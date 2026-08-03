วิทยาลัยเทคนิคฯ แจงปมหนุ่มฟิวส์ขาด ทุบเบนซ์หรู เป็นอดีตนศ. วอนอย่าเหมารวม
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม แจงปมหนุ่มฟิวส์ขาด ทุบรถเบนซ์หรู เป็นอดีตนักศึกษา วอนอย่าเหมารวม เป็นการกระทำเฉพาะตัว
จากประเด็นในโลกโซเชียล เมื่อชายรายหนึ่งทุบกระจกรถยนต์หรูหลังถูกบีบแตรใส่ จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ขณะที่ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ออกประกาศเรื่อง ชี้แจงกรณีเหตุการณ์การกระทำให้เกิดความเสียหายต่อรถยนต์ ระบุว่า
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากการกระทำให้เกิดความเสียหายต่อรถยนต์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับอดีตนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม วิทยาลัยฯ ขอชี้แจงว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของบุคคลเป็นการเฉพาะตัว มิใช่การกระทำในนาม ของวิทยาลัยฯ และมิได้เกิดจากนโยบาย คำสั่ง หรือแนวทางการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ แต่อย่างใด
ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ไม่สนับสนุนการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่น หรือส่งผลกระทบ ต่อความสงบเรียบร้อยและภาพลักษณ์ของสถานศึกษา วิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ การเคารพสิทธิและทรัพย์สินของผู้อื่น ตลอดจนการประพฤติตนตามกฎหมายและ ระเบียบของสังคมโดยมุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่าทุกคนเป็นพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบ ต่อสังคม
วิทยาลัยฯ ขอแสดงความเสียใจต่อผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และขอความร่วมมือจาก ทุกฝ่ายในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะการไม่เหมารวมว่าเหตุการณ์ ดังกล่าวเป็นการกระทำของนักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรของวิทยาลัยฯ โดยส่วนรวมเนื่องจากเป็น การกระทำของบุคคลเป็นการเฉพาะตัว
ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการ และระเบียบของทางราชการ เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
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