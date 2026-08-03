วัยรุ่นสาวอินเดียถูกฆ่าข่มขืน ใบหน้าถูกทุบจนเละ เจอแท่งสอดในอวัยวะเพศ
สะเทือนขวัญ วัยรุ่นสาวอินเดียถูกฆ่าข่มขืน ใบหน้าถูกทุบจนเละจนจำไม่ได้ เจอแท่งสอดในอวัยวะเพศ ตำรวจเร่งล่าตัวคนร้าย
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม สำนักข่าว NDTV รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสอบสวนเหตุสะเทือนใจภายหลังจากที่พบศพวัยรุ่นหญิงวัย 15 ปีถูกฆ่าข่มขืนในบ้านพักในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย
โดยครอบครัวพบศพของเธอภายหลังจากกลับจากกินเลี้ยงที่บ้านญาติในบริเวณใกล้เคียง โดยสภาพศพของเธอนั้นใบหน้าและศีรษะถูกทุบจนเละ มีแท่งสอดเข้าไปอวัยวะเพศของเธอ
อ้างอิงจากคำให้การของเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า เธอร่วมไปรับประทานอาหารที่บ้านญาติเช่นเดียวกัน ทว่าเธอมีปากเสียงกับสมาชิกในครอบครัวทำให้เธอเลือกจะกลับมาก่อน และเกิดเหตุสยองขวัญในที่สุด
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังชันสูตรพลิกศพเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อหาข้อเท็จจริงว่าผู้ตายถูกล่วงละเมิดทางเพศก่อนหรือถูกฆาตกรรมก่อน พร้อมเร่งหาตัวคนพิษมาลงโทษต่อไป ทั้งนี้คดีดังกล่าวนั้นได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และได้มีการชุมนุมกดดันให้ตำรวจจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยไว
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