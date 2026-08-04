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งานเข้า! ราอูล โรชา บอสใหญ่ Miss Universe โดนหมายจับใบที่ 2 เอี่ยวคดีฟอกเงิน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 09:31 น.
งานเข้า! ราอูล โรชา บอสใหญ่ Miss Universe โดนหมายจับใบที่ 2 เอี่ยวคดีฟอกเงิน
ภาพจาก : IG raulrocha777

งานเข้า! ราอูล โรชา คันตู เจ้าของร่วมเวทีประกวดนางงามระดับโลก Miss Universe โดนหมายจับใบที่ 2 เอี่ยวคดีฟอกเงิน

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2569 ตามเวลาในประเทศไทย สื่อต่างประเทศมีรายงานว่า สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งชาติ (FGR) ได้ออกหมายจับใบที่ 2 ให้กับ ราอุล โรชา คันตู (Raúl Rocha Cantú) เจ้าของร่วมของเวทีมิสยูนิเวิร์ส (Miss Universo) โดยระบุว่า ราอูล อาจเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายฟอกเงิน

คำร้องดังกล่าวถูกยื่นต่อผู้พิพากษาประจำศูนย์ยุติธรรมอาญาแห่งสหพันธรัฐ ณ เรือนจำอัลติปราโน (Altiplano) เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนข้อหาดำเนินธุรกรรมด้วยทรัพยากรจากแหล่งที่มาผิดกฎหมาย ซึ่งยังคงต้องรอการอนุมัติจากทางศาลและอยู่ในขั้นตอนสืบสวน

จากข้อมูลของสำนักข่าว Agencia Reforma ระบุว่า ราอูล โรชา ยังคงหลบหนีคดีเนื่องจากมีหมายจับเดิมในคดีที่เชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรม การลักลอบค้าอาวุธ และการลักลอบค้าน้ำมันจากประเทศกัวเตมาลา

คดีอาญาดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการร้องเรียนของหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (UIF) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2025 โดยระบุว่าราอูล โรชา คันตู เป็นผู้ได้รับประโยชน์ ผู้ควบคุม และผู้ดำเนินการหลักของโครงสร้างทางการเงินที่ต้องสงสัย

ในสำนวนคดีเดียวกันนี้ ยังมีการระบุชื่อนักธุรกิจอีกสองราย ได้แก่ อันเดรส คาเวียร์ บาสเกซ รุยซ์ (Andrés Javier Vázquez Ruiz) และ อัลแบร์โต ชาร์ลัน ซาลาซาร์ (Alberto Charlan Salazar) ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเช่นกัน

ทางการกำลังมุ่งตรวจสอบการซื้ออสังหาริมทรัพย์ด้วยแคชเชียร์เช็คมูลค่าประมาณ 7 ล้านเปโซ รวมถึงธุรกรรมทางธนาคารที่อ้างอิงถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุแหล่งที่มาของเงินทุนว่ามาจากกิจการผิดกฎหมายหรือไม่

ขณะที่ก่อนหน้านี้ในหน้าเฟซบุ๊กของ เต๋า ทีวีพูล ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวทิ้งปริศนาเกี่ยวกับหมายจับเจ้าพ่อเวทีนางงามระดับโลก โดยระบุว่า “เจ้าหน้าที่เตรียม ออกหมายจับ เจ้าของเวทีนางงามชื่อดังระดับโลก อักษรย่อ 2 พยางค์ข้อหาฟอกเงิน”

ต่อมา เต๋า ทีวีพูล ได้เฉลยในโพสต์ถัดมาด้วยภาพของ ราอูล โรชา และข้อความประกอบว่า “ทางการเม็กซิโก ออกหมายจับอีกครั้ง ยกเลิกการคุ้มครอง ราอูล โรชา อดีตเจ้าของ Miss Universe ในข้อหาฟอกเงิน”

และล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (4 ส.ค. 69) เต๋า ทีวีพูล ยังได้อัปเดตความเคลื่อนไหวของ ราอูล โรชา ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ยังคงเก็บตัวเงียบสำหรับเจ้าพ่อเวทีนางงามระดับโลกชื่อ2 พยางค์ (ราอูล) ขนาดที่ทางการเม็กซิโกออกหมายจับรอบที่ 2 คดีฟอกเงิน.”

งานเข้า! ราอูล โรชา บอสใหญ่ Miss Universe โดนหมายจับใบที่ 2 เอี่ยวคดีฟอกเงิน-1 งานเข้า! ราอูล โรชา บอสใหญ่ Miss Universe โดนหมายจับใบที่ 2 เอี่ยวคดีฟอกเงิน-2 งานเข้า! ราอูล โรชา บอสใหญ่ Miss Universe โดนหมายจับใบที่ 2 เอี่ยวคดีฟอกเงิน-3

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อ้างอิงจาก : FB เต๋า ทีวีพูล, hidrocalidodigital, enfoquenoticias

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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