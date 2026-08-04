ตารางคะแนน อาเซียน คัพ 2026 เวียดนามจ่าฝูง ไทยนำ รอชี้ชะตารอบตัดเชือก

ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 หรือชื่อทางการ ASEAN Hyundai Cup 2026 ซึ่งเป็นการแข่งขันครั้งที่ 16 และครบรอบ 30 ปีของรายการ เดินทางมาถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ รอบแบ่งกลุ่มแข่งแบบพบกันหมดระหว่าง 24 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม ก่อนเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ที่เตะเหย้าเยือนสองนัดทั้งรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ระหว่าง 15 ถึง 26 สิงหาคม โดยมีเพียงสองอันดับแรกของแต่ละกลุ่มเท่านั้นที่ผ่านเข้ารอบ
ตารางคะแนนกลุ่มเอ (อัปเดตหลังจบนัดที่ 4 วันที่ 3 สิงหาคม)
|อันดับ
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ได้-เสีย
|ผลต่าง
|คะแนน
|1
|เวียดนาม
|3
|2
|1
|0
|9-0
|+9
|7
|2
|สิงคโปร์
|3
|2
|1
|0
|4-1
|+3
|7
|3
|อินโดนีเซีย
|3
|2
|0
|1
|8-3
|+5
|6
|4
|กัมพูชา
|3
|1
|0
|2
|5-7
|-2
|3
|5
|ติมอร์-เลสเต
|4
|0
|0
|4
|0-15
|-15
|0
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา กลุ่มเอ
- กัมพูชา 1-2 สิงคโปร์ (24 ก.ค.)
- ติมอร์-เลสเต 0-7 เวียดนาม (24 ก.ค.)
- สิงคโปร์ 2-0 ติมอร์-เลสเต (27 ก.ค.)
- อินโดนีเซีย 5-1 กัมพูชา (27 ก.ค.)
- ติมอร์-เลสเต 0-3 อินโดนีเซีย (31 ก.ค.)
- เวียดนาม 0-0 สิงคโปร์ (31 ก.ค.)
- กัมพูชา 3-0 ติมอร์-เลสเต (3 ส.ค.)
- อินโดนีเซีย 0-3 เวียดนาม (3 ส.ค.)
เกมใหญ่ที่พลิกภาพทั้งกลุ่ม คือคืนวันจันทร์ที่โบกอร์ เวียดนามบุกถล่มเจ้าภาพอินโดนีเซีย 3-0 ที่สนามปากันซารี จากประตูของเหงียน วัน วี นาทีที่ 6 และเหงียน ไห่ ลอง นาทีที่ 14 ก่อนเหงียน ซวน เซิน ตัวสำรองยิงปิดกล่องช่วงท้ายเกม ผลการแข่งขันดันทีมของ คิม ซัง ซิก ขึ้นเป็นจ่าฝูงด้วย 7 คะแนน นำสิงคโปร์ด้วยผลต่างประตู และมากกว่าอินโดนีเซีย 1 คะแนน อีกสนามหนึ่ง ฮาว ซกเนต ซัดสองประตูพากัมพูชาชนะติมอร์-เลสเต 3-0 ที่สนามมรดกเตโช คว้าชัยนัดแรกของทัวร์นาเมนต์
ติมอร์-เลสเตลงครบ 4 นัดแล้ว เก็บไม่ได้แม้แต่แต้มเดียวและตกรอบไปเรียบร้อย ส่วนอีกสี่ทีมเหลือคนละหนึ่งนัดในวันที่ 7 สิงหาคม เวียดนามพบกัมพูชา ขณะที่อินโดนีเซียบุกไปเยือนสิงคโปร์
สถานการณ์กลุ่มเอ
- เวียดนามและสิงคโปร์อยู่ในจุดที่ได้เปรียบที่สุด เก็บ 7 คะแนนเท่ากันและยังไม่แพ้ใคร
- อินโดนีเซียต้องเก็บชัยชนะที่สิงคโปร์เท่านั้นถึงจะการันตีตั๋วรอบรองด้วยตัวเอง หากเสมอหรือแพ้ ต้องลุ้นผลอีกคู่
- กัมพูชายังมีลุ้นทางคณิตศาสตร์ที่ 6 คะแนน แต่ต้องชนะเวียดนามและรอผลคู่สิงคโปร์กับอินโดนีเซียแบบตรงเงื่อนไข
ตารางคะแนนกลุ่มบี (อัปเดตก่อนเตะนัดที่ 4 วันที่ 4 สิงหาคม)
|อันดับ
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ได้-เสีย
|ผลต่าง
|คะแนน
|1
|ไทย
|2
|2
|0
|0
|7-0
|+7
|6
|2
|มาเลเซีย
|3
|2
|0
|1
|6-3
|+3
|6
|3
|เมียนมา
|2
|1
|0
|1
|5-3
|+2
|3
|4
|ฟิลิปปินส์
|2
|1
|0
|1
|5-5
|0
|3
|5
|ลาว
|3
|0
|0
|3
|1-13
|-12
|0
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา กลุ่มบี
- เมียนมา 1-2 มาเลเซีย (25 ก.ค.)
