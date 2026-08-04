ยูทูบเบอร์เมกัน โบกมือลาไทย หลังอยู่นาน 6 ปี ชำแหละ 4 ข้อเสีย จนต้องย้ายไปเวียดนาม
ครีเอเตอร์ช่อง The Borderless Office ชี้ปัญหาค่าครองชีพ หนี้ครัวเรือน มลพิษ และระบบราชการ ทำต้องลาจากไทย ไปเวียดนาม พร้อมเปิดตัวเลขเศรษฐกิจโฮจิมินห์ซิตี้ กำลังดึงดูดชาวต่างชาติยุคใหม่
ยูทูบเบอร์ชาวอเมริกันเจ้าของช่อง The Borderless Office ประกาศย้ายออกจากประเทศไทยหลังอยู่อาศัยมานานกว่า 6 ปี ตั้งแต่ปี 2019 เพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เผยว่าตัดสินใจย้ายบ้านหลังใหม่ หลังวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจรวมแล้ว ไม่ขออยู่ต่อ
1. ค่าครองชีพและภาพรวมเศรษฐกิจ
ปัจจัยแรกที่เจ้าตัวหยิบยกขึ้นมาคือภาระค่าครองชีพสูงขึ้น สวนทางกับโอกาสทางเศรษฐกิจของคนท้องถิ่น พร้อมอ้างอิงสถิติหนี้ครัวเรือนของไทยที่อยู่ในระดับสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของภูมิภาคเอเชีย
อีกประเด็นคือปัญหาการท่องเที่ยวที่เติบโตเกินขอบเขต จนเริ่มส่งผลกระทบชัดเจนในพื้นที่อย่างภูเก็ต มองว่ารูปแบบการท่องเที่ยวเน้นไปที่ความคุ้มค่าราคาประหยัด มากกว่าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ทำให้นักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำหลั่งไหลเข้ามา
2. กฎเกณฑ์และระบบราชการ
ความไม่แน่นอนด้านกฎเกณฑ์กับระบบราชการเป็นอีกอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตระยะยาว โดยอ้างอิงดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index) ประจำปี 2025 ที่จัดให้ไทยอยู่อันดับที่ 116 ด้วยคะแนน 33 จากคะแนนเต็ม 100
ราชการมีกระบวนการเอกสารล่าช้า การขาดกลไกคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ ขาดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนเทคโนโลยีสมัยใหม่กับนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์
3. วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
ในมุมของครีเอเตอร์รายนี้ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมร่วมสมัยและการพัฒนายังมีข้อจำกัด เขามองว่าศูนย์การค้าทันสมัยไม่สามารถทดแทนพิพิธภัณฑ์ ศิลปะร่วมสมัย หรือแวดวงวิชาการได้
ขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเริ่มรุนแรงขึ้น ทั้งมลพิษทางอากาศ ฝุ่นควัน สภาพอากาศร้อนจัด และปัญหาน้ำท่วม ซึ่งลดทอนความน่าอยู่อาศัยลงตามเวลา
4. ความรู้สึกของการเป็นชาวต่างชาติ
อีกประเด็นที่เจ้าตัวสะท้อนคือการปฏิบัติต่อชาวต่างชาติในหน่วยงานรัฐ ที่ทำให้รู้สึกขาดความเท่าเทียม มองว่าเจ้าหน้าที่มักมองชาวต่างชาติเป็นเพียงผู้มาเยือนชั่วคราว จึงขาดความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ทำให้เขารู้สึกเหมือนเป็นสุนัข
พร้อมระบุว่าวิถีชีวิตแบบสบาย ๆ ที่เคยดึงดูดใจ เริ่มไม่ตอบโจทย์ความก้าวหน้าทางอาชีพการงานในระยะยาว
ทำไมถึงเลือกโฮจิมินห์ซิตี้ เวียดนาม
การย้ายไปนครโฮจิมินห์เปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับโอกาสทางเศรษฐกิจในเวียดนาม อ้างว่าเศรษฐกิจเวียดนามมีอัตราการเติบโตราวร้อยละ 8 ขณะที่ไทยเติบโตเพียงร้อยละ 2
นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเวียดนามยังสูงเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน ประกอบกับบรรยากาศการทำงานที่เต็มไปด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมเติบโต
ทั้งนี้ ข้อมูลและความคิดเห็นข้างต้นเป็นมุมมองส่วนบุคคลของเจ้าของช่อง The Borderless Office ที่เผยแพร่ผ่านคลิปวิดีโอบนยูทูบ
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