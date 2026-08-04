สาวไทยแฉ ถูกผู้โดยสารชายชาวปากีสถาน ลวนลามบนเครื่อง Fly Dubai
สาวไทยแฉยับเที่ยวบิน FZ1583 จากดูไบสู่ดอนเมือง 3 ส.ค. 2569 เจอผู้โดยสารคนปากีสถานลวนลามทำอนาจาร ก่อนแจ้งตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยทันทีที่เครื่องลงจอด
หญิงไทยรายหนึ่งเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สน.ดอนเมือง หลังถูกผู้โดยสารชายคนหนึ่งลวนลามขณะนั่งเครื่องบินเที่ยวบิน FZ1583 ของสายการบิน Fly Dubai จากดูไบมาลงที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2569 ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยส่งพนักงานสอบสวนทันทีที่เครื่องลงจอด
ผู้เสียหายเดินทางพร้อมบุตรสาววัย 4 ขวบ โดยนั่งเก้าอี้ 32A ส่วนผู้โดยสารชายอายุ 30 ปี นั่งเก้าอี้ 32C ติดกัน ตามที่ปรากฏในบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีของ สน.ดอนเมือง เธอเผลอหลับไประหว่างเที่ยวบิน ก่อนรู้สึกตัวว่ามีมือมาสัมผัสร่างกายโดยไม่ยินยอม และพบคราบของเหลวผิดปกติบริเวณเสื้อผ้า
เจ้าตัวโพสต์เล่าเหตุการณ์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า สังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกจากผู้โดยสารข้างเคียงตั้งแต่ก่อนเครื่องขึ้น ก่อนจะรู้สึกตัวตื่นระหว่างเที่ยวบิน เมื่อแจ้งพนักงานต้อนรับบนเครื่อง ผู้ต้องสงสัยยอมรับพฤติกรรมและขอโทษ แต่เธอยืนยันแจ้งความดำเนินคดี ทั้งนี้เนื้อหาที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเป็นคำบอกเล่าฝ่ายผู้เสียหาย ยังไม่ผ่านการพิสูจน์ในชั้นศาล
เมื่อเครื่องลงจอดที่ดอนเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประจำท่าอากาศยานเข้าควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยส่งพนักงานสอบสวน สน.ดอนเมือง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการสอบสวน ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะ
เหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นกับสายการบินอื่นมาแล้วหลายครั้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยแนะนำให้ผู้โดยสารที่เดินทางคนเดียวหรือพร้อมบุตรหลาน สังเกตพฤติกรรมผิดปกติของผู้โดยสารข้างเคียง และแจ้งพนักงานต้อนรับทันทีหากรู้สึกไม่ปลอดภัย ไม่ว่าจะระหว่างบินหรือก่อนเครื่องขึ้น
หากผู้อ่านหรือคนใกล้ตัวประสบเหตุคุกคามทางเพศและต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต สามารถโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รวบหนุ่มฝรั่งเศสหื่น ลักหลับสาว บนเครื่องบิน เย้ยข้อความสุดผวา
- ตำรวจสิงคโปร์ ตั้งข้อหาหนุ่มอินโดหื่น โชว์จ้าวโลกใส่แอร์สาวบนเครื่อง
- สรุปไทม์ไลน์ อดีตกู้ภัย อนาจาร คริสติน กุลสตรี ศาลออกหมายจับแล้ว
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- FB/Fly Dubai Airplane.
- โพสต์เฟซบุ๊กของผู้เสียหาย (Beaut Aornnicha) เผยแพร่วันที่ 3 สิงหาคม 2569
- บันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สน.ดอนเมือง ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2569 (เอกสารที่ผู้เสียหาย/ผู้แจ้งข่าวให้มา ไม่ใช่แหล่งเผยแพร่สาธารณะ)
ติดตาม The Thaiger บน Google News: