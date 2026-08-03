แรงงานไทยเสียชีวิต กลางไร่ในเกาหลีใต้ เข้าประเทศได้แค่ 3 วัน เหตุทำงานกลางแดดร้อนจัด
แรงงานชาวไทยวัย 38 ปี เสียชีวิตขณะทำงานในไร่ที่ตำบลฮวังซัน อำเภอแฮนัม จังหวัดชอลลานัมโด ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 ท่ามกลางประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อน เพิ่งเดินทางเข้าเกาหลีใต้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ก่อนเกิดเหตุเพียง 3 วัน
หนังสือพิมพ์คยองฮยังชินมุน รายงานว่าผู้เสียชีวิตเดินทางเข้าเกาหลีใต้ด้วยวีซ่าท่องเที่ยว จากนั้นเข้าทำงานภาคเกษตรในพื้นที่แฮนัมผ่านบริษัทจัดหางานท้องถิ่นทันที
วันที่ 24 กรกฎาคม ทำงานในไร่พริก ส่วนวันเกิดเหตุเริ่มงานตั้งแต่เวลา 06.30 น. พักช่วงกลางวัน แล้วเริ่มงานหว่านปุ๋ยอินทรีย์ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ซึ่งเป็นงานที่ใช้แรงกายมาก
เวลาประมาณ 15.15 น. เดินเซแล้วล้มลงบนถนนใกล้ไร่ อุณหภูมิร่างกายขณะนั้นอยู่ที่ราว 43 องศาเซลเซียส หน่วยกู้ชีพ 119 นำส่งโรงพยาบาล แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา
วันนั้นแฮนัมมีอุณหภูมิสูงสุด 33.7 องศาเซลเซียส และอยู่ภายใต้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนต่อเนื่องเป็นวันที่ 3
ทางการเกาหลีสอบสวนนายจ้าง
ตำรวจและหน่วยงานสาธารณสุขกำลังตรวจสอบว่าเป็นการเสียชีวิตจากโรคจากความร้อนหรือไม่ ขณะเดียวกันทางการยังสอบสวนว่านายจ้างจัดให้มีเวลาพักและน้ำดื่มเย็นอย่างเหมาะสมหรือไม่
กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของเกาหลีใต้กำหนดว่า สถานที่ทำงานที่มีอุณหภูมิรู้สึกตั้งแต่ 33 องศาเซลเซียสขึ้นไป ต้องให้ลูกจ้างพักอย่างน้อย 20 นาทีทุก 2 ชั่วโมง หากจัดให้พักไม่ได้ ต้องจัดอุปกรณ์ทำความเย็นหรือระบายอากาศส่วนบุคคลให้
นายพัค ยองมิน ที่ปรึกษาด้านแรงงาน ระบุว่ากรณีที่แรงงานข้ามชาติซึ่งเข้าประเทศได้เพียง 3 วันเสียชีวิตขณะทำงานท่ามกลางคลื่นความร้อน จำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีมาตรการที่เหมาะสมหรือไม่
เกาหลีใต้มีรายงานแรงงานข้ามชาติเสียชีวิตจากความร้อนต่อเนื่องในช่วงเดียวกัน วันที่ 11 กรกฎาคม พบแรงงานชาวเนปาลวัย 30 กว่าปีล้มอยู่ในโรงเลี้ยงหมูที่เมืองฮงซอง จังหวัดชุงชองนัมโด และวันที่ 4 กรกฎาคม แรงงานชาวเวียดนามวัย 20 กว่าปีหมดสติขณะตัดหญ้าบนเนินเขาที่เมืองแกซาน จังหวัดชุงชองบุกโด ก่อนเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
สื่อเกาหลีระบุว่าหากผลตรวจยืนยันว่าเสียชีวิตจากโรคจากความร้อน กรณีนี้จะเป็นรายที่ 6 ของทั้งประเทศในปีนี้
ที่มา: คยองฮยังชินมุน, กุกมินอิลโบ, YTN, เซกเยอิลโบ, นงมินชินมุน, ฮัฟฟ์โพสต์เกาหลี
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