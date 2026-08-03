บริษัทรับ สั่งให้พนักงาน 2 คนกลับเข้าไปเก็บเงิน ก่อนห้าง Aeon ถล่ม เสียชีวิตทั้งคู่
บริษัทฮาบิตะ ออกมาขอโทษและยอมรับว่ามีการสั่งให้พนักงาน 2 คนกลับเข้าไปเก็บเงิน ก่อนห้าง Aeon ถล่ม เป็นเหตุให้พนักงานเสียชีวิตทั้งคู่
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม สำนักข่าว NHK รายงานว่า ทางบริษัทฮาบิตะ (Habita) ซึ่งเป็นร้านขายของทั่วไป ออกมายอมรับว่าได้สั่งให้พนักงานสองคนวิ่งกลับเข้าไปในห้าง Aeon จังหวัดคุมาโมโต ที่พังถล่มลงมา ทำให้พนักงานทั้งสองคนเสียชีวิตจากเหตุดังกล่าว
โดยทางบริษัทได้แสดงเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมระบุว่าพนักงานได้สั่งให้พนักงานนำเงินไปเก็บในเซฟ แม้ว่าพวกเขาจะสามารถอพยพออกมาได้แล้วก็ตาม
ทางบริษัทระบุว่าพนักงานฝ่ายขายได้แจ้งพนักงานร้าน ก่อนออกคำสั่งให้ทั้งสองกลับเข้าไปในอาคาร โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นราวๆ 50 นาทีภายหลังจากที่จังหวัดคุมาโมโตะเผชิญกับแผ่นดินไหวระดับ 7.1
ทางฮาบิตะยังกล่าวด้วยว่า ทางผู้จัดการได้สั่งให้ทั้งสองขออนุญาตกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อกลับเข้าไปในอาคาร อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบว่าทั้งคู่ได้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่หรือไม่
ด้านครอบครัวผู้เสียชีวิตระบุว่าพวกเขารู้สึกตกใจมากหลังจากที่ผู้ตายได้แจ้งว่าทางบริษัทได้บอกให้กลับเข้าไปในห้าง ซึ่งแม้ว่าทางครอบครัวพยายามจะห้ามแล้ว แต่ด้วยความที่เธอเป็นคนมีความรับผิดชอบสูง จึงเลือกจะกลับเข้าไป
หลังจากนี้ทางบริษัทจะพิจารณาแนวทางในการดำเนินการต่อไป รวมถึงสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
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