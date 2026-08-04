ข่าวกีฬาฟุตบอล

ดูบอลสด บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ แอสตัน วิลล่า ลิงก์ถ่ายทอดสด เกมประวัติศาสตร์ ทรู บีจี สเตเดียม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 07:30 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 07:31 น.
ภาพจาก: BG Pratum
ภาพจาก: BG Pratum

ถ่ายทอดสด แอสตัน วิลล่า พบ บีจี ปทุม วันนี้ ช่องไหน

  • แอสตัน วิลล่า VS บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
  • วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2569 เวลา 19.30 น.
  • ณ สนามทรู บีจี สเตเดียม จ.ปทุมธานี
  • ถ่ายทอดสด: Youtube บีจี ปทุม

แอสตัน วิลล่า ยกทัพมาเยือนไทยเพื่อพบกับ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ในเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่น เตะเวลา 19.30 น. ที่สนามทรู บีจี สเตเดียม จังหวัดปทุมธานี เกมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Asia Tour ที่วิลล่าลงแข่งรวม 3 นัด

นี่คือครั้งแรกที่ “เดอะ แรบบิท” ได้เจอทีมจากพรีเมียร์ลีก บัตรเข้าชมขายหมดเกลี้ยงแล้ว

ขบวนของ อูไน เอเมรี่ เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองเมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม เวลา 19.32 น. ด้วยเที่ยวบิน Garuda Indonesia GA8240 โดยมี จอห์น แม็คกินน์ กัปตันทีม, ไทโรน มิงส์, แมตตี้ แคช, วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ, รอสส์ บาร์คลี่ย์ และ เอมิเลียโน่ บวนเดีย ร่วมเดินทาง พร้อมนักเตะใหม่สองรายคือ ชูเอา โกเมส และ อเลฮานโดร การ์นาโช่

วิลล่ามาในสถานะทีมที่กำลังขาขึ้น คว้าแชมป์ยูฟ่า ยูโรปา ลีก ฤดูกาลล่าสุด และจบอันดับ 4 พรีเมียร์ลีกด้วย 65 คะแนน

ฟอร์มปรีซีซั่นยังปนเป ชนะวอลซอลล์ แพ้ปอร์โต้ แพ้เรอัล โซเซียดัด แล้วกลับมาชนะอินโดนีเซีย ออลสตาร์ส ในเกมแรกของทัวร์อาเซียน แต่เอเมรี่คงไม่กังวลกับผลงานมากนัก เพราะขุมกำลังยังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยน

เกมกับบีจี ปทุมฯ คือนัดที่ 5 ของปรีซีซั่น จากนั้นวิลล่าจะบินต่อไปฮ่องกงเพื่อพบบาเยิร์น มิวนิค ในวันศุกร์ ก่อนเจอ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง และ โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค ในโปรแกรมเดือนสิงหาคมที่แน่นเอี้ยด

26 ขุนพลวิลล่าที่มาไทย

สโมสรประกาศรายชื่อชุดลุย Asia Tour อย่างเป็นทางการแล้ว 26 ราย

  • ผู้รักษาประตู : มาร์โก บิโซต์, เจมส์ ไรท์, โอเวน อาเซโมตา
  • กองหลัง : แมตตี้ แคช, วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ, ไทโรน มิงส์, เปา ตอร์เรส, เอียน มาตเซ่น, คอสต้า เนเดลโควิช, ทริสตัน โรว์, ทีเจ แคร์รอลล์, โมดู ซิสเซ่
  • กองกลาง : รอสส์ บาร์คลี่ย์, จอห์น แม็คกินน์, เอมิเลียโน่ บวนเดีย, ชูเอา โกเมส, ลามาเร่ โบการ์ด, บูบาการ์ กามาร่า, จอร์จ เฮมมิงส์
  • กองหน้า : อเลฮานโดร การ์นาโช่, แทมมี่ อับราฮัม, เอวานน์ เกสซองด์, ไบรอัน มัดโจ, อลิสซง เอ็ดเวิร์ด, ลูก้า ลินช์, แบรด เบอร์โรวส์

