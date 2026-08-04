การเงินเศรษฐกิจ

10 โรคฮิต ราชการป่วยมากสุด เบิกค่ารักษากว่า 4 หมื่นล้าน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 12:48 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 12:50 น.

อ้างอิงข้อมูลเบิกจ่ายค่ายาในระบบเบิกจ่ายตรง ประจำปีงบประมาณ 2568 ของกรมบัญชีกลาง พบว่า 10 อันดับโรค ที่ข้าราชการเบิกจ่ายสูงสุด ได้แก่

อันดับ 1 โรคเส้นเลือดในสมองแตก/อุดตัน มูลค่า 7,791.16 ล้านบาท (ผู้ป่วย 2.03 ล้านราย)

อันดับ 2 โรคเบาหวาน มูลค่า 6,202.11 ล้านบาท (ผู้ป่วย 6.1 แสนราย)

อันดับ 3 โรคไขมันในหลอดเลือดสูง มูลค่า 3,487.50 ล้านบาท (ผู้ป่วย 1.59 ล้านราย)

อันดับ 4 โรคความดันโลหิตสูง มูลค่า 3,308.80 ล้านบาท (ผู้ป่วย 1.44 ล้านราย)

อันดับ 5 โรคหัวใจล้มเหลว มูลค่า 2,313.13 ล้านบาท (ผู้ป่วย 1.13 ล้านราย)

อันดับ 5 โรคหัวใจล้มเหลว มูลค่า 2,313.13 ล้านบาท (ผู้ป่วย 1.13 ล้านราย)

อันดับ 6 โรคมะเร็ง มูลค่า 2,040.80 ล้านบาท (ผู้ป่วย 8.5 หมื่นราย)

อันดับ 7 โรคไตวายเรื้อรัง มูลค่า 958.30 ล้านบาท (ผู้ป่วย 7.2 แสนราย)

อันดับ 8 โรคถุงลมโป่งพอง มูลค่า 842.97 ล้านบาท (ผู้ป่วย 8.9 แสนราย)

อันดับ 9 โรคผิวหนังพุพองเรื้อรัง มูลค่า 707.65 ล้านบาท (ผู้ป่วย 7.8 แสนราย)

อันดับ 10 โรคเรื้อนกวาง มูลค่า 628.94 ล้านบาท (ผู้ป่วย 9.2 แสนราย)

10 โรคฮิต ราชการป่วยมากสุด เบิกค่ารักษากว่า 4 หมื่นล้าน

สิทธิรักษาพยาบาล ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัว คือ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย บุตรจำกัดไม่เกิน 3 คน อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้พิการ ไร้ความสามารถ

อัตราค่าบริการสาธารณสุขที่ใช้เบิกแบ่งเป็น 16 หมวด โดยหมวดที่ 1 คือค่าห้องและค่าอาหาร รายการหลักที่เบิกได้

  • ค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ค่ายาและเวชภัณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ค่าผ่าตัดและหัตถการ
  • ค่าห้องและค่าอาหารในโรงพยาบาลรัฐ เตียงสามัญเบิกรวมค่าอาหารไม่เกิน 400 บาทต่อวัน ห้องพิเศษเบิกรวมค่าอาหารไม่เกิน 1,000 บาทต่อวัน ห้อง ICU เบิกได้วันละ 1,000 บาทรวมค่าอาหารเช่นกัน ส่วนเกินจ่ายเอง
  • ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บำบัดรักษาโรค ตามรายการและเพดานที่กระทรวงการคลังกำหนด
  • ตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 1 ครั้งตามปีงบประมาณ เฉพาะตัวผู้มีสิทธิเท่านั้น ครอบครัวไม่ได้
  • ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติและหัตถการบางประเภท ซึ่ง สิทธิประกันสังคมหรือบัตรทองไม่ครอบคลุม

ที่เบิกไม่ได้คือ ค่าใช้จ่ายเพื่อความงามหรือบริการที่ไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ส่วนที่จ่ายให้ผู้ป่วยหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล

