ข่าวอาชญากรรม

คลิปวินาที 2 หนุ่มฉุดหญิงวัย 39 ปี อ้างเมา หวังพาเข้าห้องน้ำตู้ยามบึงสวาง ขอนแก่น ตร.รวบทันควัน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 09:48 น.
ฉุดหญิงวัย 39 ปี หวังพาเข้าห้องน้ำตู้ยามบึงสวาง ขอนแก่น ตำรวจรวบ 2 หนุ่มทันควัน
ภาพจาก : ชุมชนข่าวขอนแก่น, ที' ลมฟ้าอากาศ

เหตุเกิดที่ตู้ยามบึงสวาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ชายหนุ่มวัย 20 และ 21 ปี ก่อเหตุกับหญิงกลางดึก ก่อนสายตรวจผ่านมาพอดีและเข้าควบคุมตัวได้

ตำรวจควบคุมตัวชายหนุ่ม 2 คน หลังมีรายงานว่าทั้งคู่ก่อเหตุฉุดหญิงวัย 39 ปี หวังพาตัวเข้าไปในห้องน้ำของตู้ยามตำรวจบริเวณบึงสวาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เคราะห์ดีที่สายตรวจผ่านมาพบเหตุการณ์พอดี ผู้เสียหายจึงปลอดภัย

ตามคลิปที่เผยแพร่ในเฟซบุ๊กเพจ “ที’ ลมฟ้าอากาศ” ซึ่งอ้างข้อมูลจากชุมชนข่าวขอนแก่น ระบุว่าผู้ก่อเหตุทั้งสองคนเป็นชายหนุ่มจากตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คนแรกอายุ 20 ปี อาศัยอยู่หมู่ 1 ส่วนอีกคนอายุ 21 ปี อาศัยอยู่หมู่ 17 ทั้งคู่ก่อเหตุกับหญิงวัย 39 ปี บริเวณตู้ยามบึงสวาง โดยมีรายงานว่าพยายามฉุดกระชากผู้เสียหายเพื่อพาตัวเข้าไปในห้องน้ำของตู้ยาม แต่เหตุการณ์ยุติลงเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจขับรถผ่านมาพบพอดี ทำให้ผู้เสียหายรอดพ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ยังไม่มีการยืนยันวันเวลาที่เกิดเหตุแน่ชัดจากแหล่งข่าวต้นทาง

เหตุเกิดที่ตู้ยามบึงสวาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ชายหนุ่มวัย 20 และ 21 ปี ก่อเหตุกับหญิงกลางดึก
ภาพจาก : ชุมชนข่าวขอนแก่น, ที’ ลมฟ้าอากาศ

ตามข้อมูลในโพสต์ ตำรวจสามารถควบคุมตัวชายทั้งสองไว้ได้แล้ว เพื่อสอบสวนขยายผลและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากสถานีตำรวจในพื้นที่ยืนยันรายละเอียดคดี ข้อหา หรือสถานะทางกฎหมายของผู้ต้องสงสัยทั้งสองคน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะใกล้บึงสวาง ซึ่งเป็นจุดที่มีตู้ยามตำรวจตั้งอยู่ ทำให้สายตรวจสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที ผู้ใช้โซเชียลมีเดียจำนวนมากแสดงความคิดเห็นเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของผู้เสียหายเป็นพิเศษ

สองหนุ่มอ้างเมา
FB/ที’ ลมฟ้าอากาศ

หากพบเห็นเหตุการณ์ลักษณะนี้หรือตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย สามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ที่สายด่วน 191 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 09:48 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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