หนุ่มวินเถื่อนห้าวจัด ดักซัดลุงขับวินขณะส่งผู้โดยสาร กลางแยกจนรถล้ม แถมเตะซ้ำ
หนุ่มวินเถื่อนห้าวจัด ดักซัดลุงขับวินขณะส่งผูู้โดยสาร กลางแยกจนรถล้ม แถมเตะซ้ำ ล่าสุดเพจดังรุดเข้าช่วย พาแจ้งความแล้ว
เพจเฟซบุ๊ก เครือข่ายพิทักษ์สังคม โพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด เผยเหตุการณ์บริเวณทางแยกแห่งหนึ่ง ขณะที่วินมอเตอร์ไซค์รายหนึ่งซึ่งเป็นชายสูงอายุ กำลังขับขี่ส่งผู้โดยสารหญิง มีชายอีกรายสวมเสื้อวินมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้าไปชกใส่วินคนดังกล่าว จนล้มลงพร้อมกับผู้โดยสารที่นั่งซ้อนท้ายมาด้วย
หลังจากที่วินมอเตอร์ไซค์ล้มลงกับพื้น ชายผู้ก่อเหตุยังคงเตะซ้ำเข้าที่ตัวผู้เสียหายอีก 4 ครั้ง จนได้รับบาดเจ็บ ก่อนเดินไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์และขี่หลบหนีไป ทั้งนี้ ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าอะไรเป็นแรงจูงใจให้ชายรายดังกล่าวก่อเหตุทำร้ายร่างกายในครั้งนี้
ขณะที่เพจรายงานเพิ่มเติมว่า ภายหลังเกิดเหตุ ทีมงานจากเพจ สายไหมต้องรอด ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย พร้อมพาเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แม่ร้องสื่อ ลูกชาย ป.2 ผวาไม่กล้าไปเรียน หลังถูกครูดึงหูจนเลือดซิบ ครูสารภาพพลั้งมือ เหตุถามแล้วไม่ตอบ
- ยูทูบเบอร์เมกัน โบกมือลาไทย หลังอยู่นาน 6 ปี ชำแหละ 4 ข้อเสีย จนต้องย้ายไปเวียดนาม
- สาวไทยแฉ ถูกผู้โดยสารชายชาวปากีสถาน ลวนลามบนเครื่อง Fly Dubai
ติดตาม The Thaiger บน Google News: