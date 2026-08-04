เศรษฐกิจ

เริ่มแล้ว ค้างค่าปรับใบสั่ง ต่อภาษีได้ แต่ไม่ได้ป้ายภาษีตัวจริง ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 69

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 10:46 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 10:46 น.
เริ่มแล้ว ค้างค่าปรับใบสั่ง ต่อภาษีได้ แต่ไม่ได้ป้ายภาษีตัวจริง ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 69

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 คนที่ได้ใบสั่งจราจรแล้วปล่อยทิ้งไว้ จะเจอผลกระทบชัดเจนในวันไปต่อภาษีรถประจำปี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกลงนามบันทึกข้อตกลงเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นสักขีพยาน

ต่อภาษีได้ แต่ป้ายวงกลมยังไม่ได้

มาตรการนี้ไม่ได้ห้ามต่อภาษี นายทะเบียนยังรับชำระภาษีประจำปีตามปกติ แต่จะไม่ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีฉบับจริงให้ จะได้เพียงเอกสารชั่วคราวที่ใช้แทนได้ 30 วัน

ถ้าเลือกจ่ายค่าปรับที่ค้างพร้อมค่าภาษีในคราวเดียว จะได้ป้ายภาษีตัวจริงกลับบ้านทันที

อันตรายอยู่ตรงที่ปล่อยให้เอกสารชั่วคราวหมดอายุแล้วยังไม่จ่ายค่าปรับ การนำรถออกมาใช้ต่อจะเข้าข่ายใช้รถโดยไม่แสดงเครื่องหมายเสียภาษี มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ มาตรา 11

ต่อภาษีได้ แต่ป้ายวงกลมยังไม่ได้

ข้อมูลค้างชำระใช้เวลา 60 ถึง 90 วัน

กระบวนการไม่ได้เกิดขึ้นทันทีที่โดนใบสั่ง หลังออกใบสั่งแล้วไม่จ่าย เจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนกฎหมายก่อน หากยังเพิกเฉย ข้อมูลจึงจะถูกส่งไปยังกรมการขนส่งทางบก รวมเวลาราว 60 ถึง 90 วันนับจากวันออกใบสั่ง

หมายความว่าคนที่ไปต่อภาษีจะเริ่มเห็นข้อมูลค้างชำระโผล่ในระบบช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2569

มาตรการไม่มีผลย้อนหลัง ใช้เฉพาะใบสั่งที่ออกตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป ใบสั่งเก่าก่อนหน้าไม่ถูกนำมานับ

มาตรการชะลอออกป้ายภาษีไม่ใช่เรื่องใหม่ ตำรวจกับขนส่งเคยเริ่มใช้มาแล้วตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 ตามมาตรา 141/1 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

แต่วันที่ 18 ธันวาคม 2567 ศาลปกครองกลางพิพากษาให้นายทะเบียนออกป้ายภาษีให้ผู้ฟ้องคดีที่ค้างค่าปรับ 500 บาท พร้อมให้กรมการขนส่งทางบกชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 3,151.50 บาท

เหตุผลของศาลคือไม่ปรากฏหลักฐานว่าเจ้าพนักงานจราจรออกหนังสือแจ้งเตือนการไม่ปฏิบัติตามใบสั่ง และไม่พบหลักฐานไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เมื่อตำรวจยังทำไม่ครบขั้นตอนตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ขนส่งจึงไม่มีอำนาจชะลอออกป้ายภาษี หลังคำพิพากษา กรมการขนส่งทางบกจึงยุติการตรวจสอบค่าปรับก่อนต่อภาษีไประยะหนึ่ง

ระบบใหม่จึงถูกออกแบบให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ ประชาชนจะเห็นสำเนาใบสั่ง สำเนาหนังสือแจ้งเตือน สำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับ และข้อมูลเจ้าพนักงานผู้ออกใบสั่ง ก่อนตัดสินใจจ่ายค่าปรับ

เช็กใบสั่งค้างชำระได้ที่ไหน

ตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์ ptm.police.go.th ระบบ e-Ticket ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชน เลขใบขับขี่ หรือเลขทะเบียนรถ ระบบจะแสดงประวัติใบสั่งย้อนหลังที่ยังไม่ขาดอายุความ 1 ปี พร้อมชำระค่าปรับออนไลน์ได้ทันที ช่องทางอื่นมีทั้งแอปเป๋าตัง แอป Khub Dee สถานีตำรวจ ธนาคารกรุงไทย ไปรษณีย์ และตู้บุญเติม

มาตรการนี้อยู่ภายใต้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 ถึง 2570 ซึ่งตั้งเป้าลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ 12 คนต่อประชากรแสนคน

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 10:46 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 10:46 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com
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