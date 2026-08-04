ข่าวการเมือง

ธิษะณา สวนกลับ ปชน. ซัดระบบคุ้มครองบกพร่อง ทำให้อับอาย รู้สึกไม่ปลอดภัย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 09:54 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 09:54 น.
ธิษะณา สวนกลับ ปชน. ซัดระบบคุ้มครองบกพร่อง ทำให้อับอาย รู้สึกไม่ปลอดภัย

ธิษะณา สวนกลับ ปชน. เปิดเผยชื่อคนทำภายใน 24 ชม. หลังเกิดเหตุ ซัดระบบคุ้มครองบกพร่อง ทำให้อับอาย รู้สึกไม่ปลอดภัย

น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต สส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ธิษะณา ชุณหะวัณ – แก้วตา – Tisana Choonhavan ภายหลังจากพรรคประชาชนชี้แจ้งข้อเท็จจริงกรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศระหว่างดำรงตำแหน่ง สส. พรรคก้าวไกล ในขณะนั้นว่า

ดิฉันได้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องภายในพรรค และเปิดเผยตัวตนของผู้ถูกกล่าวหาอย่างชัดเจนกับคุณพิจารณ์ภายใน 24 ชม.หลังเกิดเหตุ

อย่างไรก็ตาม ในขณะนั้นพรรคยังไม่มีกระบวนการที่เป็นระบบในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งในด้านการรับเรื่อง การสอบสวน การรักษาความลับ และการป้องกันไม่ให้ผู้เสียหายต้องเผชิญหน้ากับผู้ถูกกล่าวหาระหว่างที่เรื่องยังไม่ได้รับการพิจารณา

ในฐานะที่ดิฉันยังดำรงตำแหน่งในองค์กร การเปิดเผยเรื่องต่อสาธารณะในขณะนั้นย่อมหมายความว่า ดิฉันจะต้องทำงานร่วมกับและพบหน้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นประจำ ท่ามกลางสายตาของสาธารณชน โดยปราศจากหลักประกันว่าดิฉันจะได้รับการคุ้มครองหรือได้รับความเป็นธรรม จึงทำให้ดิฉันรู้สึกอับอาย กดดัน และไม่ปลอดภัยที่จะเปิดเผยเรื่องดังกล่าวในเวลานั้น

ธิษะณา โพสต์หลัง พรรคประชาชน ชี้แจง
FB/ ธิษะณา ชุณหะวัณ – แก้วตา – Tisana Choonhavan

ยิ่งไปกว่านั้น กระบวนการที่พรรคใช้ในกรณีอดีต ส.ส.ปูอัด และอดีต ส.ส.แจ้ ซึ่งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติว่าจะดำเนินการอย่างไรกับผู้ถูกกล่าวหา ยิ่งสะท้อนข้อบกพร่องของระบบคุ้มครองผู้เสียหาย เพราะไม่เพียงแต่ทำให้ผู้เสียหายต้องรอลุ้นผลจากการลงคะแนน หากยังอาจต้องใช้ชีวิตและทำงานร่วมกับผู้ที่ลงมติสนับสนุนให้ผู้ถูกกล่าวหายังคงดำรงตำแหน่งต่อไป

หากกระบวนการยังไม่มีหลักประกันในการคุ้มครองผู้เสียหาย ทั้งในด้านความปลอดภัย ชื่อเสียง และศักดิ์ศรีของผู้ร้องเรียน ก็เป็นเรื่องยากที่จะคาดหวังให้ผู้เสียหายจำนวนมากกล้าออกมาเปิดเผยความจริง เพราะการเปิดเผยอาจหมายถึงการต้องเผชิญแรงกดดันและความอับอายจากคนในองค์กรเสียมากกว่าการได้รับความคุ้มครอง

ต่อมา ธิษะณา โพสต์ข้อความระบุว่า ในระหว่างการพูดคุยดังกล่าว มีการระบุชื่อของผู้ดำรงตำแหน่งและจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน และภายหลังจากนั้น ยังมีการกล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำหลายครั้ง พร้อมทั้งมีการสอบถามว่ามีบุคคลใดบ้างที่รับทราบเรื่องนี้

FB/ ธิษะณา ชุณหะวัณ – แก้วตา – Tisana Choonhavan

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 09:54 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 09:54 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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