนไม่อยู่ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์ กัวดราตจึงเรียกตัวผู้เล่นที่ค้าแข้งในยุโรปและต่างประเทศหลายรายไม่ได้ เพราะสโมสรไม่ปล่อย ทำให้ทีมขาดผู้เล่นชุดที่พาเข้ารอบรองชนะเลิศปี 2024 อย่าง บิยอร์น มาร์ติน คริสเตนเซน, ซิโก เบลีย์, อามานี อากีนัลโด และคิเก ลินาเรส เจ้าของประตูชัยในเลกแรก

จุดที่ต้องจับตาคือแผนของกัวดราต เกมกับลาว เขาเปลี่ยนจาก 4-5-1 มาเป็น 4-3-3 พร้อมสลับแนวรับ และเปลี่ยนตัวชุดใหญ่ตอนพักครึ่งจนพลิกเกม โดยลูเซโรและกาโยโซที่ลงมาเป็นตัวสำรองทำประตูทั้งคู่

ไทยยึดโครงเดิม

ฮัดสันบอกว่าทีมมาถึงฟิลิปปินส์ด้วยสภาพที่ดีมาก และตั้งใจจะเล่นให้แข็งแกร่ง เขามองว่าเกมนี้จะซับซ้อน และให้ความเคารพคู่แข่งที่เล่นฟุตบอลดีและถูกวางระบบมาอย่างดี

ในเกมกับมาเลเซีย ฮัดสันเปลี่ยนตัวจริงจากนัดแรกเพียงตำแหน่งเดียว โดยส่ง อูแซมมา เทียงคาม ลงแทน วันชัย จารุนงคราญ ที่ไม่ฟิตสมบูรณ์ จึงมีแนวโน้มสูงว่าจะยืนโครงเดิมอีกครั้ง

กัวดราตยังเตือนลูกทีมเรื่องสภาพอากาศ โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝน เขาบอกว่าควบคุมฟ้าฝนไม่ได้ แต่ถ้าเจอสภาพแบบเดิมอีก เขาคาดหวังผลงานที่ต่างไปจากเกมกับเมียนมา

สถิติ Head to head 5 นัดหลังสุด

วันที่ ผลการแข่งขัน รายการ
30 ธ.ค. 2024 ไทย 3-1 ฟิลิปปินส์ ชิงแชมป์อาเซียน รอบรอง เลก 2
27 ธ.ค. 2024 ฟิลิปปินส์ 2-1 ไทย ชิงแชมป์อาเซียน รอบรอง เลก 1
26 ธ.ค. 2022 ไทย 4-0 ฟิลิปปินส์ ชิงแชมป์อาเซียน รอบแบ่งกลุ่ม
14 ธ.ค. 2021 ฟิลิปปินส์ 1-2 ไทย ชิงแชมป์อาเซียน รอบแบ่งกลุ่ม
21 พ.ย. 2018 ฟิลิปปินส์ 1-1 ไทย ชิงแชมป์อาเซียน รอบแบ่งกลุ่ม

สรุป 5 นัดหลังสุด ไทยชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 ยิง 11 เสีย 5

สถิติ 5 นัดหลังสุด ไทย ฟิลิปปินส์
ภาพจาก: ช้างศึก

แต่หนึ่งนัดที่แพ้คือแผลที่ยังไม่หาย ฟิลิปปินส์ล้มไทย 2-1 ในเลกแรกรอบรองชนะเลิศปี 2024 ยุติสถิติไม่ชนะไทยที่ยาวนานถึง 52 ปี โดยชัยชนะครั้งก่อนหน้าเกิดขึ้นเมื่อ 10 มิถุนายน 1972 ในรายการจาการ์ตา แอนนิเวอร์ซารี ทัวร์นาเมนต์ ก่อนที่ไทยจะกลับมาชนะเลกสอง 3-1 ในช่วงต่อเวลาและผ่านเข้าชิงชนะเลิศ

กัวดราตหยิบเรื่องนี้มาพูดก่อนเกม บอกว่าครั้งล่าสุดที่ไทยมาเยือนฟิลิปปินส์ ไทยแพ้ ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมานานกว่า 50 ปี เขาจึงเชื่อว่าไทยเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นและไม่อยากแพ้บนแผ่นดินฟิลิปปินส์อีก

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

ไทย (4-4-2)

