บันเทิงภาพยนตร์

ต่อยกลางโรงหนัง Spider-Man ภาคใหม่ วัยรุ่นเปิดยำทีน ฉุนสปอยล์หนังข้างหู

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 09:18 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 09:31 น.
ต่อยกลางโรงหนัง Spider-Man ภาคใหม่ วัยรุ่นเปิดยำทีน ฉุนสปอยล์หนังข้างหู

ชายหนุ่มดูซ้ำ พูดเฉลยเนื้อหาไม่หยุด กลุ่มผู้ชมทนไม่ไหวโต้เถียงก่อนบานปลายเปิดศึกกลางโรง Spider-Man: Brand New Day คลิปวิดีโอว่อนโซเชียล ตอกย้ำปัญหาเสียมารยาทในโรงภาพยนตร์

ศึกดูหนังสปอยล์บานปลาย วัยรุ่นเปิดศึกชกต่อยกลางโรงภาพยนตร์ เหตุชายหนุ่มพูดเฉลยเนื้อหา Spider-Man: Brand New Day ไม่หยุด ชนวนเหตุจากผู้เข้าชมกลุ่มหนึ่งไม่พอใจ หลังถูกก่อกวนตลอดการรับชม คลิปวิดีโอเหตุการณ์ถูกเผยแพร่วงกว้างบนโลกออนไลน์

เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นภายในโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่ง คลิปวิดีโอจากบัญชี X @globalsocialnews เผยภาพความวุ่นวายขณะกลุ่มผู้ชม 4 คน ปะทะคารมและเปิดศึกชกต่อยกับชายรายหนึ่งอย่างรุนแรง พยานในเหตุการณ์ระบุว่า ชายคนดังกล่าวตีตั๋วเข้ามาดูภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นรอบที่สองพร้อมหญิงสาวข้างกาย แต่กลับพูดสปอยล์ฉากสำคัญออกมาเป็นระยะตลอดการฉาย สร้างความรำคาญแก่ผู้ร่วมรับชมรอบข้างอย่างมาก

กลุ่มผู้ชมทั้งสี่คนพยายามว่ากล่าวตักเตือนและขอร้องให้หยุดพูด แต่การโต้เถียงกลับบานปลายกลายเป็นเหตุวิวาทใช้กำลัง ผู้ชมคนอื่นภายในโรงภาพยนตร์ต่างตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อนจะมีผู้บันทึกคลิปวิดีโอและนำมาเผยแพร่บนโลกออนไลน์

Spider-Man: Brand New Day เป็นผลงานการกำกับของ Destin Daniel Cretton เล่าเรื่องราวสี่ปีต่อจากภาค No Way Home นำแสดงโดย Tom Holland ร่วมด้วย Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal และ Mark Ruffalo เข้าฉายพร้อมกันทั่วโลกช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ทำรายได้เปิดตัวทั่วโลกสูงถึง 927 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สร้างสถิติรายได้เปิดตัวสูงสุดเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก รองจาก Avengers: Endgame

คลิกดูคลิปที่นี่

ที่มา: Times of India

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 09:18 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 09:31 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com
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