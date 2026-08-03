แฉยับกลางโหนกระแส เหยื่อ “ไอ้ป๋อง” เปิดโปงอำนาจมืด สั่งลบประวัติอาชญากรรมปี 61
แขกรับเชิญเผยเรื่องราวที่อดทนมากว่า 7 ปี ระบุมีการโทรแจ้งว่าลบชื่อออกจากระบบตำรวจ ยังไม่มีการยืนยันจากต้นสังกัด
จากกรณีการเปิดโปงพฤติกรรมอื้อฉาวของ “ไอ้ป๋อง” ในรายการโหนกระแส วันที่ 3 ส.ค. 69 แขกรับเชิญซึ่งเป็นเหยื่อที่ต้องทนทุกข์มานานกว่า 7 ปี ได้ให้การซัดทอดถึงประเด็นการใช้อำนาจมืดภายในสถานีตำรวจ โดยระบุว่าได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่บุคคลระดับ “ลูกพี่” โทรศัพท์มาแจ้งกับไอ้ป๋องว่าได้ดำเนินการ “ลบชื่อออกจากระบบฐานข้อมูลตำรวจเรียบร้อยแล้ว” ซึ่งสร้างความตกตะลึงเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและไม่ควรจะลบออกจากระบบได้โดยง่าย
เหตุการณ์ดังกล่าวถูกระบุว่าเกิดขึ้นในช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2561
โดยในบทสนทนาที่มีการแฉกลางรายการระบุว่า ผู้มีอิทธิพลคนดังกล่าวยังได้กำชับให้ไอ้ป๋องดูแลเด็กในสังกัดอย่าให้สร้างเรื่องอีก เพราะทางโรงพักกำลังเพ่งเล็งตนเองอยู่ ซึ่งประเด็นนี้ทำให้เกิดการตั้งข้อสังเกตในรายการว่า เป็นการใช้อำนาจลบข้อมูลจริงหรือเป็นเพียงการ “ราคาคุย” เพื่อแสดงบารมีข่มขวัญผู้อื่นกันแน่
นอกจากนี้ แขกรับเชิญยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจสะเทือนไปถึงวงการสีกากี โดยมีการกล่าวอ้างว่าในขณะนั้น “ผู้กำกับฯ” และเจ้าหน้าที่ในโรงพักต่างรับรู้และจับตาดูพฤติกรรมของบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือไอ้ป๋องอยู่เช่นกัน ทำให้มีการตั้งคำถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในขณะนั้นว่ามีส่วนรู้เห็น หรือจงใจปล่อยปละละเลยให้มีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการพูดคุยยังเผยให้เห็นความสัมพันธ์ที่น่าสงสัยว่า แท้จริงแล้วบุคคลที่ถูกอ้างว่าเป็น “ลูกพี่” อาจเป็นเพียงลูกน้องที่เกรงกลัวจะถูกไอ้ป๋องแฉความลับเรื่องยาเสพติด จึงต้องยอมใช้อำนาจหน้าที่เข้าช่วยเหลือเพื่อปกปิดความผิด
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเรียกร้องให้มีการสืบค้นข้อเท็จจริงย้อนหลังไปในปี 2561 เพื่อลากตัวผู้เกี่ยวข้องมาลงโทษและคืนความเป็นธรรมให้แก่เหยื่อที่ต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงมาอย่างยาวนาน
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