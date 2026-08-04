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จั๊กจั่น หลั่งน้ำตา เปิดใจครั้งแรกเบื้องหลังร่วมงานเรียลลิตี้ดัง ประสาทเสียจนต้องพบ ‘จิตแพทย์’

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 11:21 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 11:21 น.
จั๊กจั่น หลั่งน้ำตา เปิดใจครั้งแรกเบื้องหลังร่วมงานเรียลลิตี้ดัง ประสาทเสียจนต้องพบ 'จิตแพทย์'

เปิดใจครั้งแรก! จั๊กจั่น อคัมย์ศิริ ปล่อยโฮ ระบายความอัดอั้นเบื้องหลังร่วมงานเรียลลิตี้ดัง ประสาทเสียจนต้องพบ ‘จิตแพทย์’ รับน้อยใจ ทำเต็มที่ตลอดตั้งแต่ซีซั่น 1 วอนทุกคนใจดีกับตนหน่อย

ทำเอาแฟนคลับแห่เป็นห่วงกันยกใหญ่ หลังจากนักแสดงสาวมากฝีมือ จั๊กจั่น อคัมย์สิริ ออกมาไลฟ์สดทั้งน้ำตา โดยได้ระบายความอัดอั้นตันใจ หลังเข้าร่วมเป็นเมนเทอร์ในรายการเรียลลิตี้ชื่อดัง ถูกบรีฟจนไม่เป็นตัวเอง แต่ทำเต็มที่มาตลอดตั้งแต่ซีซั่นแรก ยอมรับแยกไม่ออกอันจริงอันไหนเล่น เก็บไปเครียดจนสะสม ต้องเข้าพบจิตแพทย์

“ฉันเป็นแฟนคลับม๊าเดี่ยว อยากร่วมงานกับลูกสาวฉัน เลยกลับมาทำรายการนี้อีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่คิดว่าจะไม่แฟร์ขนาดนี้ เครียดมาก นอนไม่หลับ ไม่เป็นตัวเอง บทบาทที่วางไว้ในรายการต้องเป็นแบบนี้ ชีวิตจริงกูจะไปยกตีนใส่ใครเหรอมึง กูจะไปชูนิ้วกลางแจกกล้วยใส่ใคร แต่มันเป็นบริบทในรายการ ฉันรู้ถ้าฉันทำออกมาต้องมีทั้งคนชอบและไม่ชอบ คนที่แฟนละครที่ติดตามฉันเขาไม่ชอบอยู่แล้ว ที่ฉันมาในภาพลักษณ์แบบนี้

แต่เมื่อกูวางตัวเองเป็น จั๊กจั่น บ๊อกบ๊อก กูก็อยากทำรายการให้เต็มที่ กูก็พอรู้มาลูกๆกะเทยชอบอะไรกูก็อยากจัดให้ เป็นบริบทที่เราวางไว้ในรายการ ก็พยายามทำเต็มที่

แต่พอฟีดแบ็กออกมา ไม่ได้ตัดออกมาขนาดนั้น พอเราอยู่เฉยๆ ก็ว่าเราหลับบ้าง แต่พอมีคนแรงแล้ว แต่อีกคนแรงไปด้วยไม่ได้ จะเป็นตลาดฟังไม่รู้เรื่อง พยายามทำเต็มที่แล้ว ใครไม่ชอบขอโทษด้วยจริงๆ

จั๊กจั่น ร่ำไห้เปิดใจเบื้องหลังร่วมงานเรียลลิตี้ดัง ประสาทเสียจนต้องพบ 'จิตแพทย์'-1

ยอมรับฉันก็ประสาทเสีย เพราะรายการมันคือเซ็ต แล้วฉันแยกไม่ออกว่า สรุปอันนี้มึงทะเลาะกันจริงหรือมึงอะไร ยกตัวอย่างอันคัตที่เพิ่งออกไป ฉันก็ด่าจริงๆ เพราะฉันโมโห ก็คิดว่าจะพูดคำพูดอะไรในรายการดีที่ไม่ใช่คำว่า “อีเหี้xอีห่x” ฉันเลยเลือกใช้คำว่า “อีควาย”

