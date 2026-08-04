ปชน. แจงปม ธิษะณา ถูกล่วงละเมิด เผยเจ้าตัวไม่ให้เปิดชื่อคนทำ ยันไม่ป้องคนผิด
พรรคประชาชน แจงปม ธิษะณา ถูกล่วงละเมิด เผยเจ้าตัวไม่ให้เปิดชื่อคนทำ แค่แจ้งให้ทราบ ยืนยันพรรคไม่ปกป้องคนผิด
เมื่อวันที่ 3 ส.ค. ที่ผ่านมา พรรคประชาชน โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีอดีต สส. ธิษะณา ชุณหะวัณ เปิดเผยถึงการถูกล่วงละเมิดทางเพศระหว่างดำรงตำแหน่ง สส. พรรคก้าวไกล ว่า
สืบเนื่องจากกรณีที่คุณธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต สส. พรรคประชาชน ได้เปิดเผยต่อสาธารณะว่าเธอถูกละเมิดทางเพศโดย ส.ส. พรรคก้าวไกล (ในขณะนั้น) คนหนึ่ง แต่เธอถูกพรรคบังคับให้เงียบเพราะพรรคเลือกที่จะปกป้องภาพลักษณ์องค์กรมากกว่าผู้ถูกกระทำ นั้น
พรรคประชาชน ขอชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว ดังนี้
1) กรณีที่คุณธิษะณาเล่าว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้น มีผู้บริหารพรรคทราบจริง เนื่องจากคุณธิษะณาได้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวให้พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ซึ่งในขณะนั้นเป็นรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลทราบ พิจารณ์ได้รายงานต่อมาที่ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคในขณะนั้น
เนื่องจากการล่วงละเมิดทางเพศเป็นเรื่องร้ายแรง และพรรคต้องดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้ให้ได้ข้อยุติแล้วมีมาตรการลงโทษหากกระทำผิดจริง อย่างไรก็ตาม คุณธิษะณาในขณะนั้นยืนยันว่า เพียงต้องการแจ้งให้คุณพิจารณ์ทราบว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้น แต่ไม่ต้องการให้พรรคดำเนินการใดๆ ต่อ และไม่ยินยอมเปิดเผยชื่อผู้กระทำ
2) พรรคตระหนักดีว่าผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจำนวนมากมักเผชิญสถานการณ์ยากลำบากหรือมีหลายเหตุผล ที่ทำให้ยังไม่ต้องการที่จะให้เกิดกระบวนการซึ่งอาจทำให้เรื่องนี้เป็นที่รับรู้ต่อบุคคลในวงกว้าง เมื่อคุณธิษะณายืนยันเช่นนี้ และไม่เปิดเผยชื่อผู้กระทำ พรรคก้าวไกลขณะนั้นจึงไม่สามารถดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงจนได้ข้อยุติ
3) ผู้บริหารพรรคก้าวไกล ตลอดจนพรรคประชาชน ยืนยันว่าไม่เคยขอให้คุณธิษะณาเงียบเพื่อปกป้องภาพลักษณ์องค์กร หลายกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ก็ได้มีการสอบสวนและลงโทษผู้กระทำผิดโดยไม่ละเว้น และเปิดเผยต่อสาธารณะมาโดยตลอด
4) ตลอดเวลาที่ผ่านมา พรรคไม่เคยปิดทางการดำเนินการสอบสวนกรณีคุณธิษะณา หากในเวลานี้ คุณธิษะณาพร้อมให้มีการสอบสวน พรรคยินดีและจะดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด โดยจะให้ความเป็นธรรมแก่เธอและลงโทษผู้กระทำผิดอย่างแน่นอน ซึ่งพรรคได้เริ่มดำเนินการเชิญคุณธิษะณาและพยานแวดล้อมที่น่าจะทราบข้อเท็จจริงมาให้ข้อมูลแก่พรรคแล้ว
5) พรรคประชาชนขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่าการล่วงละเมิดทางเพศเป็นความผิดร้ายแรง พรรคไม่มีวัฒนธรรมปกป้องผู้กระทำผิด และพร้อมดำเนินการลงโทษ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายอย่างรอบด้านที่สุด
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