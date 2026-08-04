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ตารางคะแนน อาเซียน คัพ 2026 เวียดนามจ่าฝูง ไทยนำ รอชี้ชะตารอบตัดเชือก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 09:54 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 09:54 น.

ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 หรือชื่อทางการ ASEAN Hyundai Cup 2026 ซึ่งเป็นการแข่งขันครั้งที่ 16 และครบรอบ 30 ปีของรายการ เดินทางมาถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ รอบแบ่งกลุ่มแข่งแบบพบกันหมดระหว่าง 24 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม ก่อนเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ที่เตะเหย้าเยือนสองนัดทั้งรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ระหว่าง 15 ถึง 26 สิงหาคม โดยมีเพียงสองอันดับแรกของแต่ละกลุ่มเท่านั้นที่ผ่านเข้ารอบ

ตารางคะแนนกลุ่มเอ (อัปเดตหลังจบนัดที่ 4 วันที่ 3 สิงหาคม)

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้-เสีย ผลต่าง คะแนน
1 เวียดนาม 3 2 1 0 9-0 +9 7
2 สิงคโปร์ 3 2 1 0 4-1 +3 7
3 อินโดนีเซีย 3 2 0 1 8-3 +5 6
4 กัมพูชา 3 1 0 2 5-7 -2 3
5 ติมอร์-เลสเต 4 0 0 4 0-15 -15 0

ผลการแข่งขันที่ผ่านมา กลุ่มเอ

  • กัมพูชา 1-2 สิงคโปร์ (24 ก.ค.)
  • ติมอร์-เลสเต 0-7 เวียดนาม (24 ก.ค.)
  • สิงคโปร์ 2-0 ติมอร์-เลสเต (27 ก.ค.)
  • อินโดนีเซีย 5-1 กัมพูชา (27 ก.ค.)
  • ติมอร์-เลสเต 0-3 อินโดนีเซีย (31 ก.ค.)
  • เวียดนาม 0-0 สิงคโปร์ (31 ก.ค.)
  • กัมพูชา 3-0 ติมอร์-เลสเต (3 ส.ค.)
  • อินโดนีเซีย 0-3 เวียดนาม (3 ส.ค.)

ตารางคะแนนกลุ่มเอ อาเซียนคัพ 2026

เกมใหญ่ที่พลิกภาพทั้งกลุ่ม คือคืนวันจันทร์ที่โบกอร์ เวียดนามบุกถล่มเจ้าภาพอินโดนีเซีย 3-0 ที่สนามปากันซารี จากประตูของเหงียน วัน วี นาทีที่ 6 และเหงียน ไห่ ลอง นาทีที่ 14 ก่อนเหงียน ซวน เซิน ตัวสำรองยิงปิดกล่องช่วงท้ายเกม ผลการแข่งขันดันทีมของ คิม ซัง ซิก ขึ้นเป็นจ่าฝูงด้วย 7 คะแนน นำสิงคโปร์ด้วยผลต่างประตู และมากกว่าอินโดนีเซีย 1 คะแนน อีกสนามหนึ่ง ฮาว ซกเนต ซัดสองประตูพากัมพูชาชนะติมอร์-เลสเต 3-0 ที่สนามมรดกเตโช คว้าชัยนัดแรกของทัวร์นาเมนต์

ติมอร์-เลสเตลงครบ 4 นัดแล้ว เก็บไม่ได้แม้แต่แต้มเดียวและตกรอบไปเรียบร้อย ส่วนอีกสี่ทีมเหลือคนละหนึ่งนัดในวันที่ 7 สิงหาคม เวียดนามพบกัมพูชา ขณะที่อินโดนีเซียบุกไปเยือนสิงคโปร์

สถานการณ์กลุ่มเอ

  • เวียดนามและสิงคโปร์อยู่ในจุดที่ได้เปรียบที่สุด เก็บ 7 คะแนนเท่ากันและยังไม่แพ้ใคร
  • อินโดนีเซียต้องเก็บชัยชนะที่สิงคโปร์เท่านั้นถึงจะการันตีตั๋วรอบรองด้วยตัวเอง หากเสมอหรือแพ้ ต้องลุ้นผลอีกคู่
  • กัมพูชายังมีลุ้นทางคณิตศาสตร์ที่ 6 คะแนน แต่ต้องชนะเวียดนามและรอผลคู่สิงคโปร์กับอินโดนีเซียแบบตรงเงื่อนไข

ตารางคะแนนกลุ่มบี (อัปเดตก่อนเตะนัดที่ 4 วันที่ 4 สิงหาคม)

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้-เสีย ผลต่าง คะแนน
1 ไทย 2 2 0 0 7-0 +7 6
2 มาเลเซีย 3 2 0 1 6-3 +3 6
3 เมียนมา 2 1 0 1 5-3 +2 3
4 ฟิลิปปินส์ 2 1 0 1 5-5 0 3
5 ลาว 3 0 0 3 1-13 -12 0

ผลการแข่งขันที่ผ่านมา กลุ่มบี

  • เมียนมา 1-2 มาเลเซีย (25 ก.ค.)
  • ลาว 0-5 ไทย (25 ก.ค.)
  • ฟิลิปปินส์ 1-4 เมียนมา (28 ก.ค.)
  • มาเลเซีย 4-0 ลาว (28 ก.ค.)
  • ลาว 1-4 ฟิลิปปินส์ (1 ส.ค.)
  • ไทย 2-0 มาเลเซีย (1 ส.ค.)

ตารางคะแนนกลุ่มบี อาเซียนคัพ 2026

ทีมชาติไทยขึ้นนำกลุ่มจากเกมที่ราชมังคลากีฬาสถาน ยศกร บูรพา ยิงจุดโทษก่อนหมดครึ่งแรก 7 นาที และธีรศักดิ์ เผยพิมาย เติมประตูที่สองในนาทีที่ 56 พาทีมของ แอนโธนี ฮัดสัน เอาชนะมาเลเซีย 2-0 ต่อจากชัยชนะ 5-0 เหนือลาวในนัดเปิดสนาม ทำให้ช้างศึกมี 6 คะแนนจาก 2 นัด แซงมาเลเซียซึ่งลงเล่นไปแล้ว 3 นัดด้วยผลต่างประตู

วันนี้ (4 ส.ค.) กลุ่มบีเตะสองคู่ เมียนมาพบลาวที่สนามธุวุนนา ย่างกุ้ง เวลา 17.00 น. ตามเวลาไทย และฟิลิปปินส์พบไทยที่นิว คลาร์ก ซิตี แอธเลติกส์ สเตเดียม เมืองคาปาส เวลา 20.00 น.

สถานการณ์กลุ่มบี

  • ไทยยังเหลือสองนัดและมีโอกาสจบสูงสุด 12 คะแนน ชนะฟิลิปปินส์คืนนี้จะเข้าใกล้รอบรองชนะเลิศแบบเกือบสมบูรณ์ เพราะจะขึ้นไป 9 คะแนน ก่อนปิดกลุ่มกับเมียนมาวันที่ 8 สิงหาคม
  • มาเลเซียเหลือนัดเดียวคือพบฟิลิปปินส์วันที่ 8 สิงหาคม จบได้สูงสุด 9 คะแนน
  • เมียนมาและฟิลิปปินส์มีคนละ 3 คะแนน เหลือคนละสองนัด ยังลุ้นได้ถึง 9 คะแนน
  • ลาวแพ้รวดสามนัด เหลือนัดสุดท้ายกับเมียนมา และหมดโอกาสเข้ารอบแล้ว

เวียดนามเข้ารายการนี้ในฐานะแชมป์เก่า หลังคว้าแชมป์สมัยที่ 3 ด้วยการเอาชนะไทยด้วยสกอร์รวม 5-3 ส่วนไทยเป็นทีมที่ครองสถิติแชมป์มากที่สุดของภูมิภาค ทั้งสองทีมยืนอยู่อันดับหนึ่งของกลุ่มตัวเองในเวลานี้ และหากรักษาตำแหน่งไว้ได้ จะไม่มีโอกาสเจอกันจนกว่าจะถึงรอบชิงชนะเลิศ

รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศแข่งขันแบบเหย้าเยือน ระหว่างวันที่ 15 ถึง 26 สิงหาคม

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 09:54 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 09:54 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com
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