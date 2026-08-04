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สาวไทยแฉ ถูกผู้โดยสารชายชาวปากีสถาน ลวนลามบนเครื่อง Fly Dubai

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 09:32 น.
สาวไทยแฉกลางเฟซบุ๊ก อ้างถูกผู้โดยสารชายชาวปากีสถานลวนลามบนเครื่อง Fly Dubai
ภาพจาก : FB/Beaut Aornnicha

สาวไทยแฉยับเที่ยวบิน FZ1583 จากดูไบสู่ดอนเมือง 3 ส.ค. 2569 เจอผู้โดยสารคนปากีสถานลวนลามทำอนาจาร ก่อนแจ้งตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยทันทีที่เครื่องลงจอด

หญิงไทยรายหนึ่งเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สน.ดอนเมือง หลังถูกผู้โดยสารชายคนหนึ่งลวนลามขณะนั่งเครื่องบินเที่ยวบิน FZ1583 ของสายการบิน Fly Dubai จากดูไบมาลงที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2569 ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยส่งพนักงานสอบสวนทันทีที่เครื่องลงจอด

ผู้เสียหายเดินทางพร้อมบุตรสาววัย 4 ขวบ โดยนั่งเก้าอี้ 32A ส่วนผู้โดยสารชายอายุ 30 ปี นั่งเก้าอี้ 32C ติดกัน ตามที่ปรากฏในบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีของ สน.ดอนเมือง เธอเผลอหลับไประหว่างเที่ยวบิน ก่อนรู้สึกตัวว่ามีมือมาสัมผัสร่างกายโดยไม่ยินยอม และพบคราบของเหลวผิดปกติบริเวณเสื้อผ้า

สาวไทยแฉยับเที่ยวบิน FZ1583 จากดูไบสู่ดอนเมือง 3 ส.ค. 2569 เจอผู้โดยสารคนปากีสถานลวนลามทำอนาจาร
ภาพจาก : FB/Beaut Aornnicha

เจ้าตัวโพสต์เล่าเหตุการณ์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า สังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกจากผู้โดยสารข้างเคียงตั้งแต่ก่อนเครื่องขึ้น ก่อนจะรู้สึกตัวตื่นระหว่างเที่ยวบิน เมื่อแจ้งพนักงานต้อนรับบนเครื่อง ผู้ต้องสงสัยยอมรับพฤติกรรมและขอโทษ แต่เธอยืนยันแจ้งความดำเนินคดี ทั้งนี้เนื้อหาที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเป็นคำบอกเล่าฝ่ายผู้เสียหาย ยังไม่ผ่านการพิสูจน์ในชั้นศาล

เมื่อเครื่องลงจอดที่ดอนเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประจำท่าอากาศยานเข้าควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยส่งพนักงานสอบสวน สน.ดอนเมือง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการสอบสวน ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี
ภาพจาก : FB/Beaut Aornnicha

เหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นกับสายการบินอื่นมาแล้วหลายครั้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยแนะนำให้ผู้โดยสารที่เดินทางคนเดียวหรือพร้อมบุตรหลาน สังเกตพฤติกรรมผิดปกติของผู้โดยสารข้างเคียง และแจ้งพนักงานต้อนรับทันทีหากรู้สึกไม่ปลอดภัย ไม่ว่าจะระหว่างบินหรือก่อนเครื่องขึ้น

หากผู้อ่านหรือคนใกล้ตัวประสบเหตุคุกคามทางเพศและต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต สามารถโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 09:32 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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