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“หนุ่ม กรรชัย” เผย ผบ.ตร. รับเคสเหยื่อสาว “ไอ้ป๋อง” ลั่นเกิดอะไรขึ้น ตร.คนนั้นต้องรับผิดชอบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 16:11 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 16:11 น.
"หนุ่ม กรรชัย" เผย ผบ.ตร. รับเคสเหยื่อสาว "ไอ้ป๋อง" ลั่นเกิดอะไรขึ้น ตร.คนนั้นต้องรับผิดชอบ

“หนุ่ม กรรชัย” เผย ผบ.ตร. รับเคสเหยื่อสาว “ไอ้ป๋อง” และประสานคุ้มครองพยานแล้ว ลั่นเกิดอะไรขึ้น ตำรวจลูกพี่คนนั้นต้องรับผิดชอบ

จากกรณี “ไอป๋อง” ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมสองพี่น้องชาวรัสเซียหลังหายตัวไปในเมืองพัทยา โดยหนึ่งในเหยื่อได้อ้างว่า ไอป๋อง มีลูกพี่เป็นข้าราชการตำรวจ ในพื้นที่ห้วยใหญ่คอยเป็นสายข่าวและเป็นลูกน้องรับใช้ก่อนถูกจับกุมและเข้าเรือนจำ

คุณเอ หนึ่งในเหยื่อของผู้ก่อเหตุ ได้เปิดเผยในรายการ โหนกระแส ช่วงหนึ่งว่า นายป๋อง พาตนไปหาบุคคลหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นลูกพี่ จากนั้นพาตนไปเอายาบ้าในพื้นที่เนินทราย ซึ่งตนจำรายละเอียดหน้าไม่ค่อยได้เนื่องจากเป็นเรื่องที่ผ่านมานาน

ต่อมาทั้งนายป๋องกับตำรวจที่อ้างว่าเป็นลูกพี่พูดคุยกัน ด้านลูกพี่ยื่นยาให้พร้อมกับมองตนแล้วถามว่า “คนนี้คือใคร พามาทำไม เดี๋ยวนี้ไว้ใจจนกล้าพาคนอื่นมาด้วยเหรอ” นายป๋องตอบกลับไปว่า “เมียผมเองพี่” ภายหลังจากพูดคุยเสร็จ นายป๋องได้บอกกับลูกพี่ว่าขอตัวกลับก่อน แล้วจะโอนเงินไปให้

คุณเอ เหยื่อไอ้ป๋อง
YT/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ก่อนหน้านั้นตนไม่ทราบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นตำรวจ กระทั่งนายป๋องบอกกับตนขณะขับรถว่าเป็นลูกพี่ของเขาที่เป็นตำรวจในพื้นที่ห้วยใหญ่ พร้อมบอกอีกว่าถ้าตนไปแจ้งความจะโดนแน่ ในระหว่างนั้นนายป๋องถามตนว่าอยากมีทองใส่ไหม และบอกด้วยว่าหลังจากขายยาจะซื้อทองให้ใส่

ตนได้บอกกับนายป๋องตรง ๆ ว่า “เป็นถึงตำรวจแต่เอามายาให้ขาย แต่ให้ขายแล้วเรามีตังค์ แล้วเราซื้อมาใส่เราจะภูมิใจจริง ๆ เหรอ” จนกระทั่งนายป๋องขับรถไปถึงบ้าน นำปืนจ่อที่หน้าผากตนและพูดว่าเรื่องที่ไม่ใช่ของตนไม่ต้องมายุ่ง ถึงตอนนั้นตนรู้สึกทนไหวจึงท้านายป๋องให้ยิงใส่ตน แต่นายป๋องตบไปที่หน้าแล้วพูดว่า “กูไม่ยิงทิ้งหรอก กูชอบที่จะทรมานแบบนี้ไปเรื่อย ๆ” จากนั้นกระชากคอเสื้อแล้วลากตนเข้าบ้าน

ขณะที่ หนุ่ม กรรชัย เผยว่า ได้มีการประสานไปยังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งล่าสุด พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ติดต่อเพื่อขอดูแลและประสานให้แจ้งความดำเนินคดีกับนายป๋อง เนื่องจากคดีนี้ยังมีอายุความ โดยผู้เสียหายอยู่ในที่แจ้งแล้ว พร้อมกล่าวว่า “ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับน้องคนนี้ ตำรวจคนนั้นต้องรับผิดชอบ เป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่ง”

หนุ่ม กรรชัย พิธีกรรายการ โหนกระแส
YT/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ที่มา: โหนกระแส

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 16:11 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 16:11 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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