เตรียมส่งร่าง ฮลุน โซโล่ ชันสูตรเมื่อถึงไทย เพื่อความโปร่งใส ก่อนบำเพ็ญกุศล
ครอบครัวเตรียมส่งร่าง ฮลุน โซโล่ ชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ทันทีเมื่อถึงไทยเพื่อความโปร่งใส ก่อนบำเพ็ญกุศลที่บ้าน ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้
คุณมอส พี่ชายของ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวผู้ล่วงลับ ออกมาอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดการเสียชีวิตของน้องชายเกี่ยวกับการชันสูตรศพเพิ่มเติม ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม และนำร่างบำเพ็ญกุศลตามศาสนาที่บ้าน โดยทางครอบครัวจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ประกอบพิธีให้ทราบอีกครั้ง
“อัปเดตความคืบหน้า | วันที่ 3 ส.ค 69 เวลา 20:30 น.
แจ้งให้ทุกท่านทราบครับ
ขั้นตอนต่อไปที่ทางครอบครัวต้องเตรียมความพร้อมเมื่อนำร่างน้องชันสูตรเสร็จที่ไทยคือการบำเพ็ญกุศลตามศาสนา เมื่อมีกำหนดการนำร่างน้องกลับประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้ว ทางครอบครัวจะนำร่างน้องเข้ารับการชันสูตรเพิ่มเติม ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใส ก่อนจะนำร่างน้องกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้าน โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1–2 วันหลังจากเดินทางถึงประเทศไทย
เมื่อกำหนดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ทางครอบครัวจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ประกอบพิธีให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ครอบครัวได้รับกำลังใจ ความห่วงใย และความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในน้ำใจของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
ในโอกาสนี้ ทางครอบครัวขอกราบขอบพระคุณ ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ตลอดจน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ และโครงการทุนชนบท ที่ได้กรุณาติดต่อมายังครอบครัว พร้อมให้เกียรติเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในคืนแรก นับเป็นพระคุณและกำลังใจอันยิ่งใหญ่ที่ครอบครัวจะจดจำด้วยความสำนึกในบุญคุณ
สำหรับท่านที่ได้สอบถามเข้ามาว่าอยากมีส่วนร่วมช่วยเหลือ หากท่านประสงค์จะร่วมสนับสนุน ทางครอบครัวยินดีรับความอนุเคราะห์ในรูปแบบสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดงานบำเพ็ญกุศล เช่น เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม เครื่องเสียง ระบบไฟ แสงสว่าง ห้องน้ำเคลื่อนที่ น้ำดื่ม อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้มาร่วมงาน รวมถึงสิ่งของที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทางครอบครัวไม่ได้มีเจตนาจะเรียกร้องหรือรบกวนผู้ใด แต่ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมส่งน้องเป็นครั้งสุดท้าย ได้มีส่วนร่วมตามกำลังและศรัทธา ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนสิ่งของ การอำนวยความสะดวก หรือการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ทางครอบครัวขอน้อมรับด้วยความซาบซึ้งใจ
สุดท้ายนี้ ครอบครัวขอกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจ ทุกความห่วงใย และทุกความช่วยเหลือที่ทุกท่านมอบให้น้องและครอบครัวมาตลอด หากมีกำหนดการที่ชัดเจนเมื่อใด ทางครอบครัวจะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยเร็ว
ขอกราบขอบพระคุณจากหัวใจครับ”
ก่อนหน้านี้ ช่วงเย็นวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา คุณมอส ออกมาแจ้งข่าวว่า เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตรับร่างของ ฉลุน โซโล่ เรียบร้อยแล้ว ตนได้รับการยืนยันอัตลักษณ์บุคคลแล้วว่าเป็นยูทูบเบอร์หนุ่มจริง โดยร่างจะต้องผ่านการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ตามขั้นตอนของทางการจอร์เจียก่อน จากนั้นจะมีการเตรียมเอกสารเพื่อส่งร่างกลับประเทศไทย
“อัปเดตความคืบหน้า วันที่ 03/08/69 ตามที่ผมได้รับแจ้งจากทางสถานทูต เวลา 16:20 น.
วันนี้ เวลา 13.00 น. (เวลาประเทศจอร์เจีย) เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้ดำเนินการรับร่างของน้องเรียบร้อยแล้วครับ ทางผมได้รับการยืนยันอัตลักษณ์บุคคลแล้วว่าเป็นน้องจริง โดยร่างของน้องผ่านกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ตามขั้นตอนของทางการจอร์เจีย
ทางนิติเวชแจ้งว่าได้เก็บตัวอย่างและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นไว้สำหรับการตรวจชันสูตรเพิ่มเติม เพื่อประกอบการสรุปผลอย่างเป็นทางการในภายหลัง
ปัจจุบันร่างของน้องได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งร่างกลับประเทศไทย เมื่อเอกสารครบถ้วนแล้ว ทางสถานเอกอัครราชทูตจะเร่งประสานหาเที่ยวบินเพื่อนำร่างของน้องกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด
พาสปอร์ตของน้องจะถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่าง
ส่วนทรัพย์สินและสิ่งของอื่น ๆ ทางการจอร์เจียยังคงเก็บไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการ หากการตรวจสอบแล้วเสร็จ จะประสานส่งคืนมายังประเทศไทยผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตต่อไป
สำหรับผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยทางสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามความคืบหน้าและสอบถามระยะเวลาของกระบวนการอย่างต่อเนื่อง หากมีข้อมูลเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทุกท่านทราบทันทีครับ
ขอขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยที่มีให้กับน้องและครอบครัวมาโดยตลอดครับ”
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