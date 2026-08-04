ข่าวดาราบันเทิง

หนุ่ม กรรชัย โพสต์ตรง ๆ ถึง ฟิล์ม รัฐภูมิ ปฏิเสธทุกข้อหา แจงเงิน 25 ล้านมาจากไหน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 10:25 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 10:25 น.

หนุ่ม กรรชัย ส่งกำลังใจให้ ฟิล์ม รัฐภูมิ หลังปฏิเสธทุกข้อหาดีเอสไอสอบนาน 6 ชม. งัดข้อมูลโต้ปมเงิน 142 ล้าน พบจริงแค่ 25 ล้านจากธุรกิจหน้ากากอนามัยช่วงโควิด

หลังจากที่ ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ นักแสดงหนุ่ม เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ดีเอสไอ) นานกว่า 6 ชั่วโมง ในฐานะผู้ต้องหาคดีซื้อขายฟอเร็กซ์ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต

ทนายประมาณ เลืองวัฒนะวณิช เผยว่า ได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมดแล้ว เช่น ประกอบกิจการฝึกอบรม เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านการตลาดและการจำหน่ายด้านธุรกิจ รวมถึงเป็นนายหน้าให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา พร้อมยืนยันปฏิเสธทุกข้อหา

สำหรับประเด็นเส้นทางการเงิน 142 ล้านบาทที่ลือว่ารับโอนจากนายภูริทัต พี่ชาย ทนายความชี้แจงว่าตรวจสอบแล้วไม่มีจริง ข้อมูลที่ถูกต้องคือมีเงินจากบริษัทโอนเข้าบัญชีธนาคารเพียง 25 ล้านบาท ตลอดช่วงเวลา 7 ปี (พ.ศ. 2562-2569) โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด-19 ปี 2565 บริษัท แมสค์ คิ้วท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจขายหน้ากากอนามัยจนมีเงินหมุนเวียน

เงินจำนวนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงประชาชนในช่วงปี 2568-2569 ยอดเงินที่โอนไปมาระหว่างพี่น้อง เช่น 11 ล้านบาท หรือ 4 ล้านบาท สามารถชี้แจงแหล่งที่มาได้ทั้งหมด

ฝั่ง ฟิล์ม รัฐภูมิ ระบุว่า รู้สึกสบายใจขึ้นมากหลังทราบไทม์ไลน์และรายละเอียดข้อกล่าวหา เตรียมรวบรวมเอกสารเส้นทางการเงินมาชี้แจงเพิ่มเติมภายหลัง ส่วนประเด็นที่ดีเอสไอกล่าวหาว่าเป็นโบรกเกอร์ชักชวนคนมาลงทุนและมีลูกทีม ยืนยันว่าไม่เคยชักชวนใคร และพนักงานสอบสวนไม่มีหลักฐานในส่วนนี้

ขณะที่ หนุ่ม กรรชัย พิธีกรชื่อดัง ได้แชร์ข่าวนี้พร้อมเขียนข้อความส่งกำลังใจสั้น ๆ ว่า “เป็นกำลังใจให้ครับ”

หนุ่ม กรรชัย เป็นกำลังใจให้ ฟิล์ม รัฐภูมิ หลังปฏิเสธทุกข้อหา แจงเส้นเงินพบ 25 ล้าน
ภาพจาก Facebook : หนุ่ม กรรชัย
หนุ่ม กรรชัย รับรางวัลใหญ่เวที Thailand Social Awards
ภาพจาก Facebook : หนุ่ม กรรชัย
ฟิล์ม รัฐภูมิ
ภาพจาก Instagram : filmrattapoom

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เปิดสถิติ นักโทษประหารชีวิต ในประเทศไทย ปี 69 ทั้งหมด 480 คน คดียาเสพติดมากสุด ข่าว

เปิดสถิติ นักโทษประหาร ในประเทศไทย ปี 69 ทั้งหมด 480 คน คดียาเสพติดมากสุด

2 นาที ที่แล้ว
สั่งยกฟ้อง แอม ไซยาไนด์ คดีที่ 6 ปมวางยาสังหารเพื่อนสนิท ศาลชี้หลักฐานไม่ชัด ข่าว

สั่งยกฟ้อง แอม ไซยาไนด์ คดีที่ 6 ปมวางยาสังหารเพื่อนสนิท ศาลชี้หลักฐานไม่ชัด

3 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ปิดตำนาน คุณยายเน็ด Spider-Man เสียชีวิตวัย 82 ปี ด้วยโรคหลอดเลือดสมอง

16 นาที ที่แล้ว
จั๊กจั่น หลั่งน้ำตา เปิดใจครั้งแรกเบื้องหลังร่วมงานเรียลลิตี้ดัง ประสาทเสียจนต้องพบ &#039;จิตแพทย์&#039; บันเทิง

จั๊กจั่น หลั่งน้ำตา เปิดใจครั้งแรกเบื้องหลังร่วมงานเรียลลิตี้ดัง ประสาทเสียจนต้องพบ ‘จิตแพทย์’

23 นาที ที่แล้ว
รพ.สารภี งัดไทม์ไลน์วงจรปิดโต้ใช้เวลาเตรียมเปลไม่ถึง 2 นาที ข่าว

รพ.สารภี แจงดราม่า ปล่อยคนไข้ฉุกเฉินชักเกร็ง กางไทม์ไลน์ ใช้เวลาไม่ถึง 2 นาที

43 นาที ที่แล้ว
หนุ่มวินเถื่อนห้าวจัด ดักซัดลุงขับวินขณะส่งผูู้โดยสาร กลางแยกจนรถล้ม แถมเตะซ้ำ ข่าว

หนุ่มวินเถื่อนห้าวจัด ดักซัดลุงขับวินขณะส่งผู้โดยสาร กลางแยกจนรถล้ม แถมเตะซ้ำ

51 นาที ที่แล้ว
แม่ร้องสื่อ ลูกชาย ป.2 ผวาไม่กล้าไปเรียน หลังถูกครูดึงหูจนเลือดซิบ ครูสารภาพพลั้งมือ เหตุถามแล้วไม่ตอบ ข่าว

แม่ร้องสื่อ ลูกชาย ป.2 ผวาไม่กล้าไปเรียน หลังถูกครูดึงหูจนเลือดซิบ ครูสารภาพพลั้งมือ เหตุถามแล้วไม่ตอบ

57 นาที ที่แล้ว
เริ่มแล้ว ค้างค่าปรับใบสั่ง ต่อภาษีได้ แต่ไม่ได้ป้ายภาษีตัวจริง ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 69 เศรษฐกิจ

เริ่มแล้ว ค้างค่าปรับใบสั่ง ต่อภาษีได้ แต่ไม่ได้ป้ายภาษีตัวจริง ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 69

58 นาที ที่แล้ว
ยูทูบเบอร์เมกัน โบกมือลาไทย หลังอยู่นาน 6 ปี ชำแหละ 4 ข้อเสีย จนต้องย้ายไปเวียดนาม ข่าว

ยูทูบเบอร์เมกัน โบกมือลาไทย หลังอยู่นาน 6 ปี ชำแหละ 4 ข้อเสีย จนต้องย้ายไปเวียดนาม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย โพสต์ตรง ๆ ถึง ฟิล์ม รัฐภูมิ ปฏิเสธทุกข้อหา แจงเงิน 25 ล้านมาจากไหน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ เฝ้าไม่ห่างหลัง คุณแม่ ออกซิเจนต่ำ-มีไข้ ต้องแอดมิตรพ. ชาวเน็ตร่วมส่งกำลังใจ ข่าว

แพรรี่ เฝ้าไม่ห่างหลัง คุณแม่ ออกซิเจนต่ำ-มีไข้ ต้องแอดมิตรพ. ชาวเน็ตร่วมส่งกำลังใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปนาทีโดรนพุ่งเสียบชายหาดรัสเซีย ดับคาที่ 7 ศพ เจ็บอีกกว่า 40 คน ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีโดรนพุ่งเสียบชายหาดรัสเซีย ดับคาที่ 7 ศพ เจ็บอีกกว่า 40 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

คุก 3 ปี อดีตทนาย เบนซ์ เรซซิ่ง หนีฟังคำพิพากษา คดีฟ้องเท็จ แม่เบนซ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เตรียมส่งร่าง ฮลุน โซโล่ ชันสูตรเมื่อถึงไทย เพื่อความโปร่งใส ก่อนบำเพ็ญกุศล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธิษะณา สวนกลับ ปชน. ซัดระบบคุ้มครองบกพร่อง ทำให้อับอาย รู้สึกไม่ปลอดภัย ข่าวการเมือง

ธิษะณา สวนกลับ ปชน. ซัดระบบคุ้มครองบกพร่อง ทำให้อับอาย รู้สึกไม่ปลอดภัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางคะแนน อาเซียน คัพ 2026 เวียดนามจ่าฝูง ไทยนำ รอชี้ชะตารอบตัดเชือก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ปชน. ยื่นสอบงบ บังเกอร์ชายแดนจันทบุรี-ตราด ใช้ไม้ค้ำยัน อนุมัติหลังละ 5 หมื่น ทำจริง 3.5 หมื่น ข่าวการเมือง

