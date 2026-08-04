เตือนภัย ข้อมูลทะเบียนรถ หลุดสาธารณะ หวั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้หลอกเงิน
ปาล์ม นิธิกร อดีตผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน เผยพบเว็บไซต์เอกชนเปิดให้ค้นข้อมูลรถยนต์และเบอร์โทรศัพท์ เตรียมส่งเรื่องกรรมาธิการการสื่อสารฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
นายนิธิกร บุญยกุลเจริญ หรือ ปาล์ม อดีตผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้าน และอนุกรรมาธิการเพิ่มขีดความสามารถดิจิทัลไทย โพสต์แจ้งเตือนผ่านโซเชียลมีเดีย หลังตรวจพบข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทะเบียนรถยนต์จากกรมการขนส่งทางบกหลุดออกสู่สาธารณะ โดยปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเอกชนแห่งหนึ่งที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้ด้วยเลขทะเบียนรถหรือเบอร์โทรศัพท์
ระบบค้นหาดังกล่าวมีการเบลอข้อมูลบางส่วน เช่น ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวประชาชน แต่ยังเปิดเผยรายละเอียดสำคัญของตัวรถไว้อย่างครบถ้วน ทั้งประเภทรถ ยี่ห้อ สี หมายเลขตัวถัง วันตรวจสภาพรถล่าสุด และประวัติการต่อภาษี นอกจากนี้ยังพบว่าระบบมีช่องทางเข้าสู่ระบบ ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะถูกนำข้อมูลไปซื้อขายในอนาคต
เหตุที่เกิดขึ้นสร้างความเสี่ยงให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์และมิจฉาชีพนำรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์หรือจักรยานยนต์ไปใช้อ้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการหลอกลวงประชาชน จากการทดสอบระบบด้วยการนำเลขทะเบียนรถของนายกรัฐมนตรีที่ปรากฏตามสื่อมาค้นหา พบว่าสามารถดึงข้อมูลออกมาแสดงผลได้เช่นเดียวกัน
นายนิธิกรเตรียมประสานงานไปยังกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนข้อเท็จจริง พร้อมระบุว่าการแฮกหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
หน่วยงานเจ้าของข้อมูลจำเป็นต้องเร่งแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) หรือ PDPC พร้อมแจ้งเตือนประชาชนผู้เป็นเจ้าของข้อมูลให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับสายจากบุคคลแปลกหน้า
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