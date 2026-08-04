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หนุ่มวินเถื่อนห้าวจัด ดักซัดลุงขับวินขณะส่งผู้โดยสาร กลางแยกจนรถล้ม แถมเตะซ้ำ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 10:53 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 10:58 น.
หนุ่มวินเถื่อนห้าวจัด ดักซัดลุงขับวินขณะส่งผูู้โดยสาร กลางแยกจนรถล้ม แถมเตะซ้ำ

หนุ่มวินเถื่อนห้าวจัด ดักซัดลุงขับวินขณะส่งผูู้โดยสาร กลางแยกจนรถล้ม แถมเตะซ้ำ ล่าสุดเพจดังรุดเข้าช่วย พาแจ้งความแล้ว

เพจเฟซบุ๊ก เครือข่ายพิทักษ์สังคม โพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด เผยเหตุการณ์บริเวณทางแยกแห่งหนึ่ง ขณะที่วินมอเตอร์ไซค์รายหนึ่งซึ่งเป็นชายสูงอายุ กำลังขับขี่ส่งผู้โดยสารหญิง มีชายอีกรายสวมเสื้อวินมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้าไปชกใส่วินคนดังกล่าว จนล้มลงพร้อมกับผู้โดยสารที่นั่งซ้อนท้ายมาด้วย

ชายสวมเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ดักทำร้ายคนขับรถรับจ้างสูงอายุ
FB/ เครือข่ายพิทักษ์สังคม

หลังจากที่วินมอเตอร์ไซค์ล้มลงกับพื้น ชายผู้ก่อเหตุยังคงเตะซ้ำเข้าที่ตัวผู้เสียหายอีก 4 ครั้ง จนได้รับบาดเจ็บ ก่อนเดินไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์และขี่หลบหนีไป ทั้งนี้ ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าอะไรเป็นแรงจูงใจให้ชายรายดังกล่าวก่อเหตุทำร้ายร่างกายในครั้งนี้

FB/ เครือข่ายพิทักษ์สังคม

ขณะที่เพจรายงานเพิ่มเติมว่า ภายหลังเกิดเหตุ ทีมงานจากเพจ สายไหมต้องรอด ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย พร้อมพาเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุต่อไป

FB/ เครือข่ายพิทักษ์สังคม

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 10:53 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 10:58 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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