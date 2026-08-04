ยุทธ บางขวาง เสียดายไม่ได้หิ้ว ป๋อง-ธง ไปยิงเป้า ให้รู้สึกกลัวเหมือนเหยื่อ
ยุทธ บางขวาง อดีตเพชฌฆาต เสนอใช้การยิงเป้า ป๋อง-ธง มือฆ่า 5 ศพ ให้รู้ซึ้งถึงความกลัวแบบเดียวกับเหยื่อ ย้ำพฤติกรรมอำมหิตเกินมนุษย์เลี้ยงไว้ก็เป็นภัยสังคม ป้องกันก่อเหตุซ้ำ
จากกรณีที่ นายฑนา เกิดทอง หรือ ป๋อง เคยถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษพัทยา มาแล้วถึง 3 ครั้ง คดีล่าสุดก่อนพ้นโทษคือ คดีพยายามฆ่า และ นายธงชัย ศรีนิล หรือ ธง ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมอำพราง 5 ศพ ถูกแยกกักโรคเป็นเวลา 5 วัน พร้อมเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง ป้องกันการทำร้ายตนเองและผู้อื่น ทั้งยังกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง การแยกผู้ต้องหาคู่คดีไม่ให้อยู่ห้องเดียวกัน
ขณะที่ ยุทธ บางขวาง อดีตเจ้าหน้าที่เรือนจำบางขวาง และอดีตพี่เลี้ยงนักโทษประหาร โพสต์ข้อความแสดงความเห็นถึงการกระทำที่โหดเหี้ยมของสองผู้ต้องหา ระบุว่า “ไอ้ป๋อง ไอ้ธง xัตว์นรกสองตัวนี้ ยังไงศาลก็คงตัดสินประหารทั้ง 3 ศาล แต่จะถูกประหารจริงหรือไม่นั้น ก็คงขึ้นอยู่กับรัฐบาลในอนาคตว่าจะกล้ายกหนังสือถวายฎีกาฯ บังคับคดีให้ประหารหลังจากคดีถึงที่สุดแล้วหรือไม่ กว่าคดีจะจบทุกขั้นตอนคงอีกไม่น้อยกว่า 4-5 ปี คงต้องรอติดตามผลกันต่อไป
(เสียดายที่ผมเกษียณแล้ว จึงไม่มีโอกาสหิ้วไอ้ชั่วสองตัวนี้ไปประหาร)”
แก๊งไอ้ป๋องสมควรจะโดนประหารด้วยการยิงเป้าแบบนี้ให้มันรู้ว่ากำลังจะถูกพาไปจบชีวิต ให้มันรู้ว่าความหวาดกลัวของเหยื่อที่มันเคยพาไปสังหาร เขารู้สึกเช่นไร ในยามที่มันได้ยินเสียงปืนขึ้นลำ มันจะได้รู้ว่าสิ่งที่มันเคยทำกับเขาไว้ เขาก็รู้สึกหวาดกลัวเช่นเดียวกับมัน
ในความคิดเห็นของผม การประหารควรมีทั้งยิงเป้าและฉีดยา คดีไหนโหดมากก็ตัดสินให้ยิงเป้า ในหลายประเทศมีการประหารหลายอย่าง ทั้งยิงเป้า ฉีดยา เก้าอี้ไฟฟ้า แขวนคอ รมแก๊สพิษ ประเทศเราก็น่าจะใช้หลายวิธีบ้าง เพื่อให้สาสมกับคดีที่พวกชั่วนี้มันก่อไว้”
ล่าสุด ยุทธ บางขวาง ได้ให้สัมภาษณ์กับ ไทยรัฐนิวส์โชว์ ระบุว่า แก๊งของไอ้ป๋องสมควรที่จะต้องถูกประหารชีวิตด้วยวิธีการยิงเป้าเท่านั้น เพื่อให้นักโทษได้สัมผัสและรับรู้ถึงความหวาดกลัวอย่างแท้จริงในยามที่ถูกนำตัวไปจบชีวิต และให้ได้รับรู้ว่าความรู้สึกหวาดกลัวของเหยื่อที่พวกมันเคยพาไปสังหารนั้นเป็นอย่างไร ในยามที่ได้ยินเสียงปืนขึ้นลำกล้อง
จากประสบการณ์ตรงในการทำหน้าที่เป็นทีมประหารชีวิตของประเทศไทย นักโทษประหารบางรายเคยถามตนตรง ๆ ว่า “พี่… ถ้าผมถูกยิง ก่อนผมจะตายมันจะทรมานมากไหม” และบางคนถึงขั้นก้มกราบขอร้องเจ้าหน้าที่ว่า “พี่ครับ… ยิงให้ตรงหัวใจนะ เอาให้ผมตาย อย่าให้ผมต้องถูกยิงซ้ำนะพี่ ผมไม่อยากทรมาน” เนื่องจากในบางกรณีอาจไม่จบลงในการยิงนัดแรก แต่ต้องซ้ำชุดที่ 2 หรือชุดที่ 3 ซึ่งในจังหวะก่อนการยิงซ้ำชุดที่ 2 นั้นนักโทษก็มักจะส่งเสียงร้องโอดครวญด้วยความเจ็บปวดทรมาน ตนมองว่าพฤติกรรมสุดทมิฬของไอ้ป๋องสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องถูกส่งไปเผชิญหน้ากับความทรมานในลักษณะนั้น
ในฐานะที่เคยคลุกคลีอยู่ในทีมประหาร ตนเห็นว่าคนประเภทนี้ไม่สมควรเลี้ยงไว้ หากปล่อยให้ติดคุกไป ไม่ว่าจะผ่านไป 10 ปี หรือ 20 ปี และพ้นโทษออกมาก็ไม่มีความสามารถหรือปัญญาที่จะไปทำงานหาเลี้ยงชีพอย่างสุจริตได้อยู่ดี และด้วยสันดานดิบที่ชอบฆ่าคน สุดท้ายเขาก็จะต้องกลับมาก่อเหตุร้ายแรงฆ่าคนซ้ำอีกอย่างแน่นอน
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