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แม่ร้องสื่อ ลูกชาย ป.2 ผวาไม่กล้าไปเรียน หลังถูกครูดึงหูจนเลือดซิบ ครูสารภาพพลั้งมือ เหตุถามแล้วไม่ตอบ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 10:47 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 10:47 น.
แม่ร้องสื่อ ลูกชาย ป.2 ผวาไม่กล้าไปเรียน หลังถูกครูดึงหูจนเลือดซิบ ครูสารภาพพลั้งมือ เหตุถามแล้วไม่ตอบ
ภาพจาก : amarintv

แม่ร้องสื่อ ลูกชาย ป.2 ผวาไม่กล้าไปโรงเรียน หลังถูกครูดึงหูจนเลือดซิบ ครูสารภาพพลั้งมือทำโทษ เหตุถามแล้วไม่ตอบ

แม่ของเด็กชาย อายุ 7 ขวบ เข้าร้องสื่อ พร้อมนำคลิปหลักฐานขณะที่ผู้เป็นแม่เดินทางไปสอบถามคุณครูที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดมุกดาหาร หลังลูกชายมีบาดแผลและเลือดออกบริเวณหลังใบหู ซึ่งคลิปดังกล่าวเผยคำสารภาพของครูคนดังกล่าว ยอมรับว่าได้ทำการลงโทษเด็กชายจริง ๆ เพราะถามแล้วไม่ยอมตอบ แต่ไม่คิดว่าจะเป็นแผลเลือดออก

แม่เด็ก ป.2 เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตนเดินทางไปรับลูกชายที่โรงเรียน แต่กลับพบความผิดปกติที่ใบหูด้านขวาของลูกมีคราบเลือดแห้งติดอยู่ จึงสอบถามความเป็นมา จึงได้ทราบว่า ขณะที่ลูกกำลังนั่งทำข้อสอบอยู่ ถูกครูประจำชั้นเดินเข้ามาจากด้านหลัง แล้วถามว่า “ทำข้อสอบเสร็จหรือยัง” แต่ลูกไม่ได้ตอบ ครูประจำชั้นคนดังกล่าวจึงถามอีกครั้งว่า “หูไม่ได้ยินหรอ” ก่อนจะใช้มือดึงใบหูข้างขวาของเด็ก จนกลายเป็นแผลและเลือดออก

แม่เด็กชาย ป.2 เปิดใจเพิ่มเติมว่า ทนพฤติกรรมการลงโทษแบบนี้ไม่ได้ เนื่องจากหลังเกิดเรื่องทางโรงเรียนยังคงนิ่งเฉย ไม่มีแม้แต่คำขอโทษหรือการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยครูรายดังกล่าว ส่งผลให้สภาพจิตใจของเด็กย่ำแย่ เกิดอาการหวาดผวาและไม่กล้าเดินทางไปโรงเรียนอีกเลย

ขณะที่ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบกับครูประชั้นโรงเรียนเอกชนดังกล่าว โดยทาง คุณครูที่ถูกกล่าวหา ยอมรับว่า าในวันดังกล่าวเป็นวันสอบ เมื่อถึงเวลาส่งข้อสอบได้ถามเด็กแต่เด็กไม่ตอบ จึงเดินเข้าไปดึงหู 1 ครั้ง โดยยืนยันว่าไม่ได้ทันสังเกตว่ามีเลือดออก และไม่ได้มีเจตนาลงโทษให้เด็กบาดเจ็บรุนแรงขนาดนั้น กระทั่งผู้ปกครองมาพบในช่วงเลิกเรียน

เบื้องต้นทางคุณแม่ของเด็กชายได้เดินทางไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองมุกดาหาร โดยล่าสุดทางพนักงานสอบสวนได้เรียกคุณครูและผู้ปกครองของเด็กชายเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้ว เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

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อ้างอิงจาก : honekrasae

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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