- ลาว 0-5 ไทย (25 ก.ค.)
- ฟิลิปปินส์ 1-4 เมียนมา (28 ก.ค.)
- มาเลเซีย 4-0 ลาว (28 ก.ค.)
- ลาว 1-4 ฟิลิปปินส์ (1 ส.ค.)
- ไทย 2-0 มาเลเซีย (1 ส.ค.)
ทีมชาติไทยขึ้นนำกลุ่มจากเกมที่ราชมังคลากีฬาสถาน ยศกร บูรพา ยิงจุดโทษก่อนหมดครึ่งแรก 7 นาที และธีรศักดิ์ เผยพิมาย เติมประตูที่สองในนาทีที่ 56 พาทีมของ แอนโธนี ฮัดสัน เอาชนะมาเลเซีย 2-0 ต่อจากชัยชนะ 5-0 เหนือลาวในนัดเปิดสนาม ทำให้ช้างศึกมี 6 คะแนนจาก 2 นัด แซงมาเลเซียซึ่งลงเล่นไปแล้ว 3 นัดด้วยผลต่างประตู
วันนี้ (4 ส.ค.) กลุ่มบีเตะสองคู่ เมียนมาพบลาวที่สนามธุวุนนา ย่างกุ้ง เวลา 17.00 น. ตามเวลาไทย และฟิลิปปินส์พบไทยที่นิว คลาร์ก ซิตี แอธเลติกส์ สเตเดียม เมืองคาปาส เวลา 20.00 น.
สถานการณ์กลุ่มบี
- ไทยยังเหลือสองนัดและมีโอกาสจบสูงสุด 12 คะแนน ชนะฟิลิปปินส์คืนนี้จะเข้าใกล้รอบรองชนะเลิศแบบเกือบสมบูรณ์ เพราะจะขึ้นไป 9 คะแนน ก่อนปิดกลุ่มกับเมียนมาวันที่ 8 สิงหาคม
- มาเลเซียเหลือนัดเดียวคือพบฟิลิปปินส์วันที่ 8 สิงหาคม จบได้สูงสุด 9 คะแนน
- เมียนมาและฟิลิปปินส์มีคนละ 3 คะแนน เหลือคนละสองนัด ยังลุ้นได้ถึง 9 คะแนน
- ลาวแพ้รวดสามนัด เหลือนัดสุดท้ายกับเมียนมา และหมดโอกาสเข้ารอบแล้ว
เวียดนามเข้ารายการนี้ในฐานะแชมป์เก่า หลังคว้าแชมป์สมัยที่ 3 ด้วยการเอาชนะไทยด้วยสกอร์รวม 5-3 ส่วนไทยเป็นทีมที่ครองสถิติแชมป์มากที่สุดของภูมิภาค ทั้งสองทีมยืนอยู่อันดับหนึ่งของกลุ่มตัวเองในเวลานี้ และหากรักษาตำแหน่งไว้ได้ จะไม่มีโอกาสเจอกันจนกว่าจะถึงรอบชิงชนะเลิศ
รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศแข่งขันแบบเหย้าเยือน ระหว่างวันที่ 15 ถึง 26 สิงหาคม
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