อ้างอิงชุดที่ลงเกมกับมาเลเซีย ประกอบด้วย กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล (GK), นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม, ณัฐพงษ์ สายริยา, มานูเอล ทอม เบียรห์, อูแซมมา เทียงคาม, เสกสรรค์ ราตรี, สารัช อยู่เย็น (กัปตัน), ชัยพล อดทน, คคนะ คำยก, ธีรศักดิ์ เผยพิมาย และยศกร บูรพา

ตัวสำรองที่พร้อมเปลี่ยนเกม ได้แก่ วรชิต กนิตศรีบำเพ็ญ, วาริส ชูทอง, ปกเกล้า อนันต์, เจะฮานาฟี มามะ และชวัลวิทย์ แซ่เล้า ซึ่งทั้งหมดได้ลงสนามในเกมกับมาเลเซีย และวรชิตมีส่วนในประตูที่สองด้วย

ฟิลิปปินส์ (4-3-3)

ควินซี คัมเมอราด (GK), ไดสุเกะ ซาโตะ, คริสเตียน รอนตินี, เอเดรียน อูเกลวิก, สก็อตต์ วูดส์, แกวิน มูเอนส์, ซานโดร เรเยส, เคนจิ นิชิโอกะ, โคล มโรว์กา, จอห์น ลูเซโร และจาร์วีย์ กาโยโซ

ชุดนี้เป็นการคาดการณ์จากตัวจริงและตัวเปลี่ยนเกมในนัดที่ชนะลาว โดยลูเซโรและกาโยโซซึ่งลงมาตอนพักครึ่งแล้วทำประตูได้ทั้งคู่ มีโอกาสสูงที่จะได้ยืนตัวจริงตั้งแต่ต้น ส่วนกาโยโซคือดาวยิงตัวหลักที่ยิงได้แล้วในทัวร์นาเมนต์นี้

วิเคราะห์ ทายผลบอลไทย ฟิลิปปินส์

ไทยเหนือกว่าทั้งอันดับโลกและความต่อเนื่องของทีม ยิงไปแล้ว 7 ประตูโดยยังไม่เสียเลย และมีคู่หน้า ยศกร บูรพา กับ ธีรศักดิ์ เผยพิมาย ที่ทำประตูได้ทั้งสองนัด ขณะที่แนวรับซึ่งยืนชุดเดิมมาสองเกมกำลังเข้าขากันดี

ฟิลิปปินส์มีจุดอ่อนชัดเจนคือแนวรับที่ยังไม่นิ่ง เสียไป 5 ประตูจาก 2 นัด และผู้รักษาประตูพลาดจนเสียประตูมาแล้วในเกมกับลาว ทีมชุดนี้ยังขาดผู้เล่นตัวหลักหลายคน และเพิ่งปรับระบบเล่นกลางทัวร์นาเมนต์ถ

จุดที่ไทยต้องระวังคือช่วง 15 นาทีแรก เพราะฟิลิปปินส์ออกสตาร์ตแรงเมื่อเล่นหน้าแฟนบอลตัวเอง บวกกับสภาพสนามที่อาจเปียกจากฝน ซึ่งเคยทำให้เกมพลิกมาแล้วในนัดที่เมียนมาถล่มเจ้าบ้าน 4-1

ผลที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือไทยเก็บชัยชนะแบบไม่ขาด และหากทำได้ ช้างศึกจะขึ้นไปมี 9 คะแนน ก่อนปิดกลุ่มกับเมียนมาที่ราชมังคลากีฬาสถาน วันที่ 8 สิงหาคม

ตารางคะแนน อาเซียน คัพ 2026 เวียดนามจ่าฝูง ไทยนำ รอชี้ชะตารอบตัดเชือก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

คลิปโซเชียล ผู้อพยพกระโดดจากรถทหารสเปนขณะถูกส่งตัวกลับ ท่ามกลางวิกฤตเซวตาระอุ

2 นาที ที่แล้ว
คนแก่แซงคิวรถไฟฟ้า สาวเตือนมารยาท ถูกด่า-ขู่ทำร้าย สุดท้ายจ่อคุก ข่าวต่างประเทศ

คนแก่แซงคิวรถไฟฟ้า สาวเตือนมารยาท ถูกด่า-ขู่ทำร้าย สุดท้ายจ่อคุก

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไวรัลเดือด! สาวเกาหลีแฉร้านอิซากายะฟุกุโอกะไม่ล้างแก้วเบียร์ ชาวเน็ตญี่ปุ่นสวนกลับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอัฟกันโหด ฆ่าหมกอาสาสมัครสก็อต ยัดศพใส่กระเป๋าทิ้งเอเธนส์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 4 8 69 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 4/8/69 ลุ้นผลรางวัลเลข 6 ตัว งวดวันอังคาร เปิดสถิติออกซ้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

11 ตัวจริง บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ แอสตัน วิลล่า พร้อมช่องถ่ายทอดสด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงยับ! หนุ่มลาว หน้าคล้าย ฮลุน โซโล่ ขอโทษคนไทย หลังตั้งชื่อช่อง ฮลุน2 ข่าว

ทัวร์ลงยับ! หนุ่มลาว หน้าคล้าย ฮลุน โซโล่ ขอโทษคนไทย หลังตั้งชื่อช่อง ฮลุน2

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญาติเศร้ารับร่างพ่อแม่ลูก 3 ศพ เหยื่อป๋องฆ่าฝังดินชลบุรี ข่าว

ญาติ 3 ศพฆ่าฝังดิน เผย ‘ไอ้ป๋อง’ มองหน้าแค้น แฉชอบชักปืนขู่ จี้ประหารเท่านั้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
FIVB ยืนยันเพิ่ม รัสเซีย ร่วมแข่งขัน วอลเลย์บอล VNL 2027 จาก 18 ทีมเป็น 19 ทีม ข่าวกีฬา

FIVB เพิ่มทีม รัสเซีย เข้าแข่งขัน วอลเลย์บอล VNL 2027 จาก 18 ทีมเป็น 19 ทีม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พยากรณ์อากาศวันนี้ 4 ส.ค. 69 ไทยยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ กทม. ฝนฟ้าคะนอง เตือนระวังน้ำท่วมฉับพลัน ข่าว

พยากรณ์อากาศวันนี้ 4 ส.ค. 69 ไทยยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ กทม. ฝนฟ้าคะนอง เตือนระวังน้ำท่วมฉับพลัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึกฮาเนดะ เครื่องตรวจการบินบินตัดหน้า ANA ระบบเตือนชนสั่งไต่ระดับหลบ ข่าวต่างประเทศ

นาทีชีวิต! ANA เชิดหัวหลบเครื่องบินกระทรวงฯ กลางเวหา หวั่นซ้ำรอยโศกนาฏกรรม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก็ท ราชสิทธิ์ มอบตัวคดีทุบเบนซ์ลิมิเต็ด ทำเพราะโมโห ยันพร้อมจ่ายค่าเสียหาย ข่าวอาชญากรรม

เก็ท ราชสิทธิ์ หายซ่า มอบตัวคดีทุบเบนซ์ลิมิเต็ด ขอโทษสังคม ยอมรับโมโห ยันพร้อมจ่ายค่าเสียหาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผบ.ตร. เผยตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ หลังถูกแฉเป็นลูกพี่ &quot;ไอป๋อง&quot; เกษียณตั้งแต่ปี 57 ข่าว

ผบ.ตร. เผยตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ หลังถูกแฉเป็นลูกพี่ “ไอ้ป๋อง” เกษียณตั้งแต่ปี 57

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด ฟิลิปปินส์ พบ ไทย ชิงแชมป์อาเซียน 2026 ลิงก์ดูออนไลน์ ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ฟิลิปปินส์ พบ ไทย ชิงแชมป์อาเซียน 2026 ลิงก์ดูออนไลน์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบพนักงานแสบ สลับคิวอาร์โค้ด รับเงินเข้าบช.ส่วนตัว ลักรองเท้า เสียหายกว่าครึ่งล้าน ข่าว

รวบพนักงานแสบ สลับคิวอาร์โค้ด รับเงินเข้าบช.ส่วนตัว ลักรองเท้า เสียหายครึ่งล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บอย เอนเตอร์เทน&quot; ยืนยัน &quot;โค้ชชิน&quot; ยังอยู่ช่วยทีม ทัพตบสาวไทย จนถึง ส.ค.นี้ ข่าวกีฬา

