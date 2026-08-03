แม่สองพี่น้องรัสเซียเปิดคลิปความทรงจำ เผยลูกหยุดรถเพราะเชื่อ “ไอ้ป๋อง-ไอ้ธง” แต่งชุดตำรวจ
ซารินา นาซีโมวา แม่พี่น้องรัสเซีย ตอบคำถามคาใจผู้ติดตาม พร้อมเผยความรู้สึกต่อบทลงโทษผู้ต้องหาคดีฆ่าไดอานาและโรมัน
ซารินา นาซีโมวา แม่ของนางสาวไดอานาและนายโรมัน นาซิโมวา สองพี่น้องชาวรัสเซียที่เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมในจังหวัดชลบุรี ยังคงสื่อสารกับผู้ติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในคำถามที่ถูกถามมากที่สุดคือ เหตุใดลูกทั้งสองจึงยอมหยุดรถใกล้กลุ่มคนแปลกหน้าในคืนเกิดเหตุ
บัญชีข่าวรัสเซียบน Instagram ชื่อ @new_news_nn รายงานคำตอบของซารินาว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้ไดอานาและโรมันไม่ทันรู้สึกถึงอันตราย เพราะเชื่อว่าบุคคลตรงหน้าคือเจ้าหน้าที่ที่สามารถไว้ใจได้ เธอเชื่อว่าโรมันอาจพยายามปกป้องพี่สาวก่อนถูกใส่กุญแจมือ อย่างไรก็ตาม ส่วนนี้เป็นเพียงความเข้าใจและความเชื่อของผู้เป็นแม่ ไม่ใช่ข้อสรุปที่ตำรวจไทยประกาศอย่างเป็นทางการ ขณะที่ผลการสอบสวนฝั่งไทยมีน้ำหนักไปในทิศทางเดียวกัน โดยรายงานระบุว่าผู้ต้องหารับสารภาพว่าแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ข่มขู่ชิงรถจักรยานยนต์ของสองพี่น้องบริเวณไหล่ทางมอเตอร์เวย์สาย 7 ตำบลห้วยใหญ่ ก่อนพาตัวไปยังจุดเกิดเหตุ
ไดอานาอายุ 22 ปี ส่วนโรมันอายุ 17 ปี ทั้งคู่หายตัวไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา ก่อนเจ้าหน้าที่จะพบรถจักรยานยนต์ของทั้งสองถูกถอดแยกชิ้นส่วนฝังดินไว้ในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง ซารินาอธิบายเพิ่มเติมว่า การขี่รถเล่นหรือออกไปซื้อของช่วงกลางคืนเป็นกิจกรรมที่ลูกทั้งสองคุ้นเคยและเคยกลับบ้านตามปกติเสมอ เธอย้ำว่าไม่มีพ่อแม่คนใดคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดอาชญากรรมเช่นนี้ และหากรู้ล่วงหน้าว่าลูกกำลังตกอยู่ในอันตราย ย่อมไม่มีวันปล่อยให้ออกจากบ้าน
แม่ของสองพี่น้องกล่าวขอบคุณผู้ติดตามทั้งชาวรัสเซียและชาติอื่นที่ส่งกำลังใจมาให้ พร้อมยอมรับว่าบางช่วงแทบไม่เหลือแรงใช้ชีวิต ขณะนี้เธอพยายามผ่านแต่ละวันไปทีละชั่วโมง บางครั้งทีละนาที และยังไม่พร้อมตัดสินใจเรื่องอนาคตว่าจะอยู่ในประเทศไทยต่อหรือเดินทางกลับรัสเซีย ส่วนขั้นตอนต่อไปที่เธอต้องเผชิญคือการยืนยันร่างของลูกทั้งสอง ซึ่งเธอบอกว่าอาจเป็นสิ่งที่หนักที่สุดในชีวิต แต่ต้องการอยู่เคียงข้างลูกจนถึงวาระสุดท้าย
เมื่อผู้ติดตามถามถึงเรื่องโทษประหารชีวิตของผู้ต้องหา ซารินาตอบว่าสำหรับเธอความตายเป็นบทลงโทษที่เบาเกินไป และอยากให้ผู้กระทำผิดมีชีวิตอยู่เพื่อรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำไปตลอดชีวิต
ทั้งนี้คำพูดดังกล่าวสะท้อนความรู้สึกส่วนตัวของแม่ผู้สูญเสียเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเรียกร้องทางกฎหมายหรือผลของคดีที่กำหนดไว้แล้ว เนื่องจากคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและผู้ต้องหาทุกรายยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
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