พอฉันพูดไปฉันโดนกลับมา ฉันก็ตกใจหรือมันเซนสิทีฟจริง ฉันก็ขอโทษ พอเดินออกมาจากฉาก นารา ก็บอกแม่ทำไมไม่ด่าหนูอีก ทำไมไม่ด่ากลับมา กูก็ตกใจ ไม่รู้มึงเซนสิทีฟจริงหรือเปล่า มึงต้องการให้กูเล่นประมาณไหน กูก็พยายามจัดให้ทุกอย่าง ถ่ายสปอนเซอร์อะไรกูก็ให้ความร่วมมือหมด ใครให้ทำอะไรกูก็ทำให้หมด

ไม่ได้อยากร้องไห้ แต่อัดอั้นตันใจ หรือเป็นกูเองไม่เหมาะกับรายการนี้ กูไม่น่าดื้อรั้นมาทำเพราะอยากทำงานกับม๊าเดี่ยว เด็กรุ่นใหม่ที่เก่ง ๆ เมื่อกูมาเป็นอินฟลูแล้วกูก็พยายามปรับตัว แต่กูคงคิดผิด กูคงไม่เหมาะกับรายการนี้ยอมรับ

แต่บอกไว้เลยอนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น อยากให้รู้ว่ากูไม่เคยไม่รับผิดชอบงาน ไม่งั้นก็ไม่อยู่มาได้ถึงขนาดนี้ ไปย้อนดูกูถ่ายละคร กูป่วยกูไปในงานตลอด น็อกเข้ารพ.กูทำเต็มที่ไม่เคยทิ้งงานกลางคัน อย่าหาว่าไม่รับผิดชอบ พยายามปรับตัวให้กับเด็กทุกเจน ขอโทษถ้าไม่ถูกใจใคร

ยอมรับมันก็บรีฟกูเยอะ กูไม่เป็นตัวเองเลยในการสัมภาษณ์นี้ กูก็เหมือนพารานอยด์ เล่นโซเชียลปุ๊บลงคลิปปุ๊บกูออกเลยนะ ไม่ไล่ดูไม่ไล่อ่านเลย กลัวไม่เคยเจอคอมเมนต์แบบนี้

รู้สึกว่ากูกับม๊าเดี่ยวก็พลีชีพมากให้รายการ เต็มที่มากอยากให้ทุกคนใจดีกับแม่หน่อย แต่ก็รู้อยู่แล้วคนมีทั้งชอบไม่ชอบ อยากให้ทุกคนเข้าใจ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น กูเต็มที่มากจริง ๆ ไม่ใช่คนไม่รับผิดชอบงาน ทิ้งงาน ทำงานมาไม่เคยเทงานต่อให้ป่วยยังไงก็ทำ

ไม่มีโกรธกับใครในรายการ มีเพจไปลงตีกับม๊าเดี่ยว ไม่จริง ยังไม่ได้คุยกับนารา ก็คิดว่านาราก็ทำเต็มที่ กูก็ทำเต็มที่จากเมนเทอร์มาเป็นซิสเตอร์ กูก็พลีชีพนะ

ไม่ได้โกรธ นารา มันก็มีความกดดันอยู่ต้องทำให้ดังกว่าซีซั่นที่แล้ว แต่กูน้อยใจที่กูก็ทำเต็มที่ให้อยู่กับมึงตั้งแต่ซีซั่นที่แล้ว แต่ทำไมมีแต่ทีมกูที่โดน พอมาโดนแกล้งกูก็น้อยใจ หลาย ๆ อย่าง

ยอมรับเล่นมาแต่ละคร ไม่ได้เก่งทุกเรื่อง แต่ก็พยายามให้ลูกทีมเต็มที่ไม่ให้น้อยหน้าใคร เดินแฟชั่นไม่เก่งก็ส่งไปเรียน อันไหนเราสอนไม่ได้เราก็ส่งให้ไปเรียน เราไม่ได้เก่งทุกเรื่อง ขอบคุณม๊าเดี่ยวที่อยู่ข้างแม่เป็นลูกสาวที่น่ารัก ลูกทีมทุกคนน่ารักทำเต็มที่มาก”

จั๊กจั่น ร่ำไห้เปิดใจเบื้องหลังร่วมงานเรียลลิตี้ดัง ประสาทเสียจนต้องพบ 'จิตแพทย์'-2

จั๊กจั่น ร่ำไห้เปิดใจเบื้องหลังร่วมงานเรียลลิตี้ดัง ประสาทเสียจนต้องพบ 'จิตแพทย์'-3
ภาพจาก : IG jj_akhamsiri

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ขอบคุณคลิปจาก : Tiktok @tamkrasae22

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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