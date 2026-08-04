สส.ปชน. ยื่นสอบงบ บังเกอร์ชายแดนจันทบุรี-ตราด ใช้ไม้ค้ำยัน หลังละ 5 หมื่น ทำจริง 3.5 หมื่น
นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ สส.นครราชสีมา พรรคประชาชน ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร คนที่สาม แถลงข่าวที่รัฐสภาเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2569 ว่าได้ยื่นหนังสือร้องเรียนอย่างเป็นทางการ ขอให้กรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการก่อสร้างบังเกอร์คุ้มภัยทหารในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
สืบเนื่องหลังจากไทยและกัมพูชาลงนามในถ้อยแถลงหยุดยิงเมื่อเดือนธันวาคม 2568 ทั้งสองฝ่ายเร่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง ทั้งถนน รั้ว หลุมบุคคล บังเกอร์ และระบบสาธารณูปโภค โดยไม่ได้รอการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามวงรอบปกติ
รายงานระบุว่าเงินที่ใช้มาจาก 3 ส่วน คือ งบกลาง กองทุนหทัยทิพย์ และเงินบริจาคจากภาคเอกชนและประชาชน
นายฉัตรระบุว่าได้รับเรื่องร้องเรียนพร้อมหลักฐานภาพถ่ายเกี่ยวกับสภาพการก่อสร้างบังเกอร์ในพื้นที่ทั้งสองจังหวัด จากภาพถ่าย เห็นว่ามีการนำแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปบางมาติดตั้งเป็นผนัง ใช้ท่อนไม้ธรรมชาติเป็นเสาค้ำยันรับน้ำหนัก และใช้ท่อนไม้ร่วมกับพลาสติกรองรับดินที่ทับอยู่บนหลังคา
ข้อกังวล 3 ประเด็น ประเด็นแรกคือความเสี่ยงต่อชีวิต นายฉัตรระบุว่าโครงสร้างลักษณะนี้เสี่ยงพังทลายอย่างมาก โดยเฉพาะในฤดูฝนที่ดินบนหลังคาจะอุ้มน้ำจนหนักขึ้น และในยามปฏิบัติการอาจไม่สามารถป้องกันกระสุนหรือสะเก็ดระเบิดได้ จนกำลังพลในพื้นที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการหากระสอบทรายมาเสริมเอง
ประเด็นที่สองคือคุณภาพงานที่ไม่คุ้มค่า สภาพงานก่อสร้างจริงไม่สอดคล้องกับมาตรฐานงานวิศวกรรมทหารที่ควรเป็นในการคุ้มภัยกำลังพล
ประเด็นที่สามคือตัวเลขงบประมาณ ข้อมูลจากผู้ร้องเรียนระบุว่ามีการอนุมัติงบสร้างบังเกอร์หลังละ 50,000 บาท แต่สั่งทำจริงในราคาหลังละ 35,000 บาท รวมประมาณ 90 หลัง จึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจเข้าข่ายการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า
นายฉัตรยื่นหนังสือต่อนายเอกราช อุดมอำนวย สส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการทหาร พร้อมขอเอกสารจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ ขอบเขตของงานหรือ TOR รายการแสดงปริมาณงานและราคาหรือ BOQ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารการตรวจรับงาน รวมถึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกรรมาธิการต่อไป
กองทัพโต้ ยันไม่ใช่งานของหน่วย
วันเดียวกัน พลเอก ศราวุธ จันทร์พุ่ม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ออกมาปฏิเสธว่าบังเกอร์ในภาพที่ถูกนำมาแสดงไม่ใช่การก่อสร้างของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาแน่นอน พร้อมยืนยันว่าหน่วยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว เพราะการทำงานคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลชายแดนเป็นหลัก
พลเอก ศราวุธ ระบุว่าหน่วยรับผิดชอบโครงการจัดทำบังเกอร์ให้กองกำลังป้องกันชายแดนจำนวน 100 หลัง ใช้งบประมาณ 15,418,700 บาท จากกองทุนหทัยทิพย์ ระยะที่ 2 ติดตั้งแล้วเสร็จครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว แบ่งเป็นพื้นที่กองกำลังบูรพา 54 หลัง กองกำลังสุรนารี 8 หลัง และกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด 38 หลัง
ส่วนคุณภาพวัสดุ ระบุว่าใช้แผ่นปูนของ SCG ที่รองรับแรงกระแทกของกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 81 มิลลิเมตรได้ และกำลังพลที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมั่นใจในความปลอดภัย
ตัวเลขที่ยังไม่ตรงกัน
ข้อมูลสองฝ่ายยังไม่สอดคล้องกันในหลายจุด
ฝั่งผู้ร้องเรียนระบุว่ามีการอนุมัติงบหลังละ 50,000 บาท สั่งทำจริง 35,000 บาท จำนวนราว 90 หลัง
ฝั่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาระบุว่าสร้าง 100 หลัง ด้วยงบ 15,418,700 บาท ซึ่งเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ราว 154,000 บาทต่อหลัง
ความต่างของตัวเลขอาจหมายความว่าเป็นคนละโครงการกัน เนื่องจากการก่อสร้างตามแนวชายแดนดำเนินการโดยหลายหน่วยและใช้งบหลายแหล่ง คำถามที่ยังไม่มีคำตอบจึงเป็นว่าบังเกอร์ในภาพถ่ายที่ถูกนำมาแสดงนั้น หน่วยใดเป็นผู้ก่อสร้าง และใช้งบจากแหล่งใด
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