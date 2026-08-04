คนแก่แซงคิวรถไฟฟ้า สาวเตือนมารยาท ถูกด่า-ขู่ทำร้าย สุดท้ายจ่อคุก
คลิปเหตุการณ์ระทึก บนชานชาลาสถานีรถไฟฟ้าในฮ่องกง ไวรัลบนโซเชียลมีเดีย หลังหญิงรายหนึ่งเตือนชายสูงอายุ 2 คนที่ยืนแซงคิวตรงกลางประตูรถไฟ แต่กลับถูกด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย และถูกขู่ว่าจะทำร้ายร่างกาย
เหตุเกิดที่ชานชาลาสถานีเซืองสุ่ย สายอีสต์เรล ของรถไฟฟ้า MTR โดยเจ้าตัวเผยแพร่คลิปพร้อมเล่ารายละเอียดบน Threads เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569
เธอเล่าว่าขณะยืนรอรถไฟ มีชายสูงอายุ 2 คนเดินมายืนตรงลูกศรสีเขียวซึ่งเป็นตำแหน่งทางออกสำหรับผู้โดยสารที่ลงจากรถ เธอจึงเตือนให้ไปต่อคิวตามป้าย แต่อีกฝ่ายตอบว่ากำลังต่อคิวอยู่แล้ว และปฏิเสธที่จะย้าย
เมื่อเธอชี้แจงซ้ำว่าจุดนั้นเป็นทางออก ทั้งสองยังยืนยันคำเดิม ก่อนเริ่มใช้ถ้อยคำหยาบคาย เธอจึงเริ่มถ่ายคลิปไว้เพื่อป้องกันตัวเอง
ชายสูงอายุคนหนึ่งโต้กลับว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ขณะที่เธอตอบว่าในพื้นที่ของรถไฟฟ้าห้ามพูดคำหยาบ ระหว่างนั้นชายอีกคนใช้มือขวางกล้อง เธอเตือนว่าอย่าแตะต้องตัว ไม่เช่นนั้นจะร้องว่าถูกลวนลามและแจ้งตำรวจ
จากนั้นชายอีกคนเดินแทรกเข้าไปยืนหน้าเธอที่หัวแถว เมื่อเธอตะโกนว่ามีคนแซงคิว อีกฝ่ายจึงขู่ว่าอย่าเข้ามาแตะตัว พร้อมข่มขู่ว่าจะทำร้ายขาของเธอ
จังหวะที่รถไฟมาถึง ชายทั้งสองพยายามขึ้นรถ โดยคนหนึ่งยังคงยื่นมือมาขวางกล้อง ระหว่างนั้นเธอระบุว่าถูกกระแทกบริเวณหน้าอกด้วยแขนของอีกฝ่าย ซึ่งเป็นคำบอกเล่าของเธอเอง
เธอจึงตะโกนขึ้นว่าถูกลวนลาม แล้ววิ่งตามเข้าไปในตู้โดยสารเพื่อดึงทั้งสองคนกลับลงมาที่ชานชาลา
หลังลงมาแล้ว ชายทั้งสองพยายามจะเดินออกไป โดยคนหนึ่งกล่าวหากลับว่าเธอเป็นฝ่ายลวนลามและก่อกวนก่อน พร้อมท้าให้แจ้งตำรวจ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ MTR หลายคนเข้ามาที่จุดเกิดเหตุและแจ้งตำรวจ ทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันบนชานชาลาจนคลิปจบลง
เจ้าตัวโพสต์เพิ่มเติมว่าหลังตำรวจมาถึงและตรวจดูคลิป ได้แจ้งว่าฝ่ายชายทั้งสองเป็นฝ่ายผิด และทั้งคู่ต้องการขอโทษเธออย่างจริงใจ
แต่เธอไม่ยอมรับคำขอโทษ โดยให้เหตุผลว่าเหตุการณ์ดำเนินมาสิบกว่านาที ถ้ารู้ตัวว่าผิดจริงทำไมต้องรอให้ตำรวจมาถึงก่อนถึงจะขอโทษ โดยเฉพาะจังหวะสุดท้ายที่เธอระบุว่าจงใจผลักจนโดนหน้าอกของเธอ
เธอระบุว่าตำรวจแจ้งว่าจะจับกุมและดำเนินคดีในข้อหาข่มขู่ทางอาญา
ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับรูปคดีทั้งหมดมาจากโพสต์ของผู้เสียหาย ไม่ใช่การแถลงของตำรวจฮ่องกง โดยขณะนี้ตำรวจฮ่องกงยังไม่ได้ให้ความเห็นต่อสาธารณะ และ MTR ยังไม่ได้ออกคำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
หญิงสาวยอมรับว่าตอนนั้นก็กลัวเหมือนกัน แต่มองว่าควรกล้าส่งเสียง เพราะการเก็บความอึดอัดไว้เจ็บปวดกว่าการไม่พูด และเมื่อเหตุผลอยู่ข้างเรา ก็ไม่จำเป็นต้องกลัว พร้อมเสริมว่าการโต้เถียงโดยไม่ใช้คำหยาบมีน้ำหนักมากกว่า และย้ำว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก
เธอยังฝากว่าเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ อย่ากลัวและต้องส่งเสียง อย่ากลัวเสียเวลาจนปล่อยคนแบบนี้ไป
ชาวเน็ตจำนวนมากชื่นชมว่าเธอทำถูกแล้ว หลายคนบอกว่ากล้าหาญมาก และชื่นชมที่ลุกขึ้นมาปกป้องตัวเอง
อีกส่วนหนึ่งวิจารณ์ฝ่ายชายว่าถ้าไปยืนให้ถูกที่ตั้งแต่แรก ไม่ต้องเอาเปรียบด้วยการยืนตรงกลาง เรื่องก็คงไม่บานปลาย และมองว่าถูกเตือนดี ๆ แล้วไม่ฟัง ยังแซงคิวและเสียงดังใส่อีก
กฎและบทลงโทษของฮ่องกง
ตามข้อบังคับของ MTR ข้อ 25 ว่าด้วยการก่อความรำคาญ ห้ามผู้ใดกระทำการที่ก่อความรำคาญหรือรบกวนผู้โดยสารรายอื่นบนขบวนรถหรือในพื้นที่ของรถไฟ ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 5,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
ส่วนข้อ 28H ว่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย ห้ามใช้ถ้อยคำข่มขู่ หยาบคาย ลามก หรือสร้างความไม่พอใจในพื้นที่ของรถไฟ รวมถึงห้ามก่อความวุ่นวาย ประพฤติไม่เหมาะสม หรือรบกวนความสะดวกสบายของผู้อื่นโดยเจตนา ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 5,000 ดอลลาร์ฮ่องกงเช่นกัน
สำหรับความผิดฐานข่มขู่ทางอาญา ตามกฎหมายว่าด้วยความผิดทางอาญา หมวด 200 หากพิจารณาโดยวิธีพิจารณาความอย่างรวบรัด มีโทษปรับระดับ 1 คือ 2,000 ดอลลาร์ฮ่องกง และจำคุก 2 ปี แต่หากพิจารณาโดยการฟ้องคดีอาญาเต็มรูปแบบ มีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี
ที่มา: HK01, Threads
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