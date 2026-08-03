คุก 5 เดือน ปรับ 1.2 หมื่น หนุ่มหัวร้อน ผลักอก จ่าจักร ฉุนโดนล็อกล้อจอดขาวแดง
จากปรับ 500 บาท สู่โทษหนักปรับ 12,000 บาท คุก 5 เดือน รอลงอาญา 2 ปี หนุ่มหัวร้อน ผลักอก จ่าจักร ตำรวจจราจรไทรน้อย โชว์เมีย ฉุนโดนล็อกล้อ เพราะจอดเส้นขาวแดง
คืบหน้ากรณี จ.ส.ต.บรรณภพ สังข์ไพโรจน์ หรือ “จ่าจักร จราจรไทรน้อย” ผู้บังคับหมู่งานจราจร สภ.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เจ้าของเพจจราจรที่มีคนติดตามจำนวนมาก
เหตุเกิดวันที่ 1 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 08.50 น. หน้าตลาดเอเชีย อำเภอไทรน้อย ขณะจ่าจักรปฏิบัติหน้าที่เวรจราจร พบรถยนต์ 7 ที่นั่งจอดบริเวณป้ายรถเมล์และเส้นขาวแดง ซึ่งเป็นพื้นที่ห้ามจอด
เจ้าหน้าที่จอดรถฝั่งตรงข้ามและเฝ้าดูราว 5 นาที เมื่อรถไม่เคลื่อนย้าย จึงเดินข้ามถนนไปพร้อมเครื่องบังคับล้อ พบเจ้าของรถนั่งอยู่ในรถ ช่วงแรกให้ความร่วมมือดี ไม่มีท่าทีขัดขวาง
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังออกใบสั่ง ภรรยาของเจ้าของรถเดินกลับมาที่รถ จากนั้นเจ้าของรถเริ่มโต้เถียง ตะโกนด่าทอ ดึงใบขับขี่ออกจากมือเจ้าหน้าที่ ผลักอก และท้าทายว่าให้ถอดเครื่องแบบมาต่อยกัน โดยมีประชาชนเข้าห้ามปราม
ต่อมาถอดเครื่องบังคับล้อออกเองทั้งที่ยังมีลูกกุญแจเสียบอยู่ แล้วขว้างเครื่องบังคับล้อกับกุญแจรถของเจ้าหน้าที่ทิ้ง ก่อนขับรถออกไปโดยไม่รับใบสั่ง
ผ่านไปราว 30 นาที ย้อนกลับมาที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งพร้อมชายอีกคน โดยขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาหาเรื่องเจ้าหน้าที่ แต่มีประชาชนเข้าห้ามปราม จึงขี่รถออกไป
วันที่ 2 สิงหาคม เจ้าของรถเข้าพบพนักงานสอบสวนรับทราบข้อกล่าวหา 5 ข้อหา ได้แก่ ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน ดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ ทำลายทรัพย์สินของทางราชการ ขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน และต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
ให้การว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ พนักงานสอบสวนส่งฟ้องศาลแขวงจังหวัดนนทบุรีแล้ว
มีอีกข้อหาที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน คือความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หลังคู่กรณีนำภาพของจ่าจักรไปโพสต์เฟซบุ๊กพร้อมข้อความในลักษณะหมิ่นประมาท รวมเป็น 6 ข้อหา
พ.ต.อ.ณัฏฐ์เดชา ฐานิสภัทราพงศ์ ผกก.สภ.ไทรน้อย ระบุว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายถูกต้องทุกขั้นตอน การแถลงข่าวครั้งนี้เพื่อปกป้องเกียรติและความชอบธรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมชื่นชมจ่าจักรที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีแม้ถูกยั่วยุ
ด้าน พ.ต.ท.ภัคพงศ์ พลมีศักดิ์ สวป.สภ.ไทรน้อย ยืนยันว่าดำเนินคดีตามพยานหลักฐาน ไม่มีเรื่องอิทธิพลหรือการช่วยเหลือบุคคลใด
ส่วนจ่าจักรระบุว่าได้พูดคุยกับผู้ต้องหาเล็กน้อย โดยบอกให้ไปสู้กันในชั้นศาล พร้อมฝากให้ประชาชนเคารพกฎหมายจราจร
ล่าสุด 3 สิงหา มีรายงานว่า หนุ่มหัวร้อน ศาลตัดสินคดีชุดแรก ปรับ 12,000 จำคุก 5 เดือน รอ 2 ปี เหลือคดี พรบ. คอมพิวเตอร์อีกข้อหา ยังไม่ตัดสิน
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