สั่งยกฟ้อง แอม ไซยาไนด์ คดีที่ 6 ปมวางยาสังหารเพื่อนสนิท ศาลชี้หลักฐานไม่ชัด
ศาลสั่งยกฟ้องคดีที่ 6 แอม ไซยาไนด์ พ้นผิดคดีฆ่าเพื่อนสนิทเมื่อปี 58 ชี้หลักฐานโจทก์ยังมีข้อสงสัย-ไร้พยานยืนยันลงมือ
ศาลอาญารัชดาได้นัดอ่านคำพิพากษาคดีที่ 6 ของ นางสรารัตน์ วุฒิตาภรณ์ หรือ แอม ไซยาไนด์ อายุ 39 ปี ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นฯ กรณีถูกกล่าวหาว่าวางสารไซยาไนด์ในอาหารสังหาร น.ส.มณฑาทิพย์ ขาวอินทร์ หรือ ทราย เพื่อนสนิท เพื่อล้มล้างหนี้สินจากการติดพนันออนไลน์กว่า 30 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ภายในคอนโดมิเนียมหรูย่านทองหล่อ โดยจำเลยให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพยานหลักฐานของโจทก์ยังมีข้อสงสัยหลายประการ และไม่มีพยานปากใดเบิกความยืนยันได้แน่ชัดว่าจำเลยเป็นผู้ลงมือกระทำความผิดจริง ศาลจึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยและพิพากษายกฟ้อง
สำหรับการพิจารณาคดีของ แอม ไซยาไนด์ ที่ผ่านมา ศาลอาญาได้พิพากษาไปแล้วรวม 6 คดี โดยแบ่งเป็น พิพากษาประหารชีวิต 1 คดี, จำคุกตลอดชีวิต 2 คดี และคำพิพากษายกฟ้องรวมเป็น 3 คดี จากจำนวนคดีทั้งหมดที่อัยการยื่นฟ้อง 15 คดี (ความผิดฐานฆ่าผู้อื่น 14 คดี และพยายามฆ่า 1 คดี)
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