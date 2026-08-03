ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นสาวอินเดียถูกฆ่าข่มขืน ใบหน้าถูกทุบจนเละ เจอแท่งสอดในอวัยวะเพศ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 15:23 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 15:23 น.

สะเทือนขวัญ วัยรุ่นสาวอินเดียถูกฆ่าข่มขืน ใบหน้าถูกทุบจนเละจนจำไม่ได้ เจอแท่งสอดในอวัยวะเพศ ตำรวจเร่งล่าตัวคนร้าย

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม สำนักข่าว NDTV รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสอบสวนเหตุสะเทือนใจภายหลังจากที่พบศพวัยรุ่นหญิงวัย 15 ปีถูกฆ่าข่มขืนในบ้านพักในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย

โดยครอบครัวพบศพของเธอภายหลังจากกลับจากกินเลี้ยงที่บ้านญาติในบริเวณใกล้เคียง โดยสภาพศพของเธอนั้นใบหน้าและศีรษะถูกทุบจนเละ มีแท่งสอดเข้าไปอวัยวะเพศของเธอ

อ้างอิงจากคำให้การของเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า เธอร่วมไปรับประทานอาหารที่บ้านญาติเช่นเดียวกัน ทว่าเธอมีปากเสียงกับสมาชิกในครอบครัวทำให้เธอเลือกจะกลับมาก่อน และเกิดเหตุสยองขวัญในที่สุด

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังชันสูตรพลิกศพเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อหาข้อเท็จจริงว่าผู้ตายถูกล่วงละเมิดทางเพศก่อนหรือถูกฆาตกรรมก่อน พร้อมเร่งหาตัวคนพิษมาลงโทษต่อไป ทั้งนี้คดีดังกล่าวนั้นได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และได้มีการชุมนุมกดดันให้ตำรวจจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยไว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; เผย ผบ.ตร. รับเคสเหยื่อสาว &quot;ไอ้ป๋อง&quot; ลั่นเกิดอะไรขึ้น ตร.คนนั้นต้องรับผิดชอบ ข่าว

“หนุ่ม กรรชัย” เผย ผบ.ตร. รับเคสเหยื่อสาว “ไอ้ป๋อง” ลั่นเกิดอะไรขึ้น ตร.คนนั้นต้องรับผิดชอบ

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บริษัทรับ สั่งให้พนักงาน 2 คนกลับเข้าไปเก็บเงิน ก่อนห้าง Aeon ถล่ม เสียชีวิตทั้งคู่

23 นาที ที่แล้ว
แฉยับกลางโหนกระแส เหยื่อ &quot;ไอ้ป๋อง&quot; เปิดโปงอำนาจมืด สั่งลบประวัติอาชญากรรมปี 61 ข่าว

แฉยับกลางโหนกระแส เหยื่อ “ไอ้ป๋อง” เปิดโปงอำนาจมืด สั่งลบประวัติอาชญากรรมปี 61

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นสาวอินเดียถูกฆ่าข่มขืน ใบหน้าถูกทุบจนเละ เจอแท่งสอดในอวัยวะเพศ

51 นาที ที่แล้ว
โหดมาก! เหยื่อสาวเล่า ไอ้ป๋อง ล็อกกุญแจมือขืนใจ เปิดคลิปซ้อมคนให้ดู ขู่ไม่ให้แจ้งตำรวจ ข่าว

โหดมาก! เหยื่อสาวเล่า ไอ้ป๋อง ลวงขืนใจตั้งแต่ 14 เปิดคลิปซ้อมคนให้ดู ขู่ไม่ให้แจ้งตำรวจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เนวิน” เคลื่อนไหวแล้ว ดราม่าใส่กางเกงขาสั้น แต่งแบบนี้มา 10 ปีแล้ว ไม่มีใครท้วง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แขกรับเชิญโหนกระแสแฉ ป๋องพายาบ้าถุงใหญ่มาขาย อ้างมีตำรวจหนุนหลัง ขู่ห้ามแจ้งความ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉ ป๋อง 5 ศพ ฉุดเหยื่ออายุ 14 ใส่กุญแจมือข่มขืน 4 เดือน นรกบนดิน ข่าวอาชญากรรม

แฉ ป๋อง 5 ศพ ฉุดเหยื่ออายุ 14 ใส่กุญแจมือข่มขืน 4 เดือน นรกบนดิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มหัวร้อน โพสต์แจง ยอมรับผิดถุยน้ำลาย-ทุบกระจกเบนซ์หรู พร้อมรับโทษกฎหมาย ข่าว

หนุ่มหัวร้อน โพสต์แจง ยอมรับผิดถุยน้ำลาย-ทุบกระจกเบนซ์หรู พร้อมรับโทษกฎหมาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอแทน&quot; สานฝัน &quot;นาซาตาลา&quot; เด็กหนุ่มอัฟกัน ขอส่งเรียนแพทย์แทน &quot;ฮลุน โซโล่&quot; ข่าว

“หมอแทน” สานฝัน “นาซาตาลา” เด็กหนุ่มอัฟกัน ขอส่งเรียนแพทย์แทน “ฮลุน โซโล่”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พี่ชาย “ฮลุน โซโล่” ยืนยันยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต คาดมีอัปเดตเพิ่มเติมในวันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม. เปิดงบปี 70 วงเงิน 9.3 หมื่นล้าน แบกค่าเดินรถ BTS - ดอกเบี้ยสายสีเขียว 6 พันล้าน ข่าวการเมือง

