“ฟลุ๊ค” ร้องไห้กลัวประหาร เปิดปากเพิ่มคดีฆ่ายกครัว 3 ศพ อ้าง “ป๋อง” บังคับ
ฟลุ๊ค ผู้ต้องหาวัย 24 ปี ให้การเพิ่มเติมกับตำรวจชลบุรี อ้างถูก “ป๋อง” บังคับพาไปในที่เกิดเหตุ ไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะมีการฆาตกรรม
นายชัชนันท์ หรือ ฟลุ๊ค อายุ 24 ปี หนึ่งในผู้ต้องหาคดีฆ่ายกครัวครอบครัวคนไทย 3 ศพ ถูกเบิกตัวจากเรือนจำมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่ สภ.นาจอมเทียน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา โดย พ.ต.อ.ภาสกร ไพจิตต์ ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เป็นผู้สอบปากคำ ใช้เวลาราว 1 ชั่วโมง หลังพนักงานสอบสวนขออนุญาตศาลจังหวัดพัทยาเบิกตัวมา เนื่องจากยังมีประเด็นต้องขยายผลเพิ่มเติม
การสอบสวนครั้งนี้มีนายสุขสันต์ มิสสาจันทร์ ประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยา เข้าร่วมรับฟังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 โดยฟลุ๊คเป็นฝ่ายแสดงความประสงค์ขอให้การเพิ่มเติมด้วยตนเอง ระหว่างการสอบสวนฟลุ๊คมีอาการเครียดและร้องไห้หลายครั้ง พร้อมให้ข้อมูลบางส่วนที่พนักงานสอบสวนเห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี อย่างไรก็ตาม รายละเอียดในสำนวนยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผล
จากคำให้การ ฟลุ๊คยืนยันว่ารับรู้และเกี่ยวข้องเฉพาะคดีฆาตกรรมครอบครัวคนไทย 3 รายเท่านั้น ส่วนคดีสองพี่น้องชาวรัสเซียและกระแสข่าวผู้เสียชีวิตรายอื่นเพิ่มเติม ผู้ต้องหาปฏิเสธว่าไม่ทราบและไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทนายความเปิดเผยว่าฟลุ๊คอ้างว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องเกิดจากถูกบังคับ แต่ประเด็นนี้ยังเป็นเพียงคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหา ตำรวจจะต้องตรวจสอบกับพยานบุคคลและพยานหลักฐานอื่นประกอบก่อนสรุปข้อเท็จจริง เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และอยู่ระหว่างพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพย์สินและพฤติการณ์หลังเกิดเหตุ
นายสุขสันต์เปิดเผยว่า ระหว่างการสอบสวนฟลุ๊คร้องไห้และบอกว่าไม่ต้องการได้รับโทษประหารชีวิต ซึ่งทนายความได้อธิบายให้ทราบว่าการรับสารภาพอาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี แต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการลดโทษโดยอัตโนมัติ เนื่องจากศาลจะพิจารณาจากพยานหลักฐานทั้งหมดในสำนวน ก่อนเจ้าหน้าที่นำตัวฟลุ๊คกลับไปควบคุมยังเรือนจำพิเศษพัทยาตามหมายขัง
ระหว่างขึ้นรถควบคุมตัว ฟลุ๊คให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพิ่มเติมว่า ตนถูกหลอกให้เดินทางไปในที่เกิดเหตุ โดยเข้าใจเพียงว่าจะไปช่วยควบคุมตัวบุคคลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้น และทราบตั้งแต่แรกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริง ส่วนสาเหตุที่ไม่แจ้งตำรวจหลังเกิดเหตุ ฟลุ๊คระบุว่าเกรงจะถูกทำร้ายหรือฆ่าปิดปาก เนื่องจากผู้ก่อเหตุรู้จักทั้งตัวเองและครอบครัว ฟลุ๊คกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าหากทราบล่วงหน้าจะไม่ร่วมเดินทางไปด้วย แต่เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าใครเป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียชีวิต ผู้ต้องหาไม่ได้ตอบคำถามก่อนถูกนำตัวกลับเรือนจำ
ทั้งนี้ ต้องย้ำว่าคำกล่าวอ้างของฟลุ๊คเรื่องถูกบังคับยังไม่ผ่านการพิสูจน์ และคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผล ผู้ต้องหาทุกรายในคดีถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
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