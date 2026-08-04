คุก 3 ปี อดีตทนาย เบนซ์ เรซซิ่ง หนีฟังคำพิพากษา คดีฟ้องเท็จ แม่เบนซ์
ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 3 สิงหาคม 2569 สั่งจำคุกนายศิวาวิทย์ สำเร็จผล อดีตทนายความวัย 66 ปี เป็นเวลา 3 ปี ไม่รอลงอาญา ในความผิดฐานฟ้องเท็จและเบิกความเท็จ ก่อนออกหมายขังให้นำตัวไปรับโทษที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
คดีนี้เป็นคดีหมายเลขดำ อ.3452/2562 ที่นางสุพรเพ็ญ วรโรจน์เจริญเดช มารดาของนายอัครกิตติ์ วรโรจน์เจริญเดช หรือ เบนซ์ เรซซิ่ง เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง
จุดเริ่มต้นมาจากการว่าจ้างทนายความให้ดำเนินการเรื่องประกันตัวเบนซ์ เรซซิ่ง ในคดียาเสพติด โดยฝ่ายโจทก์ระบุว่าจ่ายเงินไป 3.1 ล้านบาท แต่ไม่ได้รับเงินคืน ต่อมาศาลแพ่งมีคำสั่งให้คืนเงินเต็มจำนวน แต่ฝ่ายโจทก์ระบุว่าไม่ได้รับการชดใช้
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายศิวาวิทย์ยื่นฟ้องนางสุพรเพ็ญต่อศาลอาญาเป็นคดีหมายเลขดำ อ.3534/2560 กล่าวหาว่านำเอกสารสัญญาจ้างทำของไปเสีย และนำสัญญาไปใช้เป็นพยานหลักฐานเท็จในคดีของศาลแพ่ง
คำฟ้องระบุว่าความจริงแล้วโจทก์ไม่ได้เอาเอกสารไป และไม่ได้ใช้พยานหลักฐานเท็จ ต่อมาวันที่ 5 มีนาคม 2561 นายศิวาวิทย์เบิกความเท็จในคดีดังกล่าว ซึ่งศาลพิพากษายกฟ้องไปแล้ว
ขณะยื่นฟ้องคดีนั้น นายศิวาวิทย์ยังมีสถานะเป็นทนายความ ก่อนถูกสภาทนายความลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ผลคำพิพากษาทั้งสามชั้นศาล
- ศาลชั้นต้น พิพากษาว่าการกระทำเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ฐานฟ้องเท็จ จำคุก 1 ปี ฐานเบิกความเท็จในการพิจารณาคดีอาญา จำคุก 2 ปี รวมจำคุก 3 ปี
- ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้เหลือจำคุกรวม 8 เดือน
- ศาลฎีกา พิพากษาแก้เป็นจำคุก 3 ปี โดยไม่รอลงอาญา ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น
ศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 แต่จำเลยไม่มาตามนัด ศาลจึงออกหมายจับและริบเงินประกัน
ต่อมาวันที่ 3 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 14.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวได้ตามหมายจับ แล้วนำส่งศาลอาญาเพื่อฟังคำพิพากษาในช่วงบ่ายวันเดียวกัน
คดีแพ่งยังไม่จบ
เบนซ์ เรซซิ่ง ระบุว่าพอใจที่จำเลยได้รับโทษจำคุก ส่วนคดีแพ่งที่ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย 3,100,000 บาท ศาลมีคำสั่งให้ชดใช้ 3 ล้านบาท แต่จากการสืบทรัพย์พบว่าจำเลยไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะบังคับคดี จึงต้องดำเนินการให้เป็นบุคคลล้มละลายต่อไป
พร้อมกล่าวว่าอยากให้กรณีนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่มีคดีความ ให้ระมัดระวังทนายความที่อ้างว่าสามารถวิ่งเต้นคดีได้ หรืออ้างว่าจะช่วยเหลือเรื่องต่าง ๆ จนทำให้ต้องสูญเสียเงิน
ภาพจาก: สืบนครบาล
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