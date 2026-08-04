ดูบอลสด ฟิลิปปินส์ พบ ไทย ชิงแชมป์อาเซียน 2026 ลิงก์ดูออนไลน์

ทีมชาติไทย สวมชุดขาว บุกเยือนฟิลิปปินส์ ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 หรือ ASEAN Hyundai Cup 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดที่ 3
เกมนี้มีความหมาย ไทยเก็บชัยเหนือลาวและมาเลเซียมาแล้ว ถ้าชนะอีกนัดจะทำให้ช้างศึกซึ่งนำกลุ่มบีอยู่แล้ว เข้าใกล้ตั๋วรอบน็อกเอาต์แบบเกือบสมบูรณ์ ส่วนฟิลิปปินส์อยู่อันดับ 4 ตามหลัง 3 คะแนน การชนะหน้าแฟนบอลตัวเองจะดันอันดับขึ้นมาทันที
ถ่ายทอดสด ฟิลิปปินส์ พบ ไทย อาเซียนคัพ 2026
- วันและเวลา: 4 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น.
- สนาม: นิว คลาร์ก ซิตี้ แอธเลติก ประเทศฟิลิปปินส์
- โทรทัศน์: True Sports 2 ช่อง 667 และ True Ball Thai 1
- ช่องทางออนไลน์: แอปพลิเคชัน TrueVisions Now (เมนู LIVE)
อันดับโลกล่าสุด
ฟิลิปปินส์ อันดับ 135
ไทย อันดับ 94
ผลงานที่ผ่านมา
ไทย (2 นัด ชนะ 2 ยิง 7 เสีย 0)
- บุกชนะลาว 5-0 (25 ก.ค.)
- เปิดบ้านชนะมาเลเซีย 2-0 (1 ส.ค.)
ทีมของแอนโธนี ฮัดสัน ยังไม่เสียประตูเลยในทัวร์นาเมนต์ เกมล่าสุด ยศกร บูรพา ยิงจุดโทษก่อนหมดครึ่งแรก 7 นาที และธีรศักดิ์ เผยพิมาย ทำประตูที่สองในนาทีที่ 56 พาไทยชนะมาเลเซีย 2-0 ที่ราชมังคลากีฬาสถาน
ฟิลิปปินส์ (2 นัด ชนะ 1 แพ้ 1 ยิง 5 เสีย 5)
- เปิดบ้านแพ้เมียนมา 1-4 (28 ก.ค.)
- บุกชนะลาว 4-1 (1 ส.ค.)
นัดเปิดสนามเป็นบทเรียนหนักของทีม ฟิลิปปินส์ครองบอลถึง 62% แต่ยิงเข้ากรอบแค่ 2 ครั้ง ขณะที่เมียนมายิงเข้ากรอบ 8 ครั้ง และต้องจ่ายราคาแพงจากความผิดพลาดในแนวรับ คาร์เลส กัวดราต กุนซือชาวสเปน โยนความผิดส่วนหนึ่งให้ฝนที่ตกหนักในเกมนั้น
เกมกับลาวเป็นการแก้ตัวที่ได้ผล ลาวขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่ 7 จากจังหวะที่ควินซี คัมเมอราด ผู้รักษาประตูทำบอลหลุดมือข้ามเส้น แต่ใบแดงของเพ็ดดาวัน สมสนิด ในนาทีที่ 14 ทำให้ลาวเสียเปรียบ ก่อนจอห์น ลูเซโร ตีเสมอหลังพักครึ่ง ตามด้วยการทำเข้าประตูตัวเองของเวียงไซ ไซดาวง จุดโทษของจาร์วีย์ กาโยโซ และลูกโหม่งช่วงท้ายของไดสุเกะ ซาโตะ
Lineup 11 ตัวจริง ฟุตบอลทีมชาติไทย พบ ฟิลิปปินส์
1 กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล (GK) (C)
2 ณัฐพงษ์ สายริยา
3 พรรษา เหมวิบูลย์
5 เสกสรรค์ ราตรี
8 ทศวรรษ ลิ้มวรรณเสถียร
