รพ.สารภี แจงดราม่า ปล่อยคนไข้ฉุกเฉินชักเกร็ง กางไทม์ไลน์ ใช้เวลาไม่ถึง 2 นาที
รพ.สารภี แจงไทม์ไลน์ หลังญาติผู้ป่วยโวยปล่อยพ่อป่วยไตวาย-ชักเกร็งจนต้องขับรถไปรักษาที่อื่น ล่าสุดงัดวงจรปิดกางไทม์ไลน์ เผยใช้เวลาเตรียมเปลและประเมินอาการ
จากกรณีญาติผู้ป่วยโพสต์ข้อความถึงการทำงานของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งอ้างว่าเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินไม่เร่งปฐมพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตจนต้องตัดสินใจขับรถพาส่งโรงพยาบาลอื่น ล่าสุดทางโรงพยาบาลออกแถลงการณ์ชี้แจงลำดับเหตุการณ์ ทั้งเวลาประเมินและเตรียมอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ผู้โพสต์เล่าเหตุการณ์ว่า พาพ่อของแฟนไปห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสารภี เนื่องจากพ่อป่วยไตวาย มีอาการวูบ ชักเกร็ง น้ำลายฟูมปาก และปัสสาวะราด เมื่อไปถึงได้แจ้งพยาบาลว่าผู้ป่วยหมดสติและชักเกร็ง เจ้าหน้าที่หญิงรายหนึ่งบอกว่าจะเรียกเวรเปลมาดู เมื่อเจ้าหน้าที่เวรเปลเดินมาถึงกลับยืนดู ไม่ยอมนำผู้ป่วยลงจากรถ แฟนของผู้โพสต์จึงตะโกนเร่งให้รีบเดิน แต่เจ้าหน้าที่ยังคงเดินไปมาและไม่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ญาติทนดูสภาพผู้ป่วยไม่ไหวจึงตัดสินใจขับรถพาไปที่โรงพยาบาลนครพิงค์เอง เมื่อไปถึงพยาบาลหน้าห้องฉุกเฉินประเมินว่าอาการวิกฤตหนัก ความดันพุ่งทะลุ 200 พร้อมแนะนำให้ญาติร้องเรียนโรงพยาบาลแรก เพราะการปฏิเสธนำผู้ป่วยเข้าห้องฉุกเฉินอาจทำให้ผู้ป่วยถึงขั้นเสียชีวิตได้
ต่อมา โรงพยาบาลสารภี ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง ระบุว่าหลังทราบเรื่องได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและไล่เรียงไทม์ไลน์เวลาอย่างละเอียด ดังนี้
- เวลา 09.47.17 น. รถผู้ป่วยเดินทางมาถึงโรงพยาบาล ของผู้ป่วยแก่พยาบาล ณ จุดคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉิน
- เวลา 09.47.50 น. พยาบาลเดินมาถึงรถผู้ป่วยเพื่อประเมินอาการ
- เวลา 09.48.00 น. พยาบาลได้ไปเรียกผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
- เวลา 09.48.50 น. ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยเดินทางมาถึงรถผู้ป่วย และกลับไปนําเปลสําหรับใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
- เวลา 09.49.10 น. ญาติได้ขับรถพาผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล
ตอนท้ายของแถลงการณ์ โรงพยาบาลสารภีขอแสดงความเสียใจต่อความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นและได้นําเหตุการณ์ดังกล่าว มาทบทวนแนวทางการสื่อสารและการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เหมาะสม และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
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