สส.ปชน. ยื่นสอบงบ บังเกอร์ชายแดนจันทบุรี-ตราด ใช้ไม้ค้ำยัน หลังละ 5 หมื่น ทำจริง 3.5 หมื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย ข้อมูลทะเบียนรถ หลุดสาธารณะ หวั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้หลอกเงิน ข่าว

เตือนภัย ข้อมูลทะเบียนรถ หลุดสาธารณะ หวั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้หลอกเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยุทธ บางขวาง ชี้ ป๋อง-ธงต้องได้รับการประหาร ข่าว

ยุทธ บางขวาง เสียดายไม่ได้หิ้ว ป๋อง-ธง ไปยิงเป้า ให้รู้สึกกลัวเหมือนเหยื่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานเข้า! ราอูล โรชา บอสใหญ่ Miss Universe โดนหมายจับใบที่ 2 เอี่ยวคดีฟอกเงิน บันเทิง

งานเข้า! ราอูล โรชา บอสใหญ่ Miss Universe โดนหมายจับใบที่ 2 เอี่ยวคดีฟอกเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยแฉกลางเฟซบุ๊ก อ้างถูกผู้โดยสารชายชาวปากีสถานลวนลามบนเครื่อง Fly Dubai ข่าว

สาวไทยแฉ ถูกผู้โดยสารชายชาวปากีสถาน ลวนลามบนเครื่อง Fly Dubai

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 โจ๋ขอนแก่น ฉุดสาวกลางสวนสาธารณะ หวังข่มขืน แจ้งความเท็จกลบเกลื่อน แต่ไม่รอด ข่าวอาชญากรรม

2 โจ๋ขอนแก่น ฉุดสาวกลางสวนสาธารณะ หวังข่มขืน แจ้งความเท็จกลบเกลื่อน แต่ไม่รอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต่อยกลางโรงหนัง Spider-Man ภาคใหม่ วัยรุ่นเปิดยำทีน ฉุนสปอยล์หนังข้างหู บันเทิง

ต่อยกลางโรงหนัง Spider-Man ภาคใหม่ วัยรุ่นเปิดยำทีน ฉุนสปอยล์หนังข้างหู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปชน. แจงปม &quot;ธิษะณา&quot; ถูกล่วงละเมิด เผยเจ้าตัวไม่ให้เปิดชื่อคนทำ ยันไม่ป้องคนผิด ข่าวการเมือง

ปชน. แจงปม ธิษะณา ถูกล่วงละเมิด เผยเจ้าตัวไม่ให้เปิดชื่อคนทำ ยันไม่ป้องคนผิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉุดหญิงวัย 39 ปี หวังพาเข้าห้องน้ำตู้ยามบึงสวาง ขอนแก่น ตำรวจรวบ 2 หนุ่มทันควัน ข่าวอาชญากรรม

คลิปวินาที 2 หนุ่มฉุดหญิงวัย 39 ปี อ้างเมา หวังพาเข้าห้องน้ำตู้ยามบึงสวาง ขอนแก่น ตร.รวบทันควัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 10:25 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 10:25 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดสถิติ นักโทษประหารชีวิต ในประเทศไทย ปี 69 ทั้งหมด 480 คน คดียาเสพติดมากสุด

เปิดสถิติ นักโทษประหาร ในประเทศไทย ปี 69 ทั้งหมด 480 คน คดียาเสพติดมากสุด

เผยแพร่: 4 สิงหาคม 2569
สั่งยกฟ้อง แอม ไซยาไนด์ คดีที่ 6 ปมวางยาสังหารเพื่อนสนิท ศาลชี้หลักฐานไม่ชัด

สั่งยกฟ้อง แอม ไซยาไนด์ คดีที่ 6 ปมวางยาสังหารเพื่อนสนิท ศาลชี้หลักฐานไม่ชัด

เผยแพร่: 4 สิงหาคม 2569

ปิดตำนาน คุณยายเน็ด Spider-Man เสียชีวิตวัย 82 ปี ด้วยโรคหลอดเลือดสมอง

เผยแพร่: 4 สิงหาคม 2569
รพ.สารภี งัดไทม์ไลน์วงจรปิดโต้ใช้เวลาเตรียมเปลไม่ถึง 2 นาที

รพ.สารภี แจงดราม่า ปล่อยคนไข้ฉุกเฉินชักเกร็ง กางไทม์ไลน์ ใช้เวลาไม่ถึง 2 นาที

เผยแพร่: 4 สิงหาคม 2569
Back to top button