“บอย เอนเตอร์เทน” ยืนยัน “โค้ชชิน” ยังอยู่ช่วยทีม ทัพตบสาวไทย จนถึงสิงหาคมนี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มโชว์ ไม้กวาด Nimbus 2000 อ้างเป็นของแท้จากกองถ่ายแฮร์รี่ พอตเตอร์ ภาคแรก เผยด้ามเหล็กหนักกว่า 16 กิโลฯ ข่าว

หนุ่มโชว์ ไม้กวาด Nimbus 2000 อ้างเป็นของแท้จากกองถ่ายแฮร์รี่ พอตเตอร์ ภาคแรก เผยด้ามเหล็กหนักกว่า 16 กิโลฯ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไชยชนก ชิดชอบ ส่งทีม ThaiCERT ตรวจสอบปมข้อมูลทะเบียนรถหลุด ข่าว

ไชยชนก สั่งเข้ม ThaiCERT แกะรอยทะเบียนรถ-ข้อมูลส่วนตัวว่อนเน็ต เร่งหาต้นตอ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ สรณัฐ ปล่อยภาพพรีเวดดิ้งคู่ โอ๋ ภัคจีรา อวดซีนหวาน ออร่าบ่าวสาวพุ่งมาก บันเทิง

เบียร์ สรณัฐ ปล่อยภาพพรีเวดดิ้งคู่ โอ๋ ภัคจีรา อวดซีนหวาน ออร่าบ่าวสาวพุ่งมาก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่งฟุตบอลวันนี้ 4-9 สิงหาคม 69 ไทยลุยอาเซียนคัพ ยุโรปเริ่มอุ่นเครื่อง เปิดฤดูกาล ข่าวกีฬา

ตารางแข่งบอลวันนี้ 4-9 สิงหาคม 69 ไทยลุยอาเซียนคัพ ยุโรปเริ่มอุ่นเครื่อง เปิดฤดูกาล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเผย มิน พีชญา ใช้สิทธิสืบพยานลับหลังคดีดิไอคอนฯ บันเทิง

มิน พีชญา ไม่เครียด-รับงานปกติ ใช้สิทธิสืบพยานลับหลัง คดีดิไอคอนฯ ยันเป็นพรีเซนเตอร์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจอแล้ว! &quot;บุหลัน&quot; หลังหายตัวปริศนา ใกล้เขาชีจรรย์ จ.ชลบุรี หวั่นเอี่ยวคดี ไอ้ป๋อง ข่าว

เจอแล้ว! “บุหลัน” หลังหายตัวปริศนา ใกล้เขาชีจรรย์ จ.ชลบุรี หวั่นเอี่ยวคดี ไอ้ป๋อง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตอาการ ยายแต๋ว หลานม่า หลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง บันเทิง

อัปเดตอาการ ยายแต๋ว หลานม่า หลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อนอกตีแผ่ไทย ใช้กำลังทหารรุกกัมพูชา ทำชาวบ้านไร้ที่ซุกหัวนอน ข่าว

สื่อนอกตีแผ่ไทย ใช้กำลังทหารรุกกัมพูชา? ทำชาวบ้านไร้ที่ซุกหัวนอน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอแทน สานฝันต่อให้ นาซาตาลา ส่งเรียนหมอตามสัญญา ฮลุน โซโล่ เคยให้ไว้ก่อนเสียชีวิต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 19:25 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลิปโซเชียล ผู้อพยพกระโดดจากรถทหารสเปนขณะถูกส่งตัวกลับ ท่ามกลางวิกฤตเซวตาระอุ

เผยแพร่: 4 สิงหาคม 2569
คนแก่แซงคิวรถไฟฟ้า สาวเตือนมารยาท ถูกด่า-ขู่ทำร้าย สุดท้ายจ่อคุก

คนแก่แซงคิวรถไฟฟ้า สาวเตือนมารยาท ถูกด่า-ขู่ทำร้าย สุดท้ายจ่อคุก

เผยแพร่: 4 สิงหาคม 2569

ไวรัลเดือด! สาวเกาหลีแฉร้านอิซากายะฟุกุโอกะไม่ล้างแก้วเบียร์ ชาวเน็ตญี่ปุ่นสวนกลับ

เผยแพร่: 4 สิงหาคม 2569

หนุ่มอัฟกันโหด ฆ่าหมกอาสาสมัครสก็อต ยัดศพใส่กระเป๋าทิ้งเอเธนส์

เผยแพร่: 4 สิงหาคม 2569
Back to top button