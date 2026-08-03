ข่าวข่าวอาชญากรรม

ด่วน! ผบ.ตร.สั่งเช็กมือถือตำรวจ ถูกพาดพิงคดียา หลังเมีย “ป๋อง” แฉกลางโหนกระแส

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 17:06 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 17:54 น.
ด่วน! ผบ.ตร.สั่งเช็กมือถือตำรวจ พาดพิงคดียา หลังเมีย "ป๋อง" แฉกลางโหนกระแส

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ สั่งตรวจสอบด่วน มือถือตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ ถูกพาดพิงคดียา หลังเมีย “ป๋อง” แฉกลางโหนกระแส ลั่นพบมูลฟันไม่เลี้ยงทั้งวินัยและอาญา ไม่ปกป้องตำรวจทำผิด

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งการด่วนให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังภรรยาของผู้ต้องหารายหนึ่งในคดีฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียที่จังหวัดชลบุรี ออกรายการโหนกระแส กล่าวหาว่าผู้ต้องหาเคยพาไปรับยาเสพติดจากตำรวจนายหนึ่งใน สภ.ห้วยใหญ่ พร้อมอ้างคำพูดของฝ่ายนั้นว่าจะซื้อทองให้เมียใส่เมื่อขายของหมด ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ผบ.ตร.สั่งให้เร่งรัดติดตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสื่อว่ามีมูลความจริงหรือไม่ หากพบว่ามีมูลให้ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยและอาญา และให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีรายงานผลกลับมาโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องย้ำว่าคำกล่าวหาเรื่องความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังเป็นเพียงคำกล่าวอ้างของภรรยาผู้ต้องหาผ่านสื่อ ยังไม่มีการพิสูจน์ยืนยันข้อเท็จจริง ขณะที่ก่อนหน้านี้ตำรวจชลบุรีเคยยืนยันหนักแน่นว่าผู้ต้องหาทั้ง 4 คนในคดีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุเพิ่มเติมว่า ได้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของตำรวจนายที่ถูกกล่าวหา นำโทรศัพท์มือถือมาตรวจสอบโดยด่วนเพื่อหาพยานหลักฐานประกอบ หากพบหลักฐานชัดเจนจะดำเนินคดีตามกรอบกฎหมายทันที และหากตรวจสอบพบว่ามีนายตำรวจรายอื่นเกี่ยวข้องเพิ่มเติมก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเช่นเดียวกัน

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ภาพจาก : Drama-addict

โฆษก ตร.ยืนยันว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ปกป้องเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดลักษณะนี้อย่างเด็ดขาด และจะรายงานความคืบหน้าของผลการตรวจสอบให้ ผบ.ตร.และประชาชนทราบต่อไป

คดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของคดีฆาตกรรมสองพี่น้องชาวรัสเซียและคดีฆ่ายกครัว 3 ศพที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลของตำรวจภูธรภาค 2 ในขณะนี้ ยังต้องติดตามว่าผลการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของตำรวจที่ถูกพาดพิงจะออกมาอย่างไร และหากพบมูลความผิดจริง จะมีการดำเนินคดีในขั้นตอนใดต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ทำไมคนไม่เขยิบเข้าด้านในตู้ BTS ปล่อยให้แน่นแค่หน้าประตูจนคนข้างนอกขึ้นไม่ได้ ข่าว

ทำไมคนไม่เขยิบเข้าด้านในตู้รถไฟฟ้า? ยืนขวางประตู ข้างในโล่งแต่ขึ้นไม่ได้

12 วินาที ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 3/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 3/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

44 นาที ที่แล้ว
อาลัย &quot;น้องบรีม&quot; พยาบาลสาวอนาคตไกล จากไปกะทันหันด้วยอุบัติเหตุที่ลำพูน ข่าว

