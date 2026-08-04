แม่ร้องสื่อ ลูกชาย ป.2 ผวาไม่กล้าไปเรียน หลังถูกครูดึงหูจนเลือดซิบ ครูสารภาพพลั้งมือ เหตุถามแล้วไม่ตอบ
แม่ร้องสื่อ ลูกชาย ป.2 ผวาไม่กล้าไปโรงเรียน หลังถูกครูดึงหูจนเลือดซิบ ครูสารภาพพลั้งมือทำโทษ เหตุถามแล้วไม่ตอบ
แม่ของเด็กชาย อายุ 7 ขวบ เข้าร้องสื่อ พร้อมนำคลิปหลักฐานขณะที่ผู้เป็นแม่เดินทางไปสอบถามคุณครูที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดมุกดาหาร หลังลูกชายมีบาดแผลและเลือดออกบริเวณหลังใบหู ซึ่งคลิปดังกล่าวเผยคำสารภาพของครูคนดังกล่าว ยอมรับว่าได้ทำการลงโทษเด็กชายจริง ๆ เพราะถามแล้วไม่ยอมตอบ แต่ไม่คิดว่าจะเป็นแผลเลือดออก
แม่เด็ก ป.2 เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตนเดินทางไปรับลูกชายที่โรงเรียน แต่กลับพบความผิดปกติที่ใบหูด้านขวาของลูกมีคราบเลือดแห้งติดอยู่ จึงสอบถามความเป็นมา จึงได้ทราบว่า ขณะที่ลูกกำลังนั่งทำข้อสอบอยู่ ถูกครูประจำชั้นเดินเข้ามาจากด้านหลัง แล้วถามว่า “ทำข้อสอบเสร็จหรือยัง” แต่ลูกไม่ได้ตอบ ครูประจำชั้นคนดังกล่าวจึงถามอีกครั้งว่า “หูไม่ได้ยินหรอ” ก่อนจะใช้มือดึงใบหูข้างขวาของเด็ก จนกลายเป็นแผลและเลือดออก
แม่เด็กชาย ป.2 เปิดใจเพิ่มเติมว่า ทนพฤติกรรมการลงโทษแบบนี้ไม่ได้ เนื่องจากหลังเกิดเรื่องทางโรงเรียนยังคงนิ่งเฉย ไม่มีแม้แต่คำขอโทษหรือการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยครูรายดังกล่าว ส่งผลให้สภาพจิตใจของเด็กย่ำแย่ เกิดอาการหวาดผวาและไม่กล้าเดินทางไปโรงเรียนอีกเลย
ขณะที่ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบกับครูประชั้นโรงเรียนเอกชนดังกล่าว โดยทาง คุณครูที่ถูกกล่าวหา ยอมรับว่า าในวันดังกล่าวเป็นวันสอบ เมื่อถึงเวลาส่งข้อสอบได้ถามเด็กแต่เด็กไม่ตอบ จึงเดินเข้าไปดึงหู 1 ครั้ง โดยยืนยันว่าไม่ได้ทันสังเกตว่ามีเลือดออก และไม่ได้มีเจตนาลงโทษให้เด็กบาดเจ็บรุนแรงขนาดนั้น กระทั่งผู้ปกครองมาพบในช่วงเลิกเรียน
เบื้องต้นทางคุณแม่ของเด็กชายได้เดินทางไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองมุกดาหาร โดยล่าสุดทางพนักงานสอบสวนได้เรียกคุณครูและผู้ปกครองของเด็กชายเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้ว เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สพม.ลพบุรี สั่งย้ายครูโหด ลุกนั่ง 800 ครั้งเข้ากรุ เซ่นปม ทำโทษนักเรียนเกินเหตุ
- ครูอินเดียเหี้ยม ใช้มีดลนไฟจี้อวัยวะเพศเด็ก 5 ขวบ โมโหหลังเด็กฉี่รดกางเกง
- ครูเจ โต้ข่าวลือตีศิษย์ทำโทษ ยัน สาเหตุหนุ่ม 18 บุกยิงโรงเรียนพะตง เพราะน้องสาวโดดเรียนบ่อย
อ้างอิงจาก : honekrasae
ติดตาม The Thaiger บน Google News: