หนุ่มอัฟกันโหด ฆ่าหมกอาสาสมัครสก็อต ยัดศพใส่กระเป๋าทิ้งเอเธนส์
ตำรวจกรีซแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปล้นทรัพย์ และครอบครองอาวุธ ต่อผู้ต้องหาชาวอัฟกันวัย 26 ปี คดีเอลิซาเบธ-เจน รอสส์ อาสาสมัครชาวสก็อตวัย 38 ปี ถูกพบเป็นศพในกระเป๋าเดินทางย่านคิปเซลี กรุงเอเธนส์
ตำรวจกรีซแจ้งข้อหาฆาตกรรมต่อชายชาวอัฟกันวัย 26 ปี หลังพบศพเอลิซาเบธ-เจน รอสส์ อาสาสมัครชาวสก็อตวัย 38 ปี ถูกยัดอยู่ในกระเป๋าเดินทางภายในอาคารร้างย่านคิปเซลี กรุงเอเธนส์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา ตำรวจระบุว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพหลังถูกควบคุมตัวสอบปากคำ
รอสส์เดินทางถึงกรีซเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน และพักอยู่กับเพื่อนในย่านไพรีอัส ก่อนย้ายไปพักในย่านคิปเซลีเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม โดยระบุว่าจะไปพบเพื่อนชาวอเมริกัน สามวันต่อมา ชายไร้บ้านคนหนึ่งพบกระเป๋าเดินทางที่มีศพห่อผ้าอยู่ภายในอาคารจอดรถร้าง เจ้าหน้าที่นิติเวชระบุว่าร่างเริ่มเน่าเปื่อยแล้ว ใช้เวลาตรวจสอบลายนิ้วมือกว่า 10 วันจึงยืนยันตัวตนของผู้เสียชีวิตได้
ระหว่างนั้นมีผู้ใช้โทรศัพท์ของรอสส์ส่งข้อความถึงญาติและเพื่อน ทำให้ครอบครัวเข้าใจว่าเธอยังปลอดภัยและต้องการอยู่คนเดียว จุดเปลี่ยนของคดีเกิดขึ้นเมื่อกล้องวงจรปิดจับภาพผู้ต้องหาใช้บัตรธนาคารของรอสส์ถอนเงินจากตู้เอทีเอ็มหลายจุดในเมือง ตำรวจจึงเข้าจับกุมและสอบปากคำ ก่อนเผยว่าผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นผู้นำร่างไปทิ้งที่อาคารร้างดังกล่าว และถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปล้นทรัพย์ และครอบครองอาวุธ หลังเจ้าหน้าที่พบอาวุธทั้งของจริงและของปลอมในที่พักของเขา
รอสส์ หรือที่คนใกล้ชิดเรียกว่า ‘ลิซ่า’ เป็นอาสาสมัครด้านมนุษยธรรมที่เดินทางมาช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในกรีซเป็นประจำตลอด 7 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะผู้ลี้ภัยจากอัฟกานิสถานและอิหร่าน ผ่านองค์กรการกุศลชื่อ One Heart เจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อว่าผู้ต้องหาอาจเคยรู้จักกับรอสส์ผ่านงานอาสาสมัครดังกล่าว
ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจกรีซ ผู้ต้องหายังไม่ได้ขึ้นศาล และยังต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลต่อไป กระทรวงต่างประเทศอังกฤษยืนยันให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลแก่ครอบครัวของรอสส์ ขณะที่ตำรวจสกอตแลนด์ระบุว่ากำลังประสานงานกับทางการกรีซอย่างใกล้ชิด
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