กทม. เปิดงบปี 70 วงเงิน 9.3 หมื่นล้าน แบกค่าเดินรถ BTS – ดอกเบี้ยสายสีเขียว 6 พันล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รัฐบาลเมียน ปล่อยภาพ “อองซาน ซูจี” พบผู้แทนสภากาชาดสากล สยบลือเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กวิธีซื้อ บัตรวอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เปิดขายแล้ว ราคา 100 บาท ข่าวกีฬา

วิธีซื้อบัตรวอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เปิดขายแล้ว ราคา 100 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แก้วตา” ทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่ ถูก “พรรคก้าวไกล” ขอให้เงียบ หลังโดนคุกคามทางเพศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หอพักโหด เก็บค่าเพื่อนมานอน 1 คืน 300 แถมค่าไฟหน่วยละ 8 บาท ส่อขัดกฎหมาย สคบ.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มหัวร้อน งานเข้า ทุบเบนซ์หรูรุ่นลิมิเต็ด ฉุนถูกบีบแตร ตำรวจ ออกหมายเรียกแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กต. เผยไทยเร่งประสานนำร่าง “ฮลุน โซโล่” กลับไทย ยังไม่ทราบสาเหตุเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปรึกษาเจ้าหน้าที่สินเชื่อเรื่องเอกสารรีไฟแนนซ์บ้าน การเงิน

รีไฟแนนซ์บ้าน ใช้เอกสารอะไรบ้าง เช็กลิสต์ครบ อัปเดตล่าสุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้ชทีมตบสาว &quot;เวียดนาม&quot; ถอนตัวคุมทีม ศึกวอลเลย์บอล SEA V CUP 2026 สนามที่ 2 ข่าวกีฬา

โค้ชทีมตบสาว “เวียดนาม” ถอนตัวคุมทีม ศึกวอลเลย์บอล SEA V CUP 2026 สนามที่ 2

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไฟไหม้เรือเฟอร์รีอินโดกลางทะเล เสียชีวิตแล้ว 5 ศพ สูญหายอีก 41 ราย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกสนั่น เปิดเพลงชาติในสวน กำลังวิ่งต้องหยุดไหม รักชาติ-อันตรายสุขภาพ เลือกอย่างไหน ข่าว

ถกสนั่น เปิดเพลงชาติในสวน กำลังวิ่งต้องหยุดไหม รักชาติ-อันตรายสุขภาพ เลือกอย่างไหน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเผยระทึก อ้างเคยเจอ &quot;ไอ้ป๋อง&quot; แต่งกายคล้ายตำรวจ โผล่กลางดึกพร้อมปืน ข่าว

หนุ่มเผยระทึก อ้างเคยเจอ “ไอ้ป๋อง” แต่งกายคล้ายตำรวจ โผล่ถือปืนกลางดึก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขุดวีรกรรมเหี้ยม ไอ้ป๋อง ปาดคอเมียเก่า เกือบถูกฝังทั้งเป็นที่ &quot;เขาชีจรรย์&quot; ข่าวอาชญากรรม

ขุดวีรกรรมเหี้ยม ไอ้ป๋อง ปาดคอเมียเก่า เกือบถูกฝังทั้งเป็นที่ “เขาชีจรรย์”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดโพสต์สุดท้าย “แอ๊น วัยย์ธยา” นักร้องเพลงใต้ก่อนเสียชีวิต เพิ่งโพสต์อาลัย “ฮลุน โซโล่”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 15:23 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 15:23 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; เผย ผบ.ตร. รับเคสเหยื่อสาว &quot;ไอ้ป๋อง&quot; ลั่นเกิดอะไรขึ้น ตร.คนนั้นต้องรับผิดชอบ

“หนุ่ม กรรชัย” เผย ผบ.ตร. รับเคสเหยื่อสาว “ไอ้ป๋อง” ลั่นเกิดอะไรขึ้น ตร.คนนั้นต้องรับผิดชอบ

เผยแพร่: 3 สิงหาคม 2569
แฉยับกลางโหนกระแส เหยื่อ &quot;ไอ้ป๋อง&quot; เปิดโปงอำนาจมืด สั่งลบประวัติอาชญากรรมปี 61

แฉยับกลางโหนกระแส เหยื่อ “ไอ้ป๋อง” เปิดโปงอำนาจมืด สั่งลบประวัติอาชญากรรมปี 61

เผยแพร่: 3 สิงหาคม 2569
โหดมาก! เหยื่อสาวเล่า ไอ้ป๋อง ล็อกกุญแจมือขืนใจ เปิดคลิปซ้อมคนให้ดู ขู่ไม่ให้แจ้งตำรวจ

โหดมาก! เหยื่อสาวเล่า ไอ้ป๋อง ลวงขืนใจตั้งแต่ 14 เปิดคลิปซ้อมคนให้ดู ขู่ไม่ให้แจ้งตำรวจ

เผยแพร่: 3 สิงหาคม 2569

“เนวิน” เคลื่อนไหวแล้ว ดราม่าใส่กางเกงขาสั้น แต่งแบบนี้มา 10 ปีแล้ว ไม่มีใครท้วง

เผยแพร่: 3 สิงหาคม 2569
Back to top button