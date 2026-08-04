2 โจ๋ขอนแก่น ฉุดสาวกลางสวนสาธารณะ หวังข่มขืน แจ้งความเท็จกลบเกลื่อน แต่ไม่รอด
หญิงวัย 39 ปีนั่งพักหลังออกกำลังกายริมบึงสวาง ถูกสองวัยรุ่นตั้งวงเหล้าพากันฉุดเข้าห้องน้ำ โชคดีสายตรวจผ่านช่วยทัน ผู้ก่อเหตุย้อนแผนแจ้งความอ้างถูกชิงทรัพย์ ตำรวจซ้อนแผนนำภาพให้เหยื่อชี้ตัว จับกุมได้ยกแก๊ง
ตำรวจ สภ.บ้านฝาง รวบตัวสองวัยรุ่นก่อเหตุฉุดหญิงวัย 39 ปี เพื่อหวังทำอนาจารบริเวณสวนสาธารณะริมบึงสวาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น หลังกล้องวงจรปิดจับภาพขณะเกิดเหตุได้อย่างชัดเจน ก่อนขยายผลจับกุมผู้ก่อเหตุได้ครบทั้งสองราย
เหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลา 21.37 น. วันที่ 2 สิงหาคม ผู้เสียหายเข้าแจ้งความว่า ขณะนั่งพักผ่อนหลังเดินออกกำลังกายบริเวณริมบึงสวาง มีชายวัยรุ่นสองคนขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave สีขาว-น้ำเงิน ไม่ติดแผ่นทะเบียน เข้ามาพูดคุย ก่อนอาศัยจังหวะเผลอเข้าฉุดกระชากลากตัว หวังนำเข้าห้องน้ำสาธารณะเพื่อทำอนาจาร ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีผู้เสียหายพยายามขัดขืนและร้องขอความช่วยเหลือ โชคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเดินตรวจพื้นที่ผ่านมาประสบเหตุพอดี กลุ่มผู้ก่อเหตุจึงตกใจละทิ้งผู้เสียหายแล้ววิ่งหลบหนีไป
ต่อมาหนึ่งในผู้ก่อเหตุ คือ นายธนโชติ อายุ 20 ปี เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนในคืนเดียวกัน อ้างว่าตนเองถูกคนร้ายชิงทรัพย์โทรศัพท์มือถือและเงินสดบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจพบข้อสงสัย จึงนำภาพถ่ายของนายธนโชติไปให้ผู้เสียหายดู ซึ่งผู้เสียหายยืนยันทันทีว่าคือคนร้ายที่ร่วมกันฉุดตน
เจ้าหน้าที่ตามจับกุมตัวนายธนโชติได้ที่บ้านพัก ให้การรับสารภาพว่า นั่งดื่มสุรากับนายสิทธิชัย อายุ 21 ปี ก่อนพากันขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนมาพบผู้เสียหายอยู่ลำพัง จึงลงมือฉุดเพื่อทำอนาจาร แต่มีตำรวจผ่านมาเจอเสียก่อน จึงแยกย้ายกันหลบหนี จากนั้นวางแผนเข้าแจ้งความเท็จว่าถูกชิงทรัพย์เพื่อสร้างหลักฐานกลบเกลื่อนความผิด แต่สุดท้ายไม่พ้นสายตาตำรวจ
ตำรวจติดตามจับกุมตัวนายสิทธิชัย ผู้ร่วมก่อเหตุอีกราย ได้ที่บ้านพักในตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านฝาง ดำเนินคดีตามกฎหมาย เบื้องต้นแจ้งข้อหา ร่วมกันกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า 15 ปี และร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- วัยรุ่นสาวอินเดียถูกฆ่าข่มขืน ใบหน้าถูกทุบจนเละ เจอแท่งสอดในอวัยวะเพศ
- แฉ ป๋อง 5 ศพ ฉุดเหยื่ออายุ 14 ใส่กุญแจมือข่มขืน 4 เดือน นรกบนดิน
- แม่สุดช้ำร้อง “กัน จอมพลัง” ลูกสาววัย 13 ถูกแก๊งทรชน ลากไปรุมโทรมคาห้องน้ำ
- หดหู่ ดญ.อินเดีย 13 ปี นั่งสามล้อกลับบ้าน คนขับฉุดไปขาย ชาย 30 คนรุมโทรม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: