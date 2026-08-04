คลิปนาทีโดรนพุ่งเสียบชายหาดรัสเซีย ดับคาที่ 7 ศพ เจ็บอีกกว่า 40 คน
เผยคลิปโดรนยูเครนโผล่ที่หาดอาร์คิโป-โอซิปอฟกา ดินแดนคราสโนดาร์ ของรัสเซีย เมื่อ 3 ส.ค. ผู้ว่าการท้องถิ่นระบุมีเด็กเสียชีวิต 3 ราย ขณะยูเครนยังไม่แสดงความเห็นต่อเหตุการณ์
วินาทีสยองที่ชายหาดอาร์คิโป-โอซิปอฟกา เมืองเกเลนด์ชิก ริมทะเลดำของรัสเซีย นักท่องเที่ยวกำลังเล่นน้ำอยู่ดี ๆ จู่ ๆ มีวัตถุบินตกลงกลางฝูงชน เสียงระเบิดดังสนั่น ควันพวยพุ่งกลางหาด
ผู้ว่าการดินแดนคราสโนดาร์ยืนยัน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 7 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็ก 3 ราย บาดเจ็บอีกกว่า 40 คน อาการสาหัส 4 ราย
ฝ่ายรัสเซียชี้นิ้วโทษยูเครนทันที ว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้ แต่ฝั่งกองทัพยูเครนยังไม่ออกมาพูดอะไรสักคำ
ที่น่าสนใจคือ มีคลิปแพร่ในโซเชียล ได้ยินเสียงปืนดังก่อนโดรนจะร่วงลงหาด นักวิเคราะห์บางรายตั้งข้อสงสัยว่า อาจเป็นฝีมือระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียเองที่ยิงสกัดโดรนจนหลุดวิถีตกใส่ผู้คน ไม่ใช่การโจมตีตรง ๆ จากยูเครนอย่างที่กล่าวอ้าง
พื้นที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากบริเวณที่เรียกกันว่า “วังของปูติน” ประมาณ 20 กิโลเมตร และใกล้กับสถานตากอากาศที่เชื่อมโยงกับบริษัท NPO Mashinostroyeniya ผู้ผลิตอาวุธและอากาศยานรายใหญ่ของรัสเซีย ซึ่งบางสำนักข่าวต่างประเทศตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางทหาร แต่ยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดจากทั้งสองฝ่าย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การโจมตีด้วยโดรนที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องระหว่างรัสเซียและยูเครน
นักท่องเที่ยวและผู้ที่วางแผนเดินทางไปยังพื้นที่ริมทะเลดำของรัสเซียควรติดตามประกาศเตือนภัยจากทางการอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
🇺🇦🇷🇺 A Ukrainian drone fell on a crowded beach in the city of Gelendzhik, Krasnodar Krai, Russia, killing at least 6 civilians, including three children, and injuring at least 40 others. pic.twitter.com/HzTeLjUmyj
— Megatron (@Megatron_ron) August 3, 2026
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