10 วรชิต กนิตศรีบำเพ็ญ
11 ชวัลวิทย์ แซ่เล้า
12 วาริส ชูทอง
18 เจะฮานาฟี มามะ
19 ปกเกล้า อนันต์
24 วันชัย จารุนงคราญ
ความพร้อมล่าสุด
ฟิลิปปินส์ขาดตัวหลักยกชุด
ปัญหาใหญ่ที่สุดของเจ้าบ้านไม่ได้อยู่ในสนาม เนื่องจากศึกชิงแชมป์อาเซียนไม่อยู่ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์ กัวดราตจึงเรียกตัวผู้เล่นที่ค้าแข้งในยุโรปและต่างประเทศหลายรายไม่ได้ เพราะสโมสรไม่ปล่อย ทำให้ทีมขาดผู้เล่นชุดที่พาเข้ารอบรองชนะเลิศปี 2024 อย่าง บิยอร์น มาร์ติน คริสเตนเซน, ซิโก เบลีย์, อามานี อากีนัลโด และคิเก ลินาเรส เจ้าของประตูชัยในเลกแรก
จุดที่ต้องจับตาคือแผนของกัวดราต เกมกับลาว เขาเปลี่ยนจาก 4-5-1 มาเป็น 4-3-3 พร้อมสลับแนวรับ และเปลี่ยนตัวชุดใหญ่ตอนพักครึ่งจนพลิกเกม โดยลูเซโรและกาโยโซที่ลงมาเป็นตัวสำรองทำประตูทั้งคู่
ไทยยึดโครงเดิม
ฮัดสันบอกว่าทีมมาถึงฟิลิปปินส์ด้วยสภาพที่ดีมาก และตั้งใจจะเล่นให้แข็งแกร่ง เขามองว่าเกมนี้จะซับซ้อน และให้ความเคารพคู่แข่งที่เล่นฟุตบอลดีและถูกวางระบบมาอย่างดี
ในเกมกับมาเลเซีย ฮัดสันเปลี่ยนตัวจริงจากนัดแรกเพียงตำแหน่งเดียว โดยส่ง อูแซมมา เทียงคาม ลงแทน วันชัย จารุนงคราญ ที่ไม่ฟิตสมบูรณ์ จึงมีแนวโน้มสูงว่าจะยืนโครงเดิมอีกครั้ง
กัวดราตยังเตือนลูกทีมเรื่องสภาพอากาศ โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝน เขาบอกว่าควบคุมฟ้าฝนไม่ได้ แต่ถ้าเจอสภาพแบบเดิมอีก เขาคาดหวังผลงานที่ต่างไปจากเกมกับเมียนมา
สถิติ Head to head 5 นัดหลังสุด
|วันที่
|ผลการแข่งขัน
|รายการ
|30 ธ.ค. 2024
|ไทย 3-1 ฟิลิปปินส์
|ชิงแชมป์อาเซียน รอบรอง เลก 2
|27 ธ.ค. 2024
|ฟิลิปปินส์ 2-1 ไทย
|ชิงแชมป์อาเซียน รอบรอง เลก 1
|26 ธ.ค. 2022
|ไทย 4-0 ฟิลิปปินส์
|ชิงแชมป์อาเซียน รอบแบ่งกลุ่ม
|14 ธ.ค. 2021
|ฟิลิปปินส์ 1-2 ไทย
|ชิงแชมป์อาเซียน รอบแบ่งกลุ่ม
|21 พ.ย. 2018
|ฟิลิปปินส์ 1-1 ไทย
|ชิงแชมป์อาเซียน รอบแบ่งกลุ่ม
สรุป 5 นัดหลังสุด ไทยชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 ยิง 11 เสีย 5
แต่หนึ่งนัดที่แพ้คือแผลที่ยังไม่หาย ฟิลิปปินส์ล้มไทย 2-1 ในเลกแรกรอบรองชนะเลิศปี 2024 ยุติสถิติไม่ชนะไทยที่ยาวนานถึง 52 ปี โดยชัยชนะครั้งก่อนหน้าเกิดขึ้นเมื่อ 10 มิถุนายน 1972 ในรายการจาการ์ตา แอนนิเวอร์ซารี ทัวร์นาเมนต์ ก่อนที่ไทยจะกลับมาชนะเลกสอง 3-1 ในช่วงต่อเวลาและผ่านเข้าชิงชนะเลิศ
กัวดราตหยิบเรื่องนี้มาพูดก่อนเกม บอกว่าครั้งล่าสุดที่ไทยมาเยือนฟิลิปปินส์ ไทยแพ้ ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมานานกว่า 50 ปี เขาจึงเชื่อว่าไทยเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นและไม่อยากแพ้บนแผ่นดินฟิลิปปินส์อีก
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
ไทย (4-4-2)
อ้างอิงชุดที่ลงเกมกับมาเลเซีย ประกอบด้วย กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล (GK), นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม, ณัฐพงษ์ สายริยา, มานูเอล ทอม เบียรห์, อูแซมมา เทียงคาม, เสกสรรค์ ราตรี, สารัช อยู่เย็น (กัปตัน), ชัยพล อดทน, คคนะ คำยก, ธีรศักดิ์ เผยพิมาย และยศกร บูรพา
ตัวสำรองที่พร้อมเปลี่ยนเกม ได้แก่ วรชิต กนิตศรีบำเพ็ญ, วาริส ชูทอง, ปกเกล้า อนันต์, เจะฮานาฟี มามะ และชวัลวิทย์ แซ่เล้า ซึ่งทั้งหมดได้ลงสนามในเกมกับมาเลเซีย และวรชิตมีส่วนในประตูที่สองด้วย
ฟิลิปปินส์ (4-3-3)
ควินซี คัมเมอราด (GK), ไดสุเกะ ซาโตะ, คริสเตียน รอนตินี, เอเดรียน อูเกลวิก, สก็อตต์ วูดส์, แกวิน มูเอนส์, ซานโดร เรเยส, เคนจิ นิชิโอกะ, โคล มโรว์กา, จอห์น ลูเซโร และจาร์วีย์ กาโยโซ
ชุดนี้เป็นการคาดการณ์จากตัวจริงและตัวเปลี่ยนเกมในนัดที่ชนะลาว โดยลูเซโรและกาโยโซซึ่งลงมาตอนพักครึ่งแล้วทำประตูได้ทั้งคู่ มีโอกาสสูงที่จะได้ยืนตัวจริงตั้งแต่ต้น ส่วนกาโยโซคือดาวยิงตัวหลักที่ยิงได้แล้วในทัวร์นาเมนต์นี้
วิเคราะห์ ทายผลบอลไทย ฟิลิปปินส์
ไทยเหนือกว่าทั้งอันดับโลกและความต่อเนื่องของทีม ยิงไปแล้ว 7 ประตูโดยยังไม่เสียเลย และมีคู่หน้า ยศกร บูรพา กับ ธีรศักดิ์ เผยพิมาย ที่ทำประตูได้ทั้งสองนัด ขณะที่แนวรับซึ่งยืนชุดเดิมมาสองเกมกำลังเข้าขากันดี
ฟิลิปปินส์มีจุดอ่อนชัดเจนคือแนวรับที่ยังไม่นิ่ง เสียไป 5 ประตูจาก 2 นัด และผู้รักษาประตูพลาดจนเสียประตูมาแล้วในเกมกับลาว ทีมชุดนี้ยังขาดผู้เล่นตัวหลักหลายคน และเพิ่งปรับระบบเล่นกลางทัวร์นาเมนต์ถ
จุดที่ไทยต้องระวังคือช่วง 15 นาทีแรก เพราะฟิลิปปินส์ออกสตาร์ตแรงเมื่อเล่นหน้าแฟนบอลตัวเอง บวกกับสภาพสนามที่อาจเปียกจากฝน ซึ่งเคยทำให้เกมพลิกมาแล้วในนัดที่เมียนมาถล่มเจ้าบ้าน 4-1
ผลที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือไทยเก็บชัยชนะแบบไม่ขาด และหากทำได้ ช้างศึกจะขึ้นไปมี 9 คะแนน ก่อนปิดกลุ่มกับเมียนมาที่ราชมังคลากีฬาสถาน วันที่ 8 สิงหาคม
ตารางคะแนน อาเซียน คัพ 2026 เวียดนามจ่าฝูง ไทยนำ รอชี้ชะตารอบตัดเชือก
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