ชื่อที่แฟนบอลไทยรอดูมากที่สุดคือ การ์นาโช่ ปีกที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีม กับ ชูเอา โกเมส มิดฟิลด์ตัวรับคนใหม่ ส่วน แม็คกินน์ กัปตันทีม, มิงส์, ลินเดอเลิฟ, ตอร์เรส และ กามาร่า คือแกนหลักตัวจริงที่คุ้นหน้าจากพรีเมียร์ลีก

แนวรุกน่าสนใจเป็นพิเศษ เพราะมีทั้ง อับราฮัม, เกสซองด์ และ มัดโจ ดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นในช่วงปรีซีซั่น ให้เอเมรี่เลือกใช้ ขณะที่รายชื่อชุดนี้ไม่ปรากฏชื่อ โอลลี่ วัตกินส์ และ เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ

จำนวนกองหลังถึง 9 คนกับผู้เล่นดาวรุ่งหลายราย สะท้อนว่าเอเมรี่ตั้งใจหมุนเวียนผู้เล่นแบบเต็มที่ในเกมนี้ เพื่อกระจายนาทีลงสนามก่อนโปรแกรมหนักที่รออยู่

ดูบอลสด บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ แอสตัน วิลล่า เกมประวัติศาสตร์ ทรู บีจี สเตเดียม

ฝั่งเจ้าบ้านกับโจทย์หนักหน่วง

บีจี ปทุมฯ อยู่ภายใต้การคุมทีมของ วลาดิเมียร์ วูโจวิช เพิ่งเสร็จสิ้นการเก็บตัวที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาล 2026/27 พร้อมประกาศรายชื่อ 29 นักเตะสำหรับเลกแรก

แนวรุกน่าจะนำโดย โทโมยูกิ โดอิ กองหน้าชาวญี่ปุ่นที่ยิงไป 44 ประตูในสิงคโปร์ พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2024/25 ก่อนย้ายมาเล่นในไทย ส่วน แอชลีย์ คอฟฟีย์ กองหน้าตัวเป้าชาวอังกฤษ เป็นอีกทางเลือก โดยมี สารัช อยู่เย็น ทำหน้าที่กัปตันทีมคุมเกมกลางสนาม เสริมด้วย ชนาธิป สรงกระสินธ์ และ พาตริก กุสตาฟส์สัน

สัญญาณเตือนคือฟอร์มล่าสุด เจ้าบ้านเพิ่งแพ้บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 0-3 ในเกมอุ่นเครื่องนัดก่อน ทำให้แม้วิลล่าจะส่งทีมผสมลงสนาม ก็ยังถือว่าหนักหนาสำหรับเดอะ แรบบิท

พยากรณ์อากาศระบุว่าจะร้อนชื้น มีฝนตกเป็นช่วง อุณหภูมิกลางวันราว 34 องศาเซลเซียส สภาพแบบนี้มักบีบให้ทีมยุโรปเล่นช้าลงและเปลี่ยนตัวถี่กว่าปกติ ซึ่งอาจเปิดช่องให้เจ้าบ้านที่คุ้นเคยกับอากาศมากกว่าได้ลุ้นบ้าง

ลิงก์ถ่ายทอดสด แอสตัน วิลล่า พบ บีจี ปทุม ดูที่ไหน

วิลล่ายืนยันถ่ายทอดสดผ่าน VillaTV และไม่มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ในอังกฤษ ส่วนช่องทางรับชมในไทย ถ่ายทอดสดทางยูทูบ BG Sports

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Tags
ข่าวล่าสุด
เปิดสถิติ นักโทษประหารชีวิต ในประเทศไทย ปี 69 ทั้งหมด 480 คน คดียาเสพติดมากสุด ข่าว

เปิดสถิติ นักโทษประหาร ในประเทศไทย ปี 69 ทั้งหมด 480 คน คดียาเสพติดมากสุด

12 วินาที ที่แล้ว
สั่งยกฟ้อง แอม ไซยาไนด์ คดีที่ 6 ปมวางยาสังหารเพื่อนสนิท ศาลชี้หลักฐานไม่ชัด ข่าว

