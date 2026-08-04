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แพรรี่ เฝ้าไม่ห่างหลัง คุณแม่ ออกซิเจนต่ำ-มีไข้ ต้องแอดมิตรพ. ชาวเน็ตร่วมส่งกำลังใจ
แพรรี่ ไพรวัลย์ เฝ้าไม่ห่างหลัง คุณแม่ ออกซิเจนต่ำ-มีไข้ ต้องแอดมิตโรงพยาบาลกะทันหัน วอนอุดหนุนสินค้าหาเงินรักษาแม่ ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจ
นับเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงและอินฟลูเอนเซอร์ที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่มาก ๆ คนหนึ่งเลยก็ว่าได้ สำหรับ แพรรี่ ไพรวัลย์ ที่ล่าสุดโพสต์แจ้งข่าว คุณแม่เข้าโรงพยาบาลกะทันหันหลังมีอาการออกซิเจนต่ำและมีไข้ร่วมด้วย ท่ามกลางกำลังใจจากทั้งคนใกล้ชิด แฟนคลับ และชาวเน็ตต่างก็ร่วมอวยพรให้คุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงหายป่วยโดยเร็ว
และถึงแม้ว่า แพรรี่ ไพรวัลย์ จะต้องเดินทางมาเฝ้าไข้คุณแม่ที่โรงพยาบาล แต่เจ้าตัวก็ไม่ทิ้งธุรกิจขายของของตัวเอง ยังโพสต์ขาย รวมถึงไลฟ์สดขายของอยู่เหมือนเดิม เพื่อนำเงินจากการขายของมาเป็นค่ารักษาคุณแม่
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อ้างอิงจาก : FB ไพรวัลย์ วรรณบุตร
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