อาลัย “น้องบรีม” พยาบาลสาวอนาคตไกล จากไปกะทันหันด้วยอุบัติเหตุที่ลำพูน
เพื่อนร่วมงานเผยความตั้งใจสุดท้ายของ น้องบรีม อยากย้ายกลับมาทำงานใกล้บ้านเพื่อดูแลลูก ก่อนเกิดเหตุเฉี่ยวชนเสียชีวิต
เกิดเหตุสลดใจขึ้นในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน หลังพยาบาลสาวที่รู้จักกันในชื่อ “น้องบรีม” เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน สร้างความเศร้าสลดให้กับครอบครัวและเพื่อนร่วมงานที่รู้จักกันมาอย่างยาวนาน
อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา บนถนนสายม่วงสามปี-นาทราย อำเภอลี้ หลังรถจักรยานยนต์ที่น้องบรีมขับขี่เกิดเฉี่ยวชนกับรถยนต์ ล่าสุดในวันที่ 3 สิงหาคม ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “ลุง เจมส์ กู้ภัย มีทอง” ได้โพสต์แจ้งข่าวการจากไป พร้อมระบุกำหนดการรับร่างและพิธีบำเพ็ญกุศล โดยหลังแพทย์ดำเนินการชันสูตรร่างเสร็จสิ้น หน่วยกู้ภัยสว่างนครลำพูนได้ให้ความช่วยเหลือเรื่องรถรับส่งและโลงศพ เพื่อนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
เจ้าของโพสต์เชิญชวนผู้ที่รู้จักคุ้นเคยร่วมแสดงความอาลัยและช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมขอให้ดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิที่ดีและได้รับความยุติธรรม นอกจากนี้ยังเล่าถึงความทรงจำว่า ก่อนเกิดเหตุน้องบรีมตั้งใจย้ายกลับมาทำงานใกล้บ้าน เพื่อจะได้มีเวลาดูแลลูกและครอบครัวมากขึ้น
ในมุมมองของเพื่อนร่วมงาน น้องบรีมเป็นคนขยัน มีความรับผิดชอบสูง และพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ แม้ต้องทำงานล่วงเวลาเพื่ออนาคตของลูกก็ไม่เคยบ่นสักครั้ง อีกทั้งยังมีอัธยาศัยดี สร้างรอยยิ้มให้กับคนรอบข้าง จึงเป็นที่รักของทุกคนที่เคยร่วมงานด้วย
สำหรับกำหนดการพิธีสวดอภิธรรมศพคืนแรก จัดขึ้นในวันที่ 3 สิงหาคม เวลา 19.00 น. ณ บ้านแม่หว่างต้นฝาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและเพื่อนฝูงที่มาร่วมส่งน้องบรีมเป็นครั้งสุดท้าย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อาลัย “น้องจูน” พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ รถตกข้างทาง ขณะไปรับผู้ป่วย
- ด่วน! อาจารย์หมอต้น เสียชีวิตแล้ว หลังถูกต่างชาติซิ่งชน สุดยื้อ ผ่าตัดไม่สำเร็จ
- อาลัย จ่าเข้ม วีรบุรุษตาเมือนธม รอดสงคราม โดนกระบะชนดับ หน้าค่ายทหารบุรีรัมย์
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: