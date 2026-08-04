คลิปวินาที 2 หนุ่มฉุดหญิงวัย 39 ปี อ้างเมา หวังพาเข้าห้องน้ำตู้ยามบึงสวาง ขอนแก่น ตร.รวบทันควัน
เหตุเกิดที่ตู้ยามบึงสวาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ชายหนุ่มวัย 20 และ 21 ปี ก่อเหตุกับหญิงกลางดึก ก่อนสายตรวจผ่านมาพอดีและเข้าควบคุมตัวได้
ตำรวจควบคุมตัวชายหนุ่ม 2 คน หลังมีรายงานว่าทั้งคู่ก่อเหตุฉุดหญิงวัย 39 ปี หวังพาตัวเข้าไปในห้องน้ำของตู้ยามตำรวจบริเวณบึงสวาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เคราะห์ดีที่สายตรวจผ่านมาพบเหตุการณ์พอดี ผู้เสียหายจึงปลอดภัย
ตามคลิปที่เผยแพร่ในเฟซบุ๊กเพจ “ที’ ลมฟ้าอากาศ” ซึ่งอ้างข้อมูลจากชุมชนข่าวขอนแก่น ระบุว่าผู้ก่อเหตุทั้งสองคนเป็นชายหนุ่มจากตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คนแรกอายุ 20 ปี อาศัยอยู่หมู่ 1 ส่วนอีกคนอายุ 21 ปี อาศัยอยู่หมู่ 17 ทั้งคู่ก่อเหตุกับหญิงวัย 39 ปี บริเวณตู้ยามบึงสวาง โดยมีรายงานว่าพยายามฉุดกระชากผู้เสียหายเพื่อพาตัวเข้าไปในห้องน้ำของตู้ยาม แต่เหตุการณ์ยุติลงเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจขับรถผ่านมาพบพอดี ทำให้ผู้เสียหายรอดพ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ยังไม่มีการยืนยันวันเวลาที่เกิดเหตุแน่ชัดจากแหล่งข่าวต้นทาง
ตามข้อมูลในโพสต์ ตำรวจสามารถควบคุมตัวชายทั้งสองไว้ได้แล้ว เพื่อสอบสวนขยายผลและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากสถานีตำรวจในพื้นที่ยืนยันรายละเอียดคดี ข้อหา หรือสถานะทางกฎหมายของผู้ต้องสงสัยทั้งสองคน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะใกล้บึงสวาง ซึ่งเป็นจุดที่มีตู้ยามตำรวจตั้งอยู่ ทำให้สายตรวจสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที ผู้ใช้โซเชียลมีเดียจำนวนมากแสดงความคิดเห็นเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของผู้เสียหายเป็นพิเศษ
หากพบเห็นเหตุการณ์ลักษณะนี้หรือตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย สามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ที่สายด่วน 191 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
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