ปกติใช้ระบบเบิกจ่ายตรง ไม่ต้องสำรองจ่าย ผู้ป่วยนอกใช้บัตรประชาชนแสดงสิทธิได้ตั้งแต่ 4 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลจะตรวจสอบสิทธิจากระบบทะเบียนประวัติของกรมบัญชีกลาง แล้วส่งข้อมูลเบิกผ่าน สกส. หรือ สปสช. แล้วแต่กรณี

สิทธิใช้กับสถานพยาบาลของทางราชการเป็นหลัก โรงพยาบาลเอกชนใช้ไม่ได้ทั่วไป ยกเว้นกรณีฉุกเฉินและกรณีเฉพาะ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังไปรับบริการที่เอกชนใช้เบิกจ่ายตรงได้

กรณีฉุกเฉินวิกฤตในโรงพยาบาลเอกชน หลัง 72 ชั่วโมงแรกแล้วยังย้ายกลับไม่ได้ ค่าห้องและค่าอาหารเบิกได้วันละ 1,000 บาทเท่าโรงพยาบาลรัฐ ส่วนค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่นเบิกได้ครึ่งหนึ่ง

ค่าตรวจสุขภาพประจำปีต้องทดรองจ่ายเองก่อน แล้วนำใบเสร็จไปยื่นเบิกที่ส่วนราชการต้นสังกัด

ถ้ามีประกันเอกชนจ่ายให้แล้ว เบิกซ้ำไม่ได้ เบิกได้เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่จากสิทธิ เช่น ห้องพิเศษคืนละ 2,000 บาท ประกันจ่ายให้ 800 บาทต่อคืน ผู้มีสิทธิเบิกค่าห้องจากราชการไม่ได้อีก เพราะประกันจ่ายเกินเพดานราชการไปแล้ว

งบประมาณล่าสุดตัวเลขล่าสุด ปีงบประมาณ 2569

ตั้งไว้ 94,200 ล้านบาท และร่างงบปี 2570 คงตัวเลขเดิม เพิ่มขึ้นจาก 60,000 ล้านบาทในปี 2560 หรือราว 57%

ย้อนหลังรายปี 63,000 ล้านบาทในปี 2561 ที่ 70,000 ล้านบาทในปี 2562 ที่ 71,200 ล้านบาทในปี 2563 และ 74,000 ล้านบาทในปี 2564 และ 2565 จากนั้น 76,000 ล้านบาทในปี 2566 และ 79,565 ล้านบาทในปี 2567 ก่อนกระโดดเป็น 93,800 ล้านบาทในปี 2568

ตัวเลขที่ตั้งไว้ไม่ใช่เพดานจริง เพราะเป็นงบปลายเปิดที่รัฐต้องชดเชยตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ปีงบประมาณ 2566 เบิกจ่ายจริงสูงถึง 96,000 ล้านบาท และในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2569 เบิกจ่ายค่ารักษาผู้ป่วยนอกผ่านระบบเบิกจ่ายตรงไปแล้ว 63,585 ล้านบาท หรือ 67.5% ของวงเงินทั้งปี

เทียบต้นทุนต่อหัว งบ 94,200 ล้านบาทดูแลผู้มีสิทธิราว 1.75 ถึง 2 ล้านคน เฉลี่ยประมาณ 47,000 บาทต่อคนต่อปี ขณะที่บัตรทองปี 2570 วงเงิน 289,112 ล้านบาทดูแลประชาชนราว 48 ล้านคน เฉลี่ยราว 6,000 บาทต่อคนต่อปี ต่างกันเกือบ 10 เท่า ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางระบุว่ากองสวัสดิการรักษาพยาบาลมีบุคลากรรวมลูกจ้างราว 50 คน แต่ต้องดูแลผู้มีสิทธิและผู้อาศัยสิทธิรวมกว่า 5 ล้านคน

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 12:48 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 12:50 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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