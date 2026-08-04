ปิดตำนาน คุณยายเน็ด Spider-Man เสียชีวิตวัย 82 ปี ด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
แมรี่ ริเวร่า นักแสดงบทคุณยายเน็ดใน Spider-Man: No Way Home เสียชีวิตสงบในวัย 82 ปี ด้วยอาการหลอดเลือดสมอง หลังสร้างตำนานฉากฮิตบนจอเงิน
วงการภาพยนตร์สูญเสีย แมรี่ เอกิดา ริเวร่า (Mary Egida Rivera) นักแสดงอาวุโสวัย 82 ปี ผู้รับบท ลอล่า หรือคุณยายของเน็ด ลีดส์ เพื่อนสนิทของปีเตอร์ พาร์คเกอร์ ในภาพยนตร์ Spider-Man: No Way Home
เว็บไซต์ข่าว TMZ รายงานข่าวนี้เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2569 อ้างอิงข้อมูลจากสมาชิกครอบครัวว่า แมรี่เกิดอาการหลอดเลือดสมอง แพทย์ผู้ทำการรักษาประเมินแล้วว่าโอกาสฟื้นตัวมีน้อยมาก ครอบครัวจึงตัดสินใจถอดเครื่องพยุงชีพออก ก่อนจะจากไปอย่างสงบที่เมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย เมื่อวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา ข้อมูลจากประกาศมรณกรรมระบุว่าเกิดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2486 ที่เมืองอิโลอิโล ประเทศฟิลิปปินส์
ญาติเปิดเผยว่าเธอภูมิใจกับบทบาทใน Spider-Man: No Way Home อย่างมาก และถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่น่าจดจำที่สุดในชีวิตกับผลงานภาพยนตร์มาร์เวลปี 2564 ครอบครัวเป็นผู้สนับสนุนและผลักดันให้เธอไปออดิชันจนได้รับบทนี้ เธอได้ร่วมงานกับนักแสดงระดับโลกหลายคน ทั้ง ทอม ฮอลแลนด์, โทบีย์ แมกไกวร์, แอนดรูว์ การ์ฟิลด์, เจมี ฟ็อกซ์ และ เซนเดยา
ฉากที่น่าจดจำของเธอมาจากภาพยนตร์ Spider-Man: No Way Home ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการข้ามมัลติเวิร์สของสไปเดอร์แมนทั้ง 3 คน แมรี่ปรากฏตัวในฉากฮิตที่เน็ดและเอ็มเจเปิดประตูมิติกลางห้องนั่งเล่นจนแอนดรูว์ การ์ฟิลด์ เดินทะลุเข้ามา แมรี่เห็นเหตุการณ์ตรงหน้าจึงตกใจกรีดร้อง
ขณะที่เอ็มเจท้าให้แอนดรูว์พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นสไปเดอร์แมนตัวจริง เขาจึงใช้พลังปีนขึ้นไปเกาะบนเพดานห้อง ฉากนี้สร้างรอยยิ้มให้ผู้ชมเมื่อแมรี่เดินเข้ามาในห้องและทำลายความเงียบด้วยการให้เน็ดช่วยแปลภาษาตากาล็อก สั่งให้สไปเดอร์แมนปีนกำแพงไปทำความสะอาดหยากไย่บนมุมเพดานที่เอื้อมไม่ถึง
หลังทราบข่าวการเสียชีวิต แฟนคลับและคนใกล้ชิดต่างโพสต์ข้อความไว้อาลัยบนเฟซบุ๊ก ข้อความหนึ่งระบุว่า “ขอบคุณที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชุมชนชาวฟิลิปปินส์ด้วยความสง่างามและความภาคภูมิใจ คุณจะเป็นที่รักและอยู่ในความทรงจำตลอดไป ลาก่อนคุณยาย”
อีกข้อความหนึ่งอ้างอิงคำพูดของกัปตัน จอร์จ ฟอน ทรัปป์ ที่พูดกับมาเรีย จากงานเขียนของ เออร์เนสต์ เลห์แมน ว่า “คุณจากไปโดยไม่ได้บอกลา” พร้อมระบุเพิ่มว่ามรดกและความรักที่แมรี่มีต่อประเทศชาติ ผู้คน วัฒนธรรม และภาษา จะยังคงอยู่ตลอดไป เธอไม่ได้เป็นเพียงดาราฮอลลีวูด แต่เป็นเพื่อนแท้ เพื่อนร่วมงาน และเป็นคุณยายผู้สืบทอดมรดกทางวรรณกรรมและวัฒนธรรมของชาวฟิลิปปินส์และฮิลิเกนอน พร้อมทิ้งท้ายด้วยภาษาถิ่นว่า “ขอบคุณมาก จนกว่าจะพบกันใหม่”
ข้อมูลจาก : people และ variety
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