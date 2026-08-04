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เปิดสถิติ นักโทษประหาร ในประเทศไทย ปี 69 ทั้งหมด 480 คน คดียาเสพติดมากสุด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 11:42 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 11:42 น.
เปิดสถิติ นักโทษประหารชีวิต ในประเทศไทย ปี 69 ทั้งหมด 480 คน คดียาเสพติดมากสุด

กรมราชทัณฑ์ เปิดสถิติ นักโทษประหารชีวิต ในประเทศไทย ปี 2569 มีทั้งหมด 480 คน เป็นนักโทษเด็ดขาด 28 คน คดียาเสพติดมากสุด

จากข้อมูลของ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2569 เผยสถิตินักโทษประหารชีวิต เดือนพฤษภาคม 2569 ระบุว่า มีนักโทษประหารชีวิตจำนวนทั้งสิ้น 480 คน แบ่งเป็นนักโทษชาย 419 คน และนักโทษหญิง 61 คน

เมื่อแบ่งตามสถานะของคดี พบว่าจากทั้งหมด 480 คน แบ่งเป็น ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ 439 คน (คิดเป็น 91.46%) ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาฎีกา 13 คน (คิดเป็น 2.71%) และนักโทษเด็ดขาดเมื่อคดีถึงที่สุด 28 คน (คิดเป็น 5.83%)

นอกจากนี้หากแบ่งตามฐานความผิดทั้ง 3 คดีได้แก่ คดียาเสพติด คดีความผิดทั่วไป และคดีความมั่นคง ระบุว่า

  • คดียาเสพติด 368 คน
  • คดีความผิดทั่วไป 112 คน
  • คดีความมั่นคง 0 คน

การประหารชีวิตล่าสุด เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 โดย นายธีรศักดิ์ หรือ “มิ๊ก” เป็นนักโทษเด็ดขาดชายอายุ 26 ปี ในคดีฆ่าผู้อื่นอย่างทารุณโหดร้ายเพื่อชิงทรัพย์ เหตุเกิดในพื้นที่ จ.ตรัง พฤติการณ์ก่อเหตุเป็นการใช้อาวุธมีดแทงผู้เสียชีวิตรวม 24 แผล เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย

สำหรับประเทศไทยในปัจุบันยังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมาย แต่หากไม่มีการประหารชีวิตติดต่อกันครบ 10 ปี ประเทศไทยอาจถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “ประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ” (De Facto Abolitionist) แต่หากมีการประหารชีวิตอีกครั้งระยะเวลาจะเริ่มนับใหม่

ที่มาข้อมูล: กรมราชทัณฑ์

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 11:42 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 11:42 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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