สั่งยกฟ้อง แอม ไซยาไนด์ คดีที่ 6 ปมวางยาสังหารเพื่อนสนิท ศาลชี้หลักฐานไม่ชัด

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ปิดตำนาน คุณยายเน็ด Spider-Man เสียชีวิตวัย 82 ปี ด้วยโรคหลอดเลือดสมอง

14 นาที ที่แล้ว
จั๊กจั่น หลั่งน้ำตา เปิดใจครั้งแรกเบื้องหลังร่วมงานเรียลลิตี้ดัง ประสาทเสียจนต้องพบ &#039;จิตแพทย์&#039; บันเทิง

จั๊กจั่น หลั่งน้ำตา เปิดใจครั้งแรกเบื้องหลังร่วมงานเรียลลิตี้ดัง ประสาทเสียจนต้องพบ ‘จิตแพทย์’

21 นาที ที่แล้ว
รพ.สารภี งัดไทม์ไลน์วงจรปิดโต้ใช้เวลาเตรียมเปลไม่ถึง 2 นาที ข่าว

รพ.สารภี แจงดราม่า ปล่อยคนไข้ฉุกเฉินชักเกร็ง กางไทม์ไลน์ ใช้เวลาไม่ถึง 2 นาที

41 นาที ที่แล้ว
หนุ่มวินเถื่อนห้าวจัด ดักซัดลุงขับวินขณะส่งผูู้โดยสาร กลางแยกจนรถล้ม แถมเตะซ้ำ ข่าว

หนุ่มวินเถื่อนห้าวจัด ดักซัดลุงขับวินขณะส่งผู้โดยสาร กลางแยกจนรถล้ม แถมเตะซ้ำ

49 นาที ที่แล้ว
แม่ร้องสื่อ ลูกชาย ป.2 ผวาไม่กล้าไปเรียน หลังถูกครูดึงหูจนเลือดซิบ ครูสารภาพพลั้งมือ เหตุถามแล้วไม่ตอบ ข่าว

แม่ร้องสื่อ ลูกชาย ป.2 ผวาไม่กล้าไปเรียน หลังถูกครูดึงหูจนเลือดซิบ ครูสารภาพพลั้งมือ เหตุถามแล้วไม่ตอบ

55 นาที ที่แล้ว
เริ่มแล้ว ค้างค่าปรับใบสั่ง ต่อภาษีได้ แต่ไม่ได้ป้ายภาษีตัวจริง ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 69 เศรษฐกิจ

เริ่มแล้ว ค้างค่าปรับใบสั่ง ต่อภาษีได้ แต่ไม่ได้ป้ายภาษีตัวจริง ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 69

57 นาที ที่แล้ว
ยูทูบเบอร์เมกัน โบกมือลาไทย หลังอยู่นาน 6 ปี ชำแหละ 4 ข้อเสีย จนต้องย้ายไปเวียดนาม ข่าว

ยูทูบเบอร์เมกัน โบกมือลาไทย หลังอยู่นาน 6 ปี ชำแหละ 4 ข้อเสีย จนต้องย้ายไปเวียดนาม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย โพสต์ตรง ๆ ถึง ฟิล์ม รัฐภูมิ ปฏิเสธทุกข้อหา แจงเงิน 25 ล้านมาจากไหน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ เฝ้าไม่ห่างหลัง คุณแม่ ออกซิเจนต่ำ-มีไข้ ต้องแอดมิตรพ. ชาวเน็ตร่วมส่งกำลังใจ ข่าว

แพรรี่ เฝ้าไม่ห่างหลัง คุณแม่ ออกซิเจนต่ำ-มีไข้ ต้องแอดมิตรพ. ชาวเน็ตร่วมส่งกำลังใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปนาทีโดรนพุ่งเสียบชายหาดรัสเซีย ดับคาที่ 7 ศพ เจ็บอีกกว่า 40 คน ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีโดรนพุ่งเสียบชายหาดรัสเซีย ดับคาที่ 7 ศพ เจ็บอีกกว่า 40 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

