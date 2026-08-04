ดูบอลสด บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ แอสตัน วิลล่า ลิงก์ถ่ายทอดสด เกมประวัติศาสตร์ ทรู บีจี สเตเดียม

ถ่ายทอดสด แอสตัน วิลล่า พบ บีจี ปทุม วันนี้ ช่องไหน
- แอสตัน วิลล่า VS บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
- วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2569 เวลา 19.30 น.
- ณ สนามทรู บีจี สเตเดียม จ.ปทุมธานี
- ถ่ายทอดสด: Youtube บีจี ปทุม
แอสตัน วิลล่า ยกทัพมาเยือนไทยเพื่อพบกับ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ในเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่น เตะเวลา 19.30 น. ที่สนามทรู บีจี สเตเดียม จังหวัดปทุมธานี เกมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Asia Tour ที่วิลล่าลงแข่งรวม 3 นัด
นี่คือครั้งแรกที่ “เดอะ แรบบิท” ได้เจอทีมจากพรีเมียร์ลีก บัตรเข้าชมขายหมดเกลี้ยงแล้ว
ขบวนของ อูไน เอเมรี่ เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองเมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม เวลา 19.32 น. ด้วยเที่ยวบิน Garuda Indonesia GA8240 โดยมี จอห์น แม็คกินน์ กัปตันทีม, ไทโรน มิงส์, แมตตี้ แคช, วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ, รอสส์ บาร์คลี่ย์ และ เอมิเลียโน่ บวนเดีย ร่วมเดินทาง พร้อมนักเตะใหม่สองรายคือ ชูเอา โกเมส และ อเลฮานโดร การ์นาโช่
วิลล่ามาในสถานะทีมที่กำลังขาขึ้น คว้าแชมป์ยูฟ่า ยูโรปา ลีก ฤดูกาลล่าสุด และจบอันดับ 4 พรีเมียร์ลีกด้วย 65 คะแนน
ฟอร์มปรีซีซั่นยังปนเป ชนะวอลซอลล์ แพ้ปอร์โต้ แพ้เรอัล โซเซียดัด แล้วกลับมาชนะอินโดนีเซีย ออลสตาร์ส ในเกมแรกของทัวร์อาเซียน แต่เอเมรี่คงไม่กังวลกับผลงานมากนัก เพราะขุมกำลังยังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยน
เกมกับบีจี ปทุมฯ คือนัดที่ 5 ของปรีซีซั่น จากนั้นวิลล่าจะบินต่อไปฮ่องกงเพื่อพบบาเยิร์น มิวนิค ในวันศุกร์ ก่อนเจอ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง และ โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค ในโปรแกรมเดือนสิงหาคมที่แน่นเอี้ยด
26 ขุนพลวิลล่าที่มาไทย
สโมสรประกาศรายชื่อชุดลุย Asia Tour อย่างเป็นทางการแล้ว 26 ราย
- ผู้รักษาประตู : มาร์โก บิโซต์, เจมส์ ไรท์, โอเวน อาเซโมตา
- กองหลัง : แมตตี้ แคช, วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ, ไทโรน มิงส์, เปา ตอร์เรส, เอียน มาตเซ่น, คอสต้า เนเดลโควิช, ทริสตัน โรว์, ทีเจ แคร์รอลล์, โมดู ซิสเซ่
- กองกลาง : รอสส์ บาร์คลี่ย์, จอห์น แม็คกินน์, เอมิเลียโน่ บวนเดีย, ชูเอา โกเมส, ลามาเร่ โบการ์ด, บูบาการ์ กามาร่า, จอร์จ เฮมมิงส์
- กองหน้า : อเลฮานโดร การ์นาโช่, แทมมี่ อับราฮัม, เอวานน์ เกสซองด์, ไบรอัน มัดโจ, อลิสซง เอ็ดเวิร์ด, ลูก้า ลินช์, แบรด เบอร์โรวส์
ชื่อที่แฟนบอลไทยรอดูมากที่สุดคือ การ์นาโช่ ปีกที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีม กับ ชูเอา โกเมส มิดฟิลด์ตัวรับคนใหม่ ส่วน แม็คกินน์ กัปตันทีม, มิงส์, ลินเดอเลิฟ, ตอร์เรส และ กามาร่า คือแกนหลักตัวจริงที่คุ้นหน้าจากพรีเมียร์ลีก
แนวรุกน่าสนใจเป็นพิเศษ เพราะมีทั้ง อับราฮัม, เกสซองด์ และ มัดโจ ดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นในช่วงปรีซีซั่น ให้เอเมรี่เลือกใช้ ขณะที่รายชื่อชุดนี้ไม่ปรากฏชื่อ โอลลี่ วัตกินส์ และ เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ
จำนวนกองหลังถึง 9 คนกับผู้เล่นดาวรุ่งหลายราย สะท้อนว่าเอเมรี่ตั้งใจหมุนเวียนผู้เล่นแบบเต็มที่ในเกมนี้ เพื่อกระจายนาทีลงสนามก่อนโปรแกรมหนักที่รออยู่
ฝั่งเจ้าบ้านกับโจทย์หนักหน่วง
บีจี ปทุมฯ อยู่ภายใต้การคุมทีมของ วลาดิเมียร์ วูโจวิช เพิ่งเสร็จสิ้นการเก็บตัวที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาล 2026/27 พร้อมประกาศรายชื่อ 29 นักเตะสำหรับเลกแรก
แนวรุกน่าจะนำโดย โทโมยูกิ โดอิ กองหน้าชาวญี่ปุ่นที่ยิงไป 44 ประตูในสิงคโปร์ พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2024/25 ก่อนย้ายมาเล่นในไทย ส่วน แอชลีย์ คอฟฟีย์ กองหน้าตัวเป้าชาวอังกฤษ เป็นอีกทางเลือก โดยมี สารัช อยู่เย็น ทำหน้าที่กัปตันทีมคุมเกมกลางสนาม เสริมด้วย ชนาธิป สรงกระสินธ์ และ พาตริก กุสตาฟส์สัน
สัญญาณเตือนคือฟอร์มล่าสุด เจ้าบ้านเพิ่งแพ้บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 0-3 ในเกมอุ่นเครื่องนัดก่อน ทำให้แม้วิลล่าจะส่งทีมผสมลงสนาม ก็ยังถือว่าหนักหนาสำหรับเดอะ แรบบิท
พยากรณ์อากาศระบุว่าจะร้อนชื้น มีฝนตกเป็นช่วง อุณหภูมิกลางวันราว 34 องศาเซลเซียส สภาพแบบนี้มักบีบให้ทีมยุโรปเล่นช้าลงและเปลี่ยนตัวถี่กว่าปกติ ซึ่งอาจเปิดช่องให้เจ้าบ้านที่คุ้นเคยกับอากาศมากกว่าได้ลุ้นบ้าง
ลิงก์ถ่ายทอดสด แอสตัน วิลล่า พบ บีจี ปทุม ดูที่ไหน
วิลล่ายืนยันถ่ายทอดสดผ่าน VillaTV และไม่มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ในอังกฤษ ส่วนช่องทางรับชมในไทย ถ่ายทอดสดทางยูทูบ BG Sports
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