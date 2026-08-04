ต่อยกลางโรงหนัง Spider-Man ภาคใหม่ วัยรุ่นเปิดยำทีน ฉุนสปอยล์หนังข้างหู

ชายหนุ่มดูซ้ำ พูดเฉลยเนื้อหาไม่หยุด กลุ่มผู้ชมทนไม่ไหวโต้เถียงก่อนบานปลายเปิดศึกกลางโรง Spider-Man: Brand New Day คลิปวิดีโอว่อนโซเชียล ตอกย้ำปัญหาเสียมารยาทในโรงภาพยนตร์
ศึกดูหนังสปอยล์บานปลาย วัยรุ่นเปิดศึกชกต่อยกลางโรงภาพยนตร์ เหตุชายหนุ่มพูดเฉลยเนื้อหา Spider-Man: Brand New Day ไม่หยุด ชนวนเหตุจากผู้เข้าชมกลุ่มหนึ่งไม่พอใจ หลังถูกก่อกวนตลอดการรับชม คลิปวิดีโอเหตุการณ์ถูกเผยแพร่วงกว้างบนโลกออนไลน์
เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นภายในโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่ง คลิปวิดีโอจากบัญชี X @globalsocialnews เผยภาพความวุ่นวายขณะกลุ่มผู้ชม 4 คน ปะทะคารมและเปิดศึกชกต่อยกับชายรายหนึ่งอย่างรุนแรง พยานในเหตุการณ์ระบุว่า ชายคนดังกล่าวตีตั๋วเข้ามาดูภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นรอบที่สองพร้อมหญิงสาวข้างกาย แต่กลับพูดสปอยล์ฉากสำคัญออกมาเป็นระยะตลอดการฉาย สร้างความรำคาญแก่ผู้ร่วมรับชมรอบข้างอย่างมาก
กลุ่มผู้ชมทั้งสี่คนพยายามว่ากล่าวตักเตือนและขอร้องให้หยุดพูด แต่การโต้เถียงกลับบานปลายกลายเป็นเหตุวิวาทใช้กำลัง ผู้ชมคนอื่นภายในโรงภาพยนตร์ต่างตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อนจะมีผู้บันทึกคลิปวิดีโอและนำมาเผยแพร่บนโลกออนไลน์
Spider-Man: Brand New Day เป็นผลงานการกำกับของ Destin Daniel Cretton เล่าเรื่องราวสี่ปีต่อจากภาค No Way Home นำแสดงโดย Tom Holland ร่วมด้วย Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal และ Mark Ruffalo เข้าฉายพร้อมกันทั่วโลกช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ทำรายได้เปิดตัวทั่วโลกสูงถึง 927 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สร้างสถิติรายได้เปิดตัวสูงสุดเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก รองจาก Avengers: Endgame
ที่มา: Times of India
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