ด่วน! ผบ.ตร.สั่งเช็กมือถือตำรวจ ถูกพาดพิงคดียา หลังเมีย “ป๋อง” แฉกลางโหนกระแส
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ สั่งตรวจสอบด่วน มือถือตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ ถูกพาดพิงคดียา หลังเมีย “ป๋อง” แฉกลางโหนกระแส ลั่นพบมูลฟันไม่เลี้ยงทั้งวินัยและอาญา ไม่ปกป้องตำรวจทำผิด
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งการด่วนให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังภรรยาของผู้ต้องหารายหนึ่งในคดีฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียที่จังหวัดชลบุรี ออกรายการโหนกระแส กล่าวหาว่าผู้ต้องหาเคยพาไปรับยาเสพติดจากตำรวจนายหนึ่งใน สภ.ห้วยใหญ่ พร้อมอ้างคำพูดของฝ่ายนั้นว่าจะซื้อทองให้เมียใส่เมื่อขายของหมด ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ผบ.ตร.สั่งให้เร่งรัดติดตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสื่อว่ามีมูลความจริงหรือไม่ หากพบว่ามีมูลให้ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยและอาญา และให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีรายงานผลกลับมาโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องย้ำว่าคำกล่าวหาเรื่องความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังเป็นเพียงคำกล่าวอ้างของภรรยาผู้ต้องหาผ่านสื่อ ยังไม่มีการพิสูจน์ยืนยันข้อเท็จจริง ขณะที่ก่อนหน้านี้ตำรวจชลบุรีเคยยืนยันหนักแน่นว่าผู้ต้องหาทั้ง 4 คนในคดีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุเพิ่มเติมว่า ได้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของตำรวจนายที่ถูกกล่าวหา นำโทรศัพท์มือถือมาตรวจสอบโดยด่วนเพื่อหาพยานหลักฐานประกอบ หากพบหลักฐานชัดเจนจะดำเนินคดีตามกรอบกฎหมายทันที และหากตรวจสอบพบว่ามีนายตำรวจรายอื่นเกี่ยวข้องเพิ่มเติมก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเช่นเดียวกัน
โฆษก ตร.ยืนยันว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ปกป้องเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดลักษณะนี้อย่างเด็ดขาด และจะรายงานความคืบหน้าของผลการตรวจสอบให้ ผบ.ตร.และประชาชนทราบต่อไป
คดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของคดีฆาตกรรมสองพี่น้องชาวรัสเซียและคดีฆ่ายกครัว 3 ศพที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลของตำรวจภูธรภาค 2 ในขณะนี้ ยังต้องติดตามว่าผลการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของตำรวจที่ถูกพาดพิงจะออกมาอย่างไร และหากพบมูลความผิดจริง จะมีการดำเนินคดีในขั้นตอนใดต่อไป
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