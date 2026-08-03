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บริษัทรับ สั่งให้พนักงาน 2 คนกลับเข้าไปเก็บเงิน ก่อนห้าง Aeon ถล่ม เสียชีวิตทั้งคู่

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 15:51 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 15:51 น.

บริษัทฮาบิตะ ออกมาขอโทษและยอมรับว่ามีการสั่งให้พนักงาน 2 คนกลับเข้าไปเก็บเงิน ก่อนห้าง Aeon ถล่ม เป็นเหตุให้พนักงานเสียชีวิตทั้งคู่

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม สำนักข่าว NHK รายงานว่า ทางบริษัทฮาบิตะ (Habita) ซึ่งเป็นร้านขายของทั่วไป ออกมายอมรับว่าได้สั่งให้พนักงานสองคนวิ่งกลับเข้าไปในห้าง Aeon จังหวัดคุมาโมโต ที่พังถล่มลงมา ทำให้พนักงานทั้งสองคนเสียชีวิตจากเหตุดังกล่าว

โดยทางบริษัทได้แสดงเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมระบุว่าพนักงานได้สั่งให้พนักงานนำเงินไปเก็บในเซฟ แม้ว่าพวกเขาจะสามารถอพยพออกมาได้แล้วก็ตาม

ทางบริษัทระบุว่าพนักงานฝ่ายขายได้แจ้งพนักงานร้าน ก่อนออกคำสั่งให้ทั้งสองกลับเข้าไปในอาคาร โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นราวๆ 50 นาทีภายหลังจากที่จังหวัดคุมาโมโตะเผชิญกับแผ่นดินไหวระดับ 7.1

ทางฮาบิตะยังกล่าวด้วยว่า ทางผู้จัดการได้สั่งให้ทั้งสองขออนุญาตกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อกลับเข้าไปในอาคาร อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบว่าทั้งคู่ได้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่หรือไม่

ด้านครอบครัวผู้เสียชีวิตระบุว่าพวกเขารู้สึกตกใจมากหลังจากที่ผู้ตายได้แจ้งว่าทางบริษัทได้บอกให้กลับเข้าไปในห้าง ซึ่งแม้ว่าทางครอบครัวพยายามจะห้ามแล้ว แต่ด้วยความที่เธอเป็นคนมีความรับผิดชอบสูง จึงเลือกจะกลับเข้าไป

หลังจากนี้ทางบริษัทจะพิจารณาแนวทางในการดำเนินการต่อไป รวมถึงสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 15:51 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 15:51 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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