อาลัย “น้องบรีม” พยาบาลสาวอนาคตไกล จากไปกะทันหันด้วยอุบัติเหตุที่ลำพูน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แม่สองพี่น้องรัสเซียเปิดคลิปความทรงจำ เผยลูกหยุดรถเพราะเชื่อ “ไอ้ป๋อง-ไอ้ธง” แต่งชุดตำรวจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิทยาลัยเทคนิคฯ แจงปมหนุ่มฟิวส์ขาด ทุบเบนซ์หรู เป็นอดีตนศ. วอนอย่าเหมารวม ข่าว

วิทยาลัยเทคนิคฯ แจงปมหนุ่มฟิวส์ขาด ทุบเบนซ์หรู เป็นอดีตนศ. วอนอย่าเหมารวม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกือบไม่รอด! สาวพักพูลวิลล่า โดนไฟดูดขณะลงอ่างจากุซซี่ เจ้าของปัดรับผิดชอบ ข่าว

เกือบไม่รอด! สาวพักพูลวิลล่า โดนไฟดูดขณะลงอ่างจากุซซี่ เจ้าของปัดรับผิดชอบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ผบ.ตร.สั่งเช็กมือถือตำรวจ พาดพิงคดียา หลังเมีย &quot;ป๋อง&quot; แฉกลางโหนกระแส ข่าว

ด่วน! ผบ.ตร.สั่งเช็กมือถือตำรวจ ถูกพาดพิงคดียา หลังเมีย “ป๋อง” แฉกลางโหนกระแส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ฟลุ๊ค&quot; ร้องไห้กลัวประหาร เปิดปากเพิ่มคดีฆ่ายกครัว 3 ศพ อ้าง &quot;ป๋อง&quot; บังคับ ข่าว

“ฟลุ๊ค” ร้องไห้กลัวประหาร เปิดปากเพิ่มคดีฆ่ายกครัว 3 ศพ อ้าง “ป๋อง” บังคับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; เผย ผบ.ตร. รับเคสเหยื่อสาว &quot;ไอ้ป๋อง&quot; ลั่นเกิดอะไรขึ้น ตร.คนนั้นต้องรับผิดชอบ ข่าว

“หนุ่ม กรรชัย” เผย ผบ.ตร. รับเคสเหยื่อสาว “ไอ้ป๋อง” ลั่นเกิดอะไรขึ้น ตร.คนนั้นต้องรับผิดชอบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บริษัทรับ สั่งให้พนักงาน 2 คนกลับเข้าไปเก็บเงิน ก่อนห้าง Aeon ถล่ม เสียชีวิตทั้งคู่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉยับกลางโหนกระแส เหยื่อ &quot;ไอ้ป๋อง&quot; เปิดโปงอำนาจมืด สั่งลบประวัติอาชญากรรมปี 61 ข่าว

แฉยับกลางโหนกระแส เหยื่อ “ไอ้ป๋อง” เปิดโปงอำนาจมืด สั่งลบประวัติอาชญากรรมปี 61

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นสาวอินเดียถูกฆ่าข่มขืน ใบหน้าถูกทุบจนเละ เจอแท่งสอดในอวัยวะเพศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โหดมาก! เหยื่อสาวเล่า ไอ้ป๋อง ล็อกกุญแจมือขืนใจ เปิดคลิปซ้อมคนให้ดู ขู่ไม่ให้แจ้งตำรวจ ข่าว

โหดมาก! เหยื่อสาวเล่า ไอ้ป๋อง ลวงขืนใจตั้งแต่ 14 เปิดคลิปซ้อมคนให้ดู ขู่ไม่ให้แจ้งตำรวจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เนวิน” เคลื่อนไหวแล้ว ดราม่าใส่กางเกงขาสั้น แต่งแบบนี้มา 10 ปีแล้ว ไม่มีใครท้วง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แขกรับเชิญโหนกระแสแฉ ป๋องพายาบ้าถุงใหญ่มาขาย อ้างมีตำรวจหนุนหลัง ขู่ห้ามแจ้งความ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉ ป๋อง 5 ศพ ฉุดเหยื่ออายุ 14 ใส่กุญแจมือข่มขืน 4 เดือน นรกบนดิน ข่าวอาชญากรรม

แฉ ป๋อง 5 ศพ ฉุดเหยื่ออายุ 14 ใส่กุญแจมือข่มขืน 4 เดือน นรกบนดิน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มหัวร้อน โพสต์แจง ยอมรับผิดถุยน้ำลาย-ทุบกระจกเบนซ์หรู พร้อมรับโทษกฎหมาย ข่าว

หนุ่มหัวร้อน โพสต์แจง ยอมรับผิดถุยน้ำลาย-ทุบกระจกเบนซ์หรู พร้อมรับโทษกฎหมาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอแทน&quot; สานฝัน &quot;นาซาตาลา&quot; เด็กหนุ่มอัฟกัน ขอส่งเรียนแพทย์แทน &quot;ฮลุน โซโล่&quot; ข่าว

“หมอแทน” สานฝัน “นาซาตาลา” เด็กหนุ่มอัฟกัน ขอส่งเรียนแพทย์แทน “ฮลุน โซโล่”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พี่ชาย “ฮลุน โซโล่” ยืนยันยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต คาดมีอัปเดตเพิ่มเติมในวันนี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม. เปิดงบปี 70 วงเงิน 9.3 หมื่นล้าน แบกค่าเดินรถ BTS - ดอกเบี้ยสายสีเขียว 6 พันล้าน ข่าวการเมือง

กทม. เปิดงบปี 70 วงเงิน 9.3 หมื่นล้าน แบกค่าเดินรถ BTS – ดอกเบี้ยสายสีเขียว 6 พันล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รัฐบาลเมียน ปล่อยภาพ “อองซาน ซูจี” พบผู้แทนสภากาชาดสากล สยบลือเสียชีวิต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กวิธีซื้อ บัตรวอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เปิดขายแล้ว ราคา 100 บาท ข่าวกีฬา

วิธีซื้อบัตรวอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เปิดขายแล้ว ราคา 100 บาท

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แก้วตา” ทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่ ถูก “พรรคก้าวไกล” ขอให้เงียบ หลังโดนคุกคามทางเพศ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หอพักโหด เก็บค่าเพื่อนมานอน 1 คืน 300 แถมค่าไฟหน่วยละ 8 บาท ส่อขัดกฎหมาย สคบ.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มหัวร้อน งานเข้า ทุบเบนซ์หรูรุ่นลิมิเต็ด ฉุนถูกบีบแตร ตำรวจ ออกหมายเรียกแล้ว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 17:06 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 17:54 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหวยลาว งวด 3/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว งวด 3/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

เผยแพร่: 3 สิงหาคม 2569
เกือบไม่รอด! สาวพักพูลวิลล่า โดนไฟดูดขณะลงอ่างจากุซซี่ เจ้าของปัดรับผิดชอบ

เกือบไม่รอด! สาวพักพูลวิลล่า โดนไฟดูดขณะลงอ่างจากุซซี่ เจ้าของปัดรับผิดชอบ

เผยแพร่: 3 สิงหาคม 2569
&quot;ฟลุ๊ค&quot; ร้องไห้กลัวประหาร เปิดปากเพิ่มคดีฆ่ายกครัว 3 ศพ อ้าง &quot;ป๋อง&quot; บังคับ

“ฟลุ๊ค” ร้องไห้กลัวประหาร เปิดปากเพิ่มคดีฆ่ายกครัว 3 ศพ อ้าง “ป๋อง” บังคับ

เผยแพร่: 3 สิงหาคม 2569
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; เผย ผบ.ตร. รับเคสเหยื่อสาว &quot;ไอ้ป๋อง&quot; ลั่นเกิดอะไรขึ้น ตร.คนนั้นต้องรับผิดชอบ

“หนุ่ม กรรชัย” เผย ผบ.ตร. รับเคสเหยื่อสาว “ไอ้ป๋อง” ลั่นเกิดอะไรขึ้น ตร.คนนั้นต้องรับผิดชอบ

เผยแพร่: 3 สิงหาคม 2569
Back to top button