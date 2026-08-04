หนุ่ม กรรชัย โพสต์ตรง ๆ ถึง ฟิล์ม รัฐภูมิ ปฏิเสธทุกข้อหา แจงเงิน 25 ล้านมาจากไหน

หนุ่ม กรรชัย ส่งกำลังใจให้ ฟิล์ม รัฐภูมิ หลังปฏิเสธทุกข้อหาดีเอสไอสอบนาน 6 ชม. งัดข้อมูลโต้ปมเงิน 142 ล้าน พบจริงแค่ 25 ล้านจากธุรกิจหน้ากากอนามัยช่วงโควิด
หลังจากที่ ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ นักแสดงหนุ่ม เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ดีเอสไอ) นานกว่า 6 ชั่วโมง ในฐานะผู้ต้องหาคดีซื้อขายฟอเร็กซ์ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต
ทนายประมาณ เลืองวัฒนะวณิช เผยว่า ได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมดแล้ว เช่น ประกอบกิจการฝึกอบรม เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านการตลาดและการจำหน่ายด้านธุรกิจ รวมถึงเป็นนายหน้าให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา พร้อมยืนยันปฏิเสธทุกข้อหา
สำหรับประเด็นเส้นทางการเงิน 142 ล้านบาทที่ลือว่ารับโอนจากนายภูริทัต พี่ชาย ทนายความชี้แจงว่าตรวจสอบแล้วไม่มีจริง ข้อมูลที่ถูกต้องคือมีเงินจากบริษัทโอนเข้าบัญชีธนาคารเพียง 25 ล้านบาท ตลอดช่วงเวลา 7 ปี (พ.ศ. 2562-2569) โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด-19 ปี 2565 บริษัท แมสค์ คิ้วท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจขายหน้ากากอนามัยจนมีเงินหมุนเวียน
เงินจำนวนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงประชาชนในช่วงปี 2568-2569 ยอดเงินที่โอนไปมาระหว่างพี่น้อง เช่น 11 ล้านบาท หรือ 4 ล้านบาท สามารถชี้แจงแหล่งที่มาได้ทั้งหมด
ฝั่ง ฟิล์ม รัฐภูมิ ระบุว่า รู้สึกสบายใจขึ้นมากหลังทราบไทม์ไลน์และรายละเอียดข้อกล่าวหา เตรียมรวบรวมเอกสารเส้นทางการเงินมาชี้แจงเพิ่มเติมภายหลัง ส่วนประเด็นที่ดีเอสไอกล่าวหาว่าเป็นโบรกเกอร์ชักชวนคนมาลงทุนและมีลูกทีม ยืนยันว่าไม่เคยชักชวนใคร และพนักงานสอบสวนไม่มีหลักฐานในส่วนนี้
ขณะที่ หนุ่ม กรรชัย พิธีกรชื่อดัง ได้แชร์ข่าวนี้พร้อมเขียนข้อความส่งกำลังใจสั้น ๆ ว่า “เป็นกำลังใจให้ครับ”
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