คุก 3 ปี อดีตทนาย เบนซ์ เรซซิ่ง หนีฟังคำพิพากษา คดีฟ้องเท็จ แม่เบนซ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เตรียมส่งร่าง ฮลุน โซโล่ ชันสูตรเมื่อถึงไทย เพื่อความโปร่งใส ก่อนบำเพ็ญกุศล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธิษะณา สวนกลับ ปชน. ซัดระบบคุ้มครองบกพร่อง ทำให้อับอาย รู้สึกไม่ปลอดภัย ข่าวการเมือง

ธิษะณา สวนกลับ ปชน. ซัดระบบคุ้มครองบกพร่อง ทำให้อับอาย รู้สึกไม่ปลอดภัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางคะแนน อาเซียน คัพ 2026 เวียดนามจ่าฝูง ไทยนำ รอชี้ชะตารอบตัดเชือก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ปชน. ยื่นสอบงบ บังเกอร์ชายแดนจันทบุรี-ตราด ใช้ไม้ค้ำยัน อนุมัติหลังละ 5 หมื่น ทำจริง 3.5 หมื่น ข่าวการเมือง

สส.ปชน. ยื่นสอบงบ บังเกอร์ชายแดนจันทบุรี-ตราด ใช้ไม้ค้ำยัน หลังละ 5 หมื่น ทำจริง 3.5 หมื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย ข้อมูลทะเบียนรถ หลุดสาธารณะ หวั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้หลอกเงิน ข่าว

เตือนภัย ข้อมูลทะเบียนรถ หลุดสาธารณะ หวั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้หลอกเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยุทธ บางขวาง ชี้ ป๋อง-ธงต้องได้รับการประหาร ข่าว

ยุทธ บางขวาง เสียดายไม่ได้หิ้ว ป๋อง-ธง ไปยิงเป้า ให้รู้สึกกลัวเหมือนเหยื่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานเข้า! ราอูล โรชา บอสใหญ่ Miss Universe โดนหมายจับใบที่ 2 เอี่ยวคดีฟอกเงิน บันเทิง

งานเข้า! ราอูล โรชา บอสใหญ่ Miss Universe โดนหมายจับใบที่ 2 เอี่ยวคดีฟอกเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยแฉกลางเฟซบุ๊ก อ้างถูกผู้โดยสารชายชาวปากีสถานลวนลามบนเครื่อง Fly Dubai ข่าว

สาวไทยแฉ ถูกผู้โดยสารชายชาวปากีสถาน ลวนลามบนเครื่อง Fly Dubai

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 โจ๋ขอนแก่น ฉุดสาวกลางสวนสาธารณะ หวังข่มขืน แจ้งความเท็จกลบเกลื่อน แต่ไม่รอด ข่าวอาชญากรรม

2 โจ๋ขอนแก่น ฉุดสาวกลางสวนสาธารณะ หวังข่มขืน แจ้งความเท็จกลบเกลื่อน แต่ไม่รอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต่อยกลางโรงหนัง Spider-Man ภาคใหม่ วัยรุ่นเปิดยำทีน ฉุนสปอยล์หนังข้างหู บันเทิง

ต่อยกลางโรงหนัง Spider-Man ภาคใหม่ วัยรุ่นเปิดยำทีน ฉุนสปอยล์หนังข้างหู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปชน. แจงปม &quot;ธิษะณา&quot; ถูกล่วงละเมิด เผยเจ้าตัวไม่ให้เปิดชื่อคนทำ ยันไม่ป้องคนผิด ข่าวการเมือง

ปชน. แจงปม ธิษะณา ถูกล่วงละเมิด เผยเจ้าตัวไม่ให้เปิดชื่อคนทำ ยันไม่ป้องคนผิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉุดหญิงวัย 39 ปี หวังพาเข้าห้องน้ำตู้ยามบึงสวาง ขอนแก่น ตำรวจรวบ 2 หนุ่มทันควัน ข่าวอาชญากรรม

คลิปวินาที 2 หนุ่มฉุดหญิงวัย 39 ปี อ้างเมา หวังพาเข้าห้องน้ำตู้ยามบึงสวาง ขอนแก่น ตร.รวบทันควัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ส.ค. 2569 07:30 น.| อัปเดต: 04 ส.ค. 2569 